UN คาดเรือผู้ลี้ภัยโรฮิงญา 2 ลำล่มนอกชายฝั่งพม่า อาจมีผู้เสียชีวิตกว่า 500 คน

องค์การสหประชาชาติ (UN) ออกรายงานเตือนวันนี้ (16 ก.ค.) ว่า อาจมีผู้เสียชีวิตที่คาดการณ์ไว้มากกว่า 500 คน หลังมีรายงานเรือขนาดใหญ่ 2 ลำอับปางนอกชายฝั่งพม่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานแห่งสหประชาชาติ (IOM) และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) แสดงความกังวลในคำแถลงร่วมเกี่ยวกับรายงาน "ว่าเรือ 2 ลำที่บรรทุกผู้คนมากกว่า 500 คนอาจพลิกคว่ำนอกชายฝั่งพม่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา"
ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า เรือทั้ง 2 ลำดังกล่าวออกเดินทางจากรัฐยะไข่ของพม่าที่กำลังอยู่ในภาวะสงครามเมื่อปลายเดือน มิ.ย. โดยผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลาม
มีรายงานว่า ชาวโรฮิงญาบางคนเดินทางมาจากค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่ในเมืองค็อกซ์บาซาร์ของบังกลาเทศ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญามากกว่าล้านคนที่หลบหนีมาจากรัฐยะไข่ในสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย
คำแถลงระบุว่า เรือลำหนึ่งซึ่งเชื่อว่าบรรทุกผู้คนประมาณ 250 คน ขาดการติดต่อหลังจากออกเดินทางได้ไม่นาน
ขณะเดียวกัน เรืออีกลำหนึ่งซึ่งมีรายงานว่าบรรทุกผู้คนประมาณ 280 คน เชื่อว่าจมลงนอกชายฝั่งพม่า
"แม้ว่าเหตุการณ์และตัวเลขผู้เสียชีวิตยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ UNHCR และ IOM มีความกังวลอย่างยิ่งต่อการสูญเสียชีวิตที่อาจร้ายแรง" คำแถลง ระบุ
หน่วยงานของสหประชาชาติเน้นย้ำว่า การเดินทางดังกล่าว "เกิดขึ้นนอกฤดูกาลเดินเรือปกติ ซึ่งสภาพทางทะเลมักจะอันตรายกว่า"
"ฝนตกหนักและน้ำท่วมในภูมิภาคเมื่อเร็วๆ นี้ ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางทะเลดังกล่าว"
คำแถลงเตือนว่า "หากสองเหตุการณ์นี้ได้รับการยืนยัน โศกนาฏกรรมเหล่านี้จะเพิ่มจำนวนผู้สูญหายหรือเสียชีวิตในทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล ซึ่งในปีนี้มีรายงานยืนยันแล้วกว่า 300 คน ซึ่งรวมถึงผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาและชาวบังกลาเทศ
ชาวโรฮิงญาออกเดินทางฝ่าคลื่นลมทะเลที่อันตรายทุกปีเพื่อแสวงหาสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเดินทางบนเรือที่ผุพังซึ่งมักดำเนินการโดยเครือข่ายค้ามนุษย์
ตามรายงานของ UNHCR มีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเกือบ 900 คนสูญหายหรือเสียชีวิตในทะเลทางตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดียเมื่อปีที่แล้วเพียงปีเดียว จากจำนวนกว่า 6,500 คนที่พยายามฝ่าอันตรายข้ามทะเล
คำแถลงในวันนี้ (16) เน้นย้ำว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นล่าสุด "เน้นย้ำถึงผลกระทบที่ร้ายแรงจากความขัดแย้งและการพลัดถิ่นที่ยืดเยื้อ ตลอดจนการขาดแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนชาวโรฮิงญาอย่างต่อเนื่อง"
ที่มา: เอเอฟพี