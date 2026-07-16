สุดเซอร์ไพรซ์! อดีต รมว.ต่างประเทศฮังการี ลาออกจาก ส.ส.หันมานั่งเก้าอี้ผู้บริหาร BYD ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เอพี/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการี เปเตอร์ ซิยาร์โท ประกาศรับตำแหน่งผู้บริหารด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ BYD หลังลาออกจาก สส. ขณะที่นายกฯ เปแตร์ มอจยอร์ กล่าวหาว่าเป็นผู้เอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติ และมีบทบาทผลักดันการลงทุนของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจีนในฮังการีมาตลอด
สำนักข่าวเอพีรายงานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ว่า นาย เปเตอร์ ซิยาร์โท อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฮังการี ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกือบ 12 ปีในรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี วิคเตอร์ ออร์บาน ได้เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารด้านความสัมพันธ์ภายนอกและการพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีน BYD หลังพ้นจากตำแหน่งในรัฐบาลชุดใหม่
ซิยาร์โท ซึ่งเมื่อต้นปีเคยเดินทางเยือนไทยเพื่อหารือด้านความร่วมมือทางการค้าไทย-ฮังการี ถูกปลดจากตำแหน่งหลังพรรค Tisza ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี เปแตร์ มอจยอร์ ที่มีจุดยืนสนับสนุนสหภาพยุโรป ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในเดือนเมษายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เขายังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฮังการี ก่อนที่จะลาออกเมื่อวันพุธที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา
รายงานของสื่อเยอรมนีระบุว่า รัฐบาลใหม่กำลังเร่งลดอิทธิพลของเครือข่ายทางการเมืองในยุคของวิคเตอร์ ออร์บาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียและจีน โดยรัฐสภาฮังการีที่พรรค Tisza ครองเสียงข้างมากถึงสองในสาม ได้เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและยกเลิกนโยบายหลายด้านที่ดำเนินมาตลอด 16 ปีในยุครัฐบาลออร์บาน รวมถึงผลักดันการเปลี่ยนแปลงบุคลากรระดับสูงของประเทศ
ภายหลังการประกาศเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายกรัฐมนตรีมอจยอร์โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์กล่าวหาซิยาร์โทว่าเป็น "ตัวแทนผลประโยชน์ของต่างชาติ" และระบุว่าในช่วงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ เขาเป็นผู้ผลักดันให้รัฐบาลฮังการีมอบสิทธิประโยชน์และเงินอุดหนุนแก่ BYD เพื่อดึงดูดให้บริษัทเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแห่งแรกในสหภาพยุโรป
ด้านซิยาร์โทเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า เขาได้รับข้อเสนอที่ทรงคุณค่าจากหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลก พร้อมระบุว่า "BYD เป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา" และยืนยันว่าจะรับผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัท
เอพีระบุว่า ในช่วงที่ซิยาร์โทดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เขามีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ BYD เข้ามาลงทุนในฮังการี โดยรัฐบาลในขณะนั้นเสนอแพ็กเกจเงินอุดหนุนเพื่อจูงใจการลงทุน แม้จะไม่เปิดเผยมูลค่าก็ตาม
การตั้งฐานการผลิตในฮังการี ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ยังช่วยให้ BYD สามารถลดผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่สหภาพยุโรปกำหนดใช้ ขณะที่ทั้งซิยาร์โทและออร์บานต่างคัดค้านมาตรการดังกล่าว และผลักดันให้ฮังการีเปิดรับการลงทุนจากจีน ทั้งในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและโรงงานผลิตแบตเตอรี่ รวมถึงเข้าร่วมโครงการ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (Belt and Road Initiative: BRI) ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ซึ่งมีโครงการรถไฟเชื่อมฮังการี-เซอร์เบียเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ
นอกจากนี้ ซิยาร์โทยังได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Russian Order of Friendship จากประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน เมื่อปี 2564 และเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่เดินทางเยือนกรุงมอสโกเป็นประจำ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านพลังงานกับรัสเซีย รวมทั้งพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เก ลาฟรอฟ ซึ่งเขาเคยเรียกว่าเป็น "เพื่อน" อีกด้วย