ตำรวจฮ่องกงจับเจ้าของร้านหนังสือ 5 ราย ฐานวางขาย 'สื่อยุยงต่อต้านรัฐ'

ตำรวจความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงจับกุมผู้ขายหนังสือ 5 คน ในข้อหาต้องสงสัยว่า "กระทำการด้วยเจตนายุยงต่อต้านรัฐ" ตามที่ฝ่ายบริหารแถลงเมื่อวันพุธ (15 ก.ค.)
อุตสาหกรรมร้านหนังสืออิสระที่เคยเฟื่องฟูของฮ่องกงได้หดตัวลงไปมาก นับตั้งแต่ปักกิ่งบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติอย่างครอบคลุมเมื่อปี 2020
ร้านหนังสือหลายแห่งซึ่งจำหน่ายหนังสือหลากหลายประเภทมากกว่าร้านหนังสือทั่วไป ได้กลายเป็นช่องทางสำคัญสำหรับภาคประชาสังคมของฮ่องกง โดยถูกใข้เป็นสถานที่จัดงานเสวนาและเวิร์คช็อปเกี่ยวกับหนังสือ
ตำรวจระบุว่า พวกเขาได้รับแจ้งจากกรมศุลกากรฮ่องกงว่า "ตรวจพบหนังสือจำนวนหนึ่งที่มีเจตนายุยงปลุกปั่นให้เกิดการต่อต้านรัฐในสินค้าที่ส่งจากต่างประเทศมายังฮ่องกง"
ตำรวจแถลงว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นร้านค้า 2 แห่งในมงก๊กซึ่งตั้งอยู่ในเขตเกาลูน และจับกุมชายสองคน อายุ 37 และ 57 ปี และหญิงสามคน อายุระหว่าง 30 ถึง 59 ปี
รายงานยังระบุด้วยว่า "จากการสืบสวนของตำรวจทำให้พบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 5 คนต้องสงสัยว่าจัดแสดงสิ่งของที่มีเจตนายุยงปลุกปั่น และจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาสนับสนุนการก่อกบฏภายในร้าน"
สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องนั้นยุยงให้เกิดความเกลียดชังต่อรัฐบาลฮ่องกง ศาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย "มีการยึดหนังสือจำนวนหนึ่งที่มีเจตนายุยงปลุกปั่นจากร้านค้าเหล่านี้"
หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์รายงานว่า ร้านหนังสือดังกล่าวคือร้าน 'Have a Nice Stay' และร้าน Greenfield Bookstore
'Have a Nice Stay' ประกาศเมื่อวันอังคาร (14) ว่าจะปิดทำการในวันที่ 30 ส.ค. โดยอ้างเหตุผลต่างๆ รวมถึงการขาดทุนทางการเงิน และ "เส้นแบ่งที่คลุมเครือ" เกี่ยวกับหนังสือที่อาจถือว่ามีปัญหา
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจฮ่องกงได้จับเจ้าของร้านหนังสืออีก 2 คนในเดือน มิ.ย.โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า พวกเขาจัดแสดงและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหา "ยุยงให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อรัฐ"
ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวัน เขียนข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อวันพฤหัสบดี (16) ว่า ร้านหนังสืออิสระทุกแห่งเป็นพื้นที่สำคัญในการปกป้องความคิด
“เราขอแสดงความห่วงใย และเคารพต่อร้านหนังสือและผู้ทำงานด้านวัฒนธรรมทุกคนที่ยังคงยืนหยัดในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ความคิดและการเขียนไม่ควรถูกจองจำเพราะแรงกดดันทางการเมือง” ไล่ กล่าว
ยัลกุน อูลูโยล นักวิจัยด้านจีนจากฮิวแมนไรท์วอทช์ กล่าวตอบโต้การจับกุมว่า “รัฐบาลของชาติประชาธิปไตยทั้งหลายควรเรียกร้องให้ทางการฮ่องกงปล่อยตัวผู้ขายหนังสือเหล่านี้”
ที่มา: รอยเตอร์