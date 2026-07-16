สหรัฐฯ เริ่มผลิตเหรียญ 1 ดอลลาร์ที่มีใบหน้า 'ทรัมป์' ฉลอง 250 ปีเอกราช

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธ (15 ก.ค.) ว่า โรงกษาปณ์สหรัฐฯ จะเริ่มผลิตเหรียญ 1 ดอลลาร์ที่มีรูปหน้าของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อยู่ด้านหน้า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีของประเทศ
แบบเหรียญดังกล่าว ซึ่งนอกจากหน้า ทรัมป์ แล้วก็ยังมีคำว่า "Liberty," "In God We Trust" และ "1776-2026" อยู่ด้านหน้า และรูปนกอินทรีหัวขาวจากตราประธานาธิบดีอยู่ด้านหลัง เป็นการปรับปรุงจากแบบร่างที่เผยแพร่ต่อสาธารณะในเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว ซึ่งด้านหลังของแบบร่างนั้นแสดงภาพ ทรัมป์ กำหมัดขึ้นสูง โดยมีคำว่า "fight, fight, fight" อยู่รอบๆ ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงความพยายามลอบสังหารเขาในปี 2024
ทรัมป์ กล่าวว่า เขารู้สึก "เป็นเกียรติ" กับเหรียญนี้
"พวกเขาให้เหรียญกับผม" ทรัมป์ กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Fox Business "เท่าที่ผมเข้าใจ มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติมาก"
นักวิจารณ์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของแบบเหรียญนี้ กฎหมายของสหรัฐฯ ปี 1866 กำหนดว่า ห้ามใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนธนบัตรของสหรัฐฯ แต่กฎนี้ใช้กับธนบัตรที่ผลิตโดยสำนักงานการพิมพ์และแกะสลักเท่านั้น ส่วนเหรียญกษาปณ์นั้นผลิตโดยโรงกษาปณ์ของสหรัฐฯ
ในปี 2020 รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายอนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผลิตเหรียญ 1 ดอลลาร์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี แต่กฎหมายดังกล่าวห้ามใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเหรียญ
ในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News ที่ออกอากาศเมื่อวันอังคาร (14) เบสเซนต์ กล่าวว่า ในการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีของสหรัฐฯ ภาพของประธานาธิบดี แคลวิน คูลิดจ์ ก็เคยถูกนำมาใส่ไว้ในเหรียญ
"ดังนั้น เราจึงสามารถนำภาพของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่มาใส่ในเหรียญได้" เบสเซนต์ กล่าว
กระทรวงการคลังระบุในคำแถลงว่า เหรียญดังกล่าวอยู่ระหว่างการผลิต และกำลังผลิตอยู่ที่ฟิลาเดลเฟีย
ที่มา: รอยเตอร์