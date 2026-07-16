“ฝรั่งเศส” ใจปั้มให้ฟรีพิมพ์เขียว “มิสไซล์สตอร์มชาร์โดว์” ชื่อดังให้ “ยูเครน” ผลิตในประเทศระหว่าง "มอสโก" รุกเงียบส่งกำลังฝึกยิงเป้าเคลื่อนที่เหนือน้ำใกล้ "เอสเตโเนีย" โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

เอเจนซีส์ – ฝรั่งเศสตัดสินใจมอบพิมพ์เขียวมิสไซล์ร่อนพิสัยไกล SCALP-EG สตอร์มชาร์โดว์ ให้ยูเครนสามารถผลิตได้ในประเทศเพื่อรบรัสเซีย ความช่วยเหลือยังรวมถึงใบอนุญาตการผลิตมิสไซล์สกัดโดรน Aster 30 ตามหลังทรัมป์ประกาศให้ไลเซนส์มิสไซล์แพทริออตแก่เซเลนสกีในการประชุมข้างเคียงนาโตที่ตุรกี ระหว่างมอสโกส่งกำลังฝึกซ้อมเปิดฉากยิงกระสุนจริงเป้าเคลื่อนที่เหนือทะเลสาบใกล้ "เอสโตเนีย" แต่ไม่แจ้งล่วงหน้า
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันพุธ(15 ก.ค)ว่า ฝรั่งเศสตัดสินใจมอบมิสไซล์มิสไซล์ร่อนพิสัยไกลสตอร์มชาร์โดว์ SCALP-EG Storm Shadow สตอร์มชาร์โดว์ที่ฝรั่งเศสร่วมอิตาลีพัฒนาขึ้นมาให้กับยูเครน
มิสไซล์ดังกล่าวเป็นอาวุธยุทธวิธีที่สำคัญของกองทัพฝรั่งเศส
เป็นการมอบที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการป้องกันประเทศระหว่างฝรั่งเศสและยูเครนเพื่ออนุญาตให้ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี สามารถผลิตได้เองในดินแดนยูเครนเพื่อรบกับรัสเซีย
ล่าสุดเอสโตเนียที่อยู่ตรงข้ามฟินแลนด์วานนี้(15)เปิดเผยว่า มอสโกแอบซ้อมรบยิงกระสุนจริงแบบปิดเงียบใกล้ทะเลสาบไปปัส (Lake Peipus) เมื่อวันที่ 9 ก.ค โดยไม่แจ้งเตือน อ้างอิงจาก united24media
เจ้าหน้าที่เอสโตเนียชี้ว่า เป็นครั้งแรกที่รัสเซียมาฝึกซ้อมที่ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นการยิงฝึกซ้อมเป้าซ้อมเคลื่อนที่เหนือน้ำ
รัฐมนตรีกลาโหมเอสโตเนีย ฮันโน เพฟกูร์ ( Hanno Pevkur) แถลงว่าดูเหมือนการซ้อมรบดังกล่าวจะมีเป้าหมายไปที่การต่อต้านโดรนทางน้ำ
เดลีเทเลกราฟชี้ว่า ข้อตกลงการป้องกันประเทศระหว่างฝรั่งเศส-ยูเครนยังเป็นการปูทางให้กองทัพยูเครนสามารถผลิตมิสไซล์ระบบป้องกันภัยทางอากาศAster และระเบิดแม่นยำสูงแบบอากาศสู่ภาคพื้น AASM (Armement Air-Sol Modulaire)
ข้อตกลงยังรวมถึงเคียฟซื้อเครื่องบินรบขับไล่ฝรั่งเศส Rafale จำนวน 4 ลำ และระบบต่อต้านอากาศเคลื่อนที่ Samp/t ส่งผลทำให้ยูเครนกลายเป็นชาติแรกที่ใช้อาวุธฝรั่งเศส-อิตาลีในการสู้รบ
ฝรั่งเศส-อิตาลียังมอบใบอนุญาตให้เคียฟสามารถผลิตมิสไซล์สกัด Aster 30 ได้
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ที่อยู่ในกรุงปารีสเพื่อลงนามข้อตกลงประกาศว่า สัญญาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าฝรั่งเศสเป็นผู้นำที่แท้จริงในปฎิบัติการทหารป้องกันร่วมกับยูเครนเพื่อผลประโยชน์ทั้งหมดของยุโรป
เดลีเทเลกราฟชี้ว่า ข้อตกลงดังกล่าวทำให้เกิดคำถามว่าอังกฤษจะยอมมอบใบอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตมิสไซล์สตอร์มชาโดว์ Shadow/Scalp เวอร์ชันของอังกฤษตามฝรั่งเศสและสหรัฐฯหรือไม่