การปลดรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนจุดชนวนวิกฤตทางการเมือง

รอยเตอร์ - การประท้วงที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักปะทุขึ้นที่ยูเครนในวันพฤหัสบดี (16 ก.ค.) หลังจากการปลด มิคาอิล เฟโดรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างนักปฏิรูปและนายพลระดับสูงของเคียฟได้ปะทุขึ้นอย่างเปิดเผย ในระหว่างการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่สองในรอบหนึ่งปีของประธานาธิบดีเซเลนสกี
การปรับคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ได้จุดชนวนความโกรธแค้นของประชาชนต่อการปลด เฟโดรอฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีวัย 35 ปี ผู้ซึ่งมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงกองทัพเคียฟที่กำลังขาดแคลนกำลังพลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อสู้กับรัสเซีย
ประชาชนหลายร้อยคนออกมาเดินขบวนบนท้องถนนในกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆ ของยูเครนเพื่อเรียกร้องคำอธิบาย แถมมีผู้บัญชาการระดับสูงรายหนึ่งของกองทัพอากาศเคียฟได้ลาออก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของเซอร์กี โคเรตสกี ผู้บริหารด้านพลังงาน อาจทำให้ อิกอร์ คลิเมนโก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน เข้ามาแทนที่เฟโดรอฟ ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ได้สั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อความเป็นผู้นำของเซเลนสกี
เฟโดรอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเคียฟว่า เขาได้ปฏิเสธข้อเสนอจากเซเลนสกี ที่จะให้เขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และกล่าวหาโอเล็กซานเดอร์ ซีร์สกี ผู้บัญชาการกองทัพว่าขัดขวางความคิดริเริ่มของกระทรวงและล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาโดยตรง
“แทนที่จะคิดหาวิธีเอาชนะรัสเซีย เขากลับคิดหาวิธีทำให้ประเทศแตกแยก” เขากล่าว โดยสวมเสื้อยืดและกางเกงยีนส์แบบลำลองที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา
ซีร์สกี วัย 60 ปี ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ต้นปี 2024 แต่เผชิญกับคำวิจารณ์เกี่ยวกับรูปแบบการบังคับบัญชาที่เข้มงวด ซึ่งสมาชิกกองทัพบางคนกล่าวว่าส่งผลให้สูญเสียกำลังพลจำนวนมาก
กองบัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนยังไม่ได้ตอบคำขอความเห็นจากรอยเตอร์
เซเลนสกี ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับการปลดเฟโดรอฟ แต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เขาคาดหวังว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพจะทำงานร่วมกันในประเด็นสำคัญๆ ด้วยความสามัคคีมากขึ้น
แม้ว่าโคเรตสกีจะได้รับการอนุมัติเมื่อวันพฤหัสบดี แต่การลงคะแนนเสียงในรัฐสภาเกี่ยวกับรัฐมนตรีคนอื่นๆ ยังไม่แน่นอนว่าจะผ่าน
ยูเครนอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในสมรภูมิรบตั้งแต่ปลายปี 2022 โดยโจมตีภาคส่วนน้ำมันและระบบโลจิสติกส์ทางทหารของรัสเซียด้วยโดรนและขีปนาวุธ ซึ่งทำให้เครื่องจักรสงครามของมอสโกอ่อนแอลง
แต่กองกำลังของเคียฟยังคงเผชิญกับการรุกคืบของรัสเซียในภาคตะวันออก ท่ามกลางการขาดแคลนกำลังพลภาคพื้นดินอย่างหนัก รวมถึงการขาดการป้องกันทางอากาศ ขณะที่มอสโกเพิ่มการโจมตีด้วยขีปนาวุธ
“ในยามยากลำบาก เซเลนสกีทำตัวราวกับวีรบุรุษ” วิทาลี ซิช หัวหน้าบรรณาธิการของสำนักข่าว NV ของยูเครนเขียนไว้ “แต่เราไม่ควรลืมว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากมักเกิดจากการตัดสินใจที่โง่เขลาของเขา”
ปาฟโล เยลิซารอฟ รองผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนและผู้นำคนสำคัญในสงครามโดรน กล่าวว่าเขาลาออกจากตำแหน่งเพื่อตอบสนองต่อการปลดเฟโดรอฟ โดยเรียกมันว่า “ความชั่วร้ายครั้งใหญ่” สำหรับการป้องกันประเทศของยูเครน
โฆษกของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียกล่าวว่า เครมลินกำลังติดตามการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง แต่การมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่จะไม่สร้างความแตกต่างใดๆ เว้นแต่เคียฟจะพร้อมสำหรับ “การตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ” ที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งอย่างสันติ
ในกรุงเคียฟ ผู้ประท้วงกว่า 1,000 คนรวมตัวกันหน้าทำเนียบของเซเลนสกี พร้อมตะโกนว่า “น่าละอาย!” และถือป้ายที่มีข้อความเช่น "เพื่ออะไรกัน?" และ "ชาวรัสเซียกำลังเฉลิมฉลอง"
ภาพเหตุการณ์นี้ชวนให้นึกถึงการประท้วงครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ซึ่งเสียงเรียกร้องจากประชาชนบีบให้เซเลนสกีต้องยกเลิกมาตรการที่ไม่เป็นที่นิยม ซึ่งลดความเป็นอิสระของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
"เราสนับสนุนการยกระดับ ไม่ใช่การลดระดับ" ผู้ประท้วงคนหนึ่งที่ระบุชื่อตัวเองว่า อาลี กล่าว โดยอธิบายว่าเฟโดรอฟเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
"เราเห็นผลลัพธ์ เราเห็นความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของเรา"
ผู้ประท้วงคนอื่นๆ เรียกร้องให้เซเลนสกีปลดซีร์สกีแทน ทั้งนี้ ก่อนการลงคะแนนเสียงในรัฐสภาในวันพฤหัสบดี การสนับสนุนเฟโดรอฟหลั่งไหลมาจากบุคคลสำคัญในแวดวงสาธารณะและเจ้าหน้าที่ทหาร
เฟโดรอฟ ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคนแรกของยูเครน ได้รับการยกย่องว่าลดขั้นตอนทางราชการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำสงครามโดรน และดำเนินกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อลดกำลังทหารรัสเซีย
แต่ผู้สนับสนุนกล่าวว่าความพยายามของเขาในการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างด้านกลาโหมได้ทำให้บางส่วนของกลุ่มผู้มีอำนาจไม่พอใจ เขายังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าล้มเหลวในการดำเนินการตามคำมั่นสัญญาที่จะปฏิรูปการเกณฑ์ทหารอย่างรวดเร็วพอ
เซเลนสกีประกาศการปรับโครงสร้างครั้งล่าสุดของเขาเมื่อวันอาทิตย์ สร้างความตกใจอย่างกว้างขวาง โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องการ "การปฏิรูป"
โคเรตสกี ระบุในโพสต์บน X ว่าภารกิจหลักของรัฐบาลของเขาคือการ "จัดหาอุปกรณ์ให้ครบครัน" แก่กองทัพด้วยโดรนหลากหลายประเภท ขยายภาคกลาโหมของยูเครน ตลอดจนเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวอีกครั้งของการโจมตีโครงข่ายไฟฟ้าของรัสเซีย