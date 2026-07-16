ทำไปเพื่อ!หนุ่มสหรัฐฯไม่รู้แค้นอะไรตัด'จู๋'ตนเอง ใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดไฟเผาโรงรถบ้านแม่

ชายรายหนึ่งจากรัฐอินดีแอนา สหรัฐฯ ถูกตั้งข้อหาในความผิดอาญาขั้นร้ายแรง จากกรณีถูกกล่าวหาว่าตัดอวัยวะเพศของตนเอง แล้วใช้มันเป็นเชื้อไฟ(เอาไปชุบน้ำมัน) สำหรับจุดไฟภายในโรงรถของบ้านพักผู้เป็นแม่
จากเอกสารของศาลที่ทางสำนักข่าวยูเอสเอทูเดย์ได้มา ระบุว่าเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ชายคนหนึ่งถูกตั้งข้อหาวางเพลิง หลังจากตัดอวัยวะตนเอง และตำรวจบอกว่าชายคนนี้ใช้น้ำมันราดบนเจ้าโลกของตนเองที่เพิ่งตัดขาด แล้วจุดไฟเผามันภายในโรงรถของบ้านผู้เป็นแม่ ในเมืองฟอร์ทเวย์น รัฐอินเดีนแอนา
ระหว่างที่เฝ้าดูไฟลุกไหม้ด้วยหัวใจที่แตกสลาย ทางครอบครัวผู้ต้องสงสัยแจ้งกับทีมกู้ภัยว่าสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวหายตัวไป
ต่อมา เจ้าหน้าที่หาตัวชายรายนี้จนพบ แต่เขาอ้างไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้ และเพิ่งไปมีเรื่องถูกแทงที่ย่านใจกลางเมืองฟอร์มเวย์นมา กระทั่งหลังถูกพาตัวไปยังโรงพยาบาล เขาจึงยอมรับสารภาพกับตำรวจว่า อาการบาดเจ็บนี้เกิดจากการทำร้ายตนเอง ด้วยการใช้มีดทำครัวตัดจู๋ทิ้ง แล้วเอาไปจุดไฟเผาในโรงรถ
ในท้ายที่สุดแล้ว ผู้ต้องสงสัยรายนี้ที่มีชื่อว่า คริสโตเฟอร์ เพเดน วัย 36 ก็ถูกจับกุมและตั้งข้อหาวางเพลิงในคดีนี้ ขณะที่ตำรวจให้ข้อมูลยืนยันว่า ผู้ต้องสงสัยใช้มีดทำครัวตัดอวัยวะเพศของตนเองขณะอยู่ในโรงรถ ก่อนจุดไฟเผามันและหลบหนีไปจากที่เกิดขึ้น
ตำรวจระบุว่าพวกเขาเก็บซากถังน้ำมันเบนซินสีแดงและไฟแช็ค 4 อันได้ในที่เกิดเหตุ และเจอมีดทำครัวเล่มหนึ่งใกล้ๆกับจุดไฟไหม้
เบื้องต้นยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุ แต่ความผิดทางอาญา "ลอบวางเพลิง" มีระดับความผิดอุกฉกรรจ์ขั้นที่ 4 ซึ่งมีโทษจำคุก 2-6 ปี หรือปรับราว ๆ 2,000 - 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวภายใต้วงเงินประกัน 10,000 ดอลลาร์
(ที่มา:ยูเอสเอทูเดย์)