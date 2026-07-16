Google แพ้คดี โดนปรับเงิน 854,250 ดอลลาร์สหรัฐ จากโฆษณาการพนัน

บริษัท Google ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือ Alphabet แพ้คดีในวันพฤหัสบดี (16 ก.ค.) ถูกปรับเงิน 750,000 ยูโร (854,250 ดอลลาร์สหรัฐ) จากกรณีโฆษณาการพนันบนแพลตฟอร์มวิดีโอ YouTube เมื่อสี่ปีที่แล้ว โดยศาลสูงสุดของยุโรปตัดสินเข้าข้างหน่วยงานกำกับดูแลด้านการสื่อสารของอิตาลี
Google ได้ยื่นอุทธรณ์ค่าปรับที่ศาลปกครองของอิตาลีออกในปี 2022 ทำให้ศาลดังกล่าวต้องขอคำแนะนำจากศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (CJEU) ซึ่งตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์ก
ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ กล่าวว่าตนได้รับการคุ้มครองจากความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อัปโหลดโดยบุคคลที่สามภายใต้กฎการสื่อสารโทรคมนาคมของสหภาพยุโรป วิดีโอ YouTube ที่ส่งเสริมการพนันออนไลน์นั้นถูกอัปโหลดโดยผู้สร้างเนื้อหาที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับ Google
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ได้อ้างถึงข้อยกเว้นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อต่อต้านความพยายามของหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ใช้ที่จะให้พวกเขารับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มของตน ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อเด็ก
"Google อาจต้องรับผิดชอบต่อวิดีโอ YouTube ของผู้สร้างเนื้อหาที่มีความร่วมมือทางการค้ากับ Google" ศาลยุโรประบุ
ผู้พิพากษาระบุว่าแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถอ้างข้อยกเว้นจากความรับผิดได้ หากพวกเขาเพียง "ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการตัวกลางที่ดำเนินการกิจกรรมทางเทคนิคอัตโนมัติและไม่แทรกแซงอย่างเคร่งครัด โดยไม่รวมถึงความรู้หรือการควบคุมใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งหรือจัดเก็บ"
"นั่นไม่ใช่กรณีที่ผู้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาความร่วมมือทางการค้า หัวข้อหลักของช่องวิดีโอ วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด หรือวิดีโอใหม่ล่าสุดของช่องนั้น และข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง" ศาลยุโรประบุ
Google ไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นทางอีเมลในทันที
ศาลอิตาลีจะตัดสินคดีตามข้อเท็จจริงโดยอิงจากคำพิพากษาของศาลยุโรปต่อไป
ที่มา รอยเตอร์