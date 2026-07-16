วิจารณ์ขรม! สหรัฐฯ สั่งพลเมืองมะกันใน 'ดีอาร์คองโก' ต้องไปกักตัวในประเทศอื่น 21 วัน ก่อนกลับเข้าอเมริกา

นโยบายใหม่ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่กำหนดให้พลเมืองอเมริกันที่จะเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งมีการระบาดของโรคอีโบลา จะต้องกักตัวในประเทศที่สามเป็นเวลา 21 วันก่อนเข้าสหรัฐฯ จะเป็นอุปสรรคต่อมาตรการรับมือการแพร่ระบาด ตามความเห็นของหัวหน้าองค์กรช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
แฟรงคลิน เกรแฮม ซีอีโอองค์กรที่ดำเนินการศูนย์รักษาผู้ป่วยอีโบลาและจัดส่งเจ้าหน้าที่อเมริกันจำนวนมากที่สุดเข้าไปปฏิบัติภารกิจในดีอาร์คองโก กล่าวว่า เขาจะต้องลดขนาดภารกิจลง เนื่องจากคำสั่งกักกันจะทำให้การสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ยากขึ้น
“เราจะต้องลดงานของเราลงอย่างมาก” เกรแฮม กล่าวกับรอยเตอร์ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อวันพุธ (15 ก.ค.) “มันจะส่งผลกระทบต่อการที่เราจะจัดหาเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นได้”
การระบาดในดีอาร์คองโกส่งผลให้มีผู้ป่วยอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 1,900 ราย และเสียชีวิตกว่า 700 ราย ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ โดยทุกกรณีเชื่อมโยงกับสายพันธุ์บุนดิบูโย องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า นี่เป็นการระบาดที่ร้ายแรงที่สุดเป็นอันดับ 3 เท่าที่เคยบันทึกไว้
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ให้คำมั่นว่าจะป้องกันไม่ให้เชื้ออีโบลาเข้าสู่สหรัฐฯ โดยได้กำหนดนโยบายที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าประเทศของชาวต่างชาติมาหลายเดือนแล้ว และสหรัฐฯ ยังได้สร้างศูนย์กักกันขึ้นในเคนยาด้วย
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (14) สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับนโยบายใหม่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) ที่ห้ามชาวอเมริกันในดีอาร์คองโกขึ้นเครื่องบินพาณิชย์ไปยังสหรัฐฯ
กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯ ซึ่งกำกับดูแล CDC ยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์ในทันที
องค์กรของ แกรแฮม คือ Samaritan's Purse ซึ่งเป็นสมาคมคริสเตียนนิกายอีแวนเจลิคัลที่ทำงานในพื้นที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก ได้เปิดศูนย์รักษาผู้ป่วยอีโบลาในเมืองบุนยาและหมู่บ้านเนียนคุนเด ซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดในดีอาร์คองโก เมื่อเดือน มิ.ย.
ตามข้อมูลของสมาคม สถานที่ทั้งสองแห่งมีเตียงรวมกันประมาณ 100 เตียง และได้รักษาผู้ป่วยไปแล้วกว่า 270 รายนับตั้งแต่เปิดทำการ แกรแฮม กล่าวว่ามีพลเมืองสหรัฐฯ ประมาณ 80 คนถูกส่งไปประจำการที่นั่น
"มันจะส่งผลกระทบต่อเรา" แกรแฮม กล่าว "เมื่อผมบอกว่าส่งผลกระทบต่อเรา หมายถึงมันจะส่งผลกระทบต่อระดับการดูแลที่เราจะสามารถให้ได้"
ภารกิจนี้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชั่วคราวที่ลาหยุดงานประจำในสหรัฐฯ แกรแฮม เกรงว่า การลาหยุดงานเพิ่มอีก 3 สัปดาห์อาจขัดขวางการสรรหาอาสาสมัคร นอกจากนี้ยังจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการส่งตัวพวกเขาไปยังประเทศที่ 3 และกักกันโรคที่นั่นด้วย
“ดูเหมือนว่าเรากำลังมุ่งเป้าไปที่บุคลากรทางการแพทย์ของเรา และปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนกับสินค้าที่ชำรุดเสียหาย” เกรแฮม กล่าว
“และพวกเขาคือวีรบุรุษ พวกเขาคือผู้ที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น และตอนนี้พวกเขาคือผู้ต่อสู้กับอีโบลาที่มีประสบการณ์แล้ว”
ดร. แดเนียล เจอร์นิแกน อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของ CDC ซึ่งเป็นผู้นำการตอบสนองของหน่วยงานในช่วงการระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกปี 2014-2015 กล่าวเมื่อวันอังคาร (14) ว่า การใช้นโยบาย “ห้ามขึ้นเครื่อง” เพื่อป้องกันไม่ให้พลเมืองสหรัฐฯ กลับบ้านเมื่อพวกเขามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีโบลาน้อยมากนั้น เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ก่อนหน้านี้ ชาวอเมริกันได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ที่สนามบินบางแห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคัดกรองประวัติการเดินทาง อุณหภูมิ และอาการของพวกเขา
ยังไม่มีการยืนยันผู้ป่วยในสหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับการระบาดในดีอาร์คองโก และความเสี่ยงต่อสาธารณชนชาวอเมริกันและนักเดินทางยังคงต่ำ ตามข้อมูลของ CDC
ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้เดินทางบางส่วนจากยูกันดาและซูดานใต้ด้วย ผู้เดินทางรายอื่นจากประเทศเหล่านั้นจะยังคงต้องผ่านการตรวจคัดกรองที่สนามบินต่อไป CDC ระบุว่าอาจมีการยกเว้นเป็นกรณีๆ ไปด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมหรือการบังคับใช้กฎหมาย
ที่มา: รอยเตอร์