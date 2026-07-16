รัสเซียใช้ขีปนาวุธโจมตีเคียฟ คร่าชีวิต 2 ราย

รัสเซียใช้ขีปนาวุธโจมตีอย่างน้อย 2 เขตในกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดี (16 ก.ค.) ทำให้เกิดไฟไหม้และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย
นายกเทศมนตรี วิทาลี คลิทช์โก เขียนข้อความบน Telegram ว่า มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บอีก 6 ราย รวมถึงวัยรุ่นอายุ 16 ปี
ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งในเมือง
ทิมูร์ ทคาเชนโก หัวหน้าฝ่ายบริหารทางทหารของเมือง กล่าวว่า รัสเซียกำลังโจมตีเคียฟด้วยขีปนาวุธ
นี่เป็นการโจมตีครั้งที่ 6 ในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียว ขณะที่รัสเซียเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อยูเครน
หน่วยบริการฉุกเฉินของยูเครนกล่าวว่า เกิดไฟไหม้ในอาคารเก็บของ 2 หลัง และรถบรรทุกที่จอดอยู่ใกล้เคียงในเขตหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ที่ผู้เสียชีวิต 2 รายเสียชีวิต
ในเขตสเวียโตชินสกี ทางตะวันตกของใจกลางเมือง เกิดเหตุเพลิงไหม้ในโกดังชั้นเดียวแห่งหนึ่ง
หน่วยบริการฉุกเฉินระบุว่า มีผู้บาดเจ็บ 5 รายจากเหตุการณ์ทั้งสอง
เซอร์ฮีย์ ลีซัค หัวหน้าฝ่ายบริหารทางทหารของเมืองกล่าวเสริมว่า เมืองท่าโอเดสซา ริมทะเลดำ ก็ถูกโจมตีในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีเช่นกัน ทำให้สถานศึกษาแห่งหนึ่งได้รับความเสียหาย
ที่มา รอยเตอร์