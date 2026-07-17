ฮือฮา! โพลใหม่ชี้ “จีน” เป็นปีแรกคว้าความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกแซงหน้า “สหรัฐฯ”

เอเจนซีส์ – โพลวิจัยสำรวจใหม่พบทั่วโลกมอง”จีน” แง่ดีกว่า “สหรัฐฯ” ถือเป็นครั้งแรกหลังในหลายปีที่ผ่านมาอเมริกามีความนิยมทั่วโลก อานิสงค์จากผลงานผู้นำสหรัฐฯคนปัจจุบัน โดนัลด์ ทรัมป์ พยายามยึดครองเกาะกรีนแลนด์ ส่งกำลังบุกจับมาดูโร การจัดการอิสราเอลในสงครามกาซาและการเปิดฉากโจมตีอิหร่าน รวมบูลลีชาติพันธมิตร
หนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุนรายงานวันที่ 16 ก.ค ว่า ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center)ของสหรัฐฯเปิดเผยโพลสำรวจล่าสุดว่ามีคนจำนวนมากกว่ามอง “จีน” ในแง่ดีมากกว่า “สหรัฐฯ” ใน 25 ประเทศจากทั้งหมด 36 ชาติและดินแดนที่ทำการสำรวจรวม แคนาดา เม็กซิโก
โพลทำการสำรวจเมื่อกุมภาพันธ์ไปจนถึงพฤษภาคมที่เป็นช่วงเวลาที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่าน
โพลที่เผยแพร่ออกมาในวันพุธ(16)นั้นพบว่ามีแค่ 6 ชาติเท่านั้นที่มอง “สหรัฐฯ” แง่ดีกว่า “จีน”
การสำรวจยังพบว่าประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง มีความนิยมมากกว่าผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ใน 22 ประเทศจาก 36 ชาติรวมแคนาดา เม็กซิโก และชาติยักษ์ใหญ่จากยุโรปเป็นต้นว่า ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ
ศูนย์การวิจัยพิวชี้ว่า อย่างไรก็ตามมีหลายประเทศยังคงมีความเชื่อมั่นต่ำในผู้นำทั้งสอง
ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่ศูนย์วิจัยพิวได้ติดตามความเห็นระดับโลกที่ว่า “จีน” ได้รับความชื่นชอบมากกว่าอเมริกา ลอรา ซิลเวอร์ (Laura Silver) ผู้ช่วยผู้อำนวยการการวิจัยทัศนคติทั่วโลก (Global Attitudes Research) ของพิวและเป็นหนึ่งในผู้นำวิจัยเผยแพร่วานนี้(16)แสดงความเห็น
พร้อมกันนี้กล่าวว่า การก่อสงครามอิหร่านและมุมมองที่ว่า สหรัฐฯไม่ได้มอบสันติภาพและเสถียรภาพและผู้คนมีความรู้สึกเชื่อมั่นน้อยใน โดนัลด์ ทรัมป์”
เธอกล่าวต่อว่า ผลจากนโยบายของทรัมป์ที่จะเข้ายึดเกาะกรีนแลนด์ อเมริกาส่งกำลังบุกเวเนซุเอลา จับกุมอดีตประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร และการที่สหรัฐฯจัดการสงครามอิสราเอล-ฮามาสในกาซานำไปสู่ความนิยมต่ำในหลายประเทศ
ซิลเวอร์ชี้ว่า โดยเฉพาะบางส่วนของชาติพันธมิตรสหรัฐฯได้เปลี่ยนมุมมองอย่างมหาศาลจากสหรัฐฯในไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นต้นว่า แคนาดา มีแค่ 33% ที่ชื่นชอบสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ จีน ที่ได้ไปถึง 44% จากของเก่าในปี 2023 ที่ 14%
ขณะที่อังกฤษพบว่า มี 6 ใน 10 มีมุมมองชื่นชอบ “จีน” มากกว่า “สหรัฐฯ” เทียบกับปี 2023
ส่วนใหญ่ของประเทศยุโรป รวมทั้ง ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี สวีเดน เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี ต่างหันมาชอบ “จีน” มากกว่า “สหรัฐฯ”
อย่างไรก็ตาม "สหรัฐฯ" ยังคงอยู่เหนือ "จีน" ในด้านรัฐบาลเคารพต่อเสรีภาพส่วนบุคคล แต่ถึงแม้ความห่างจะลดลงก็ตาม อ้างอิงจากผลการสำรวจ
การสำรวจนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 42,000 คนใน 35 ประเทศทั่วโลกรวม เขตเวสต์แบงก์และเยรูซาเลมตะวันออก โดยมีค่าความผิดพลาดจาก 2.3% - 5.5% ขึ้นกับแต่ละประเทศ