ชนะรอบที่ร้อย!สหรัฐฯถล่มอิหร่านอีกรอบ ทรัมป์อ้างเตหะรานกำลังแพ้และอยากเจรจาใจจะขาด

สหรัฐฯโจมตีการป้องกันชายฝั่งและที่ตั้งขีปนาวุธของอิหร่านอีกระลอกในวันพุธ(15ก.ค.) หลังกลับมากำหนดมาตรการปิดล้อมท่าเรือ กระตุ้นให้เตหะรานขู่ปิดตายการส่งออกพลังงานทั่วภูมิภาคและบอกว่าพวกเขากำลังทำสงครามตัดสินความอยู่รอดกับอเมริกา ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อวดอ้างอีกครั้งว่าอิหร่านกำลังพ่ายแพ้และอยากจะเจรจาอย่างที่สุด
สถานการณ์ลุกลามรอบล่าสุดนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางพังคืนลง เพิ่มความเป็นไปได้ของการหวนคืนสู่สงครามเต็มรูปแบบ แม้พวกนักวิเคราะห์โดยทั่วไปมองว่ามันยังมีความเป็นไปได้น้อย
ความเป็นปรปักษ์ทวีความรุนแรงขึ้น นับตั้งแต่ อิหร่าน ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์(11ก.ค.) ขณะเดียวกันปฏิบัติการทางทหารยังส่งผลให้เรือไม่สามารถแล่นผ่านเส้นทางการขนส่งอันสำคัญแห่งนี้ ซึ่งเคยรองรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ก่อนเกิดสงคราม
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯเผยว่ากองทัพได้โจมตีระบบป้องกันชายฝั่งและคลังเก็บขีปนาวุธร่อน รวมถึงแท่นยิงบนเกาะเกรตเตอร์ทูนบ์ เริ่มตอนราวๆ 6 อีดีที(ตรงกับเมืองไทย 17.00น.ของวันพุธ) และเสร็จสิ้นการโจมตีระลอกใหม่ภายในเวลา 90 นาที
จากนั้นในอีก 9 ชั่วโมงต่อมา กองบัญชาการกลางสหรัฐฯรายงานเกี่ยวกับการโจมตีระลอก 2 "การโจมตีเล็งเป้าเล่นงานแสนยานุภาพทางทหารของอิหร่านที่ใช้ข่มขู่เรือต่างๆที่ล่องเรืออย่างเสรีผ่านช่องแคบฮอร์มุซ น่านน้ำนานาชาติที่มีความสำคัญต่อการค้าโลก กองทัพสหรัฐฯกำลังลงโทษอิหร่าน ตามคำบัญชาของผู้บัญชาการสูงสุด" กองบัญชาการกลางสหรัฐฯโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 3 ราย เปิดเผยกับรอยเตอร์สว่าการโจมตีของอเมริกา มีเป้าหมายเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และยังมุ่งเล่นงานศักยภาพทางทหารของอิหร่าน ที่ทางสหรัฐฯต้องการทำลาย ก่อนลงมือปฏิบัติการที่ซับซ้อนกว่านี้
กองทัพสหรัฐฯระบุด้วยว่าได้ก่อความเสียหายแก่เรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งจนใช้งานไม่ได้ ในขณะที่มันกำลังพยายามล่องสู่เกาะคาร์กของอิหร่าน หลังเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายรอบ ทั้งนี้นับตั้งแต่กลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านในวันอังคาร(14ก.ค.) อเมริกาได้เบี่ยงเส้นทางของเรือไปแล้ว 2 ลำ และก่อความเสียหายจนใช้งานไม่ได้ 1 ลำ
ตามหลังการโจมตีรอบใหม่ สำนักข่าวเมห์รนิวส์ สื่อมวลชนของอิหร่าน รายงานว่ามีที่ตั้ง 4 แห่งแถวๆเมืองอาห์วาซ ถูกโจมตี ลึกเข้าไปในแผ่นดินเพียงเล็กน้อยจากปลายสุดทางเหนือของอ่าวเปอร์เซีย เช่นเดียวกับเมืองบันดาร์ อับบาส เมืองท่าหลักของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความสูญเสียในทั้ง 2 จุด
สำนักข่าวทาสนิม สื่อมวลชนอีกแห่งของอิหร่าน รายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดในเมืองโครารัค ทางใต้ของอิหร่านในอ่าวโอมาน ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แล้ว สหรัฐฯ ยังเล่นงานใกล้กับเมืองซิริคและเกาะเกชม์ ทางใต้ของอิหร่าน
อย่างไรก็ตามสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ "ไออาร์ไอบี" รายงานว่าสหรัฐฯโจมตีใกล้โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในเมืองอาห์วาซ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์มะเร็งเด็ก บีบให้ต้องอพยพผู้คนออกจากโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราว ครอบครัวทั้งหลายต้องออกมาอยู่บนท้องถนนรอบๆโรงพยาบาล เพื่อดูแลลูกๆหลานๆของตนเอง
ตามหลังการโจมตีระลอกแรก ทาง โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ หัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่าน เผยแพร่ถ้อยแถลงประกาศว่าความมั่นคงของอิหร่านขึ้นอยู่กับการรักษาไว้ซึ่งในสิ่งที่เขาเรียกว่ามาตรการต่างๆนานาของอิหร่านในช่องแคบ "เรากำลังอยู่ในสงครามกับอเมริกา ที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายและชี้ชะตาการอยู่รอดของเรา" กาลิบาฟระบุ
ในส่วนของ ทรัมป์ เป็นอีกครั้งที่เขาใช้สุ้มเสียงแห่งชัยชนะ อย่างที่เขามักพูดเน้นย้ำมาตลอดนับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ "เราจะเอาชนะอิหร่านเร็วๆนี้ พวกเขาจะพ่ายแพ้เร็วๆนี้" พร้อมกับอวดอ้างว่าพวกอิหร่าน "ต้องการหาทางออกอย่างที่สุด พวกเขาไม่ชอบในสิ่งที่เราทำ พวกเขาอยากจะตกลงกัน เราจะได้รู้กันว่าจะตกลงกับพวกเขาหรือไม่ หรือเราแค่ปิดฉากพวกเขา" ทรัมป์กล่าว
โฆษกของกองทัพอิหร่านบอกว่าทางเดียวที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ คือสหรัฐฯปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ 14 ข้อ ที่ทั้ง 2 ฝ่ายลงนามกันในเดือนมิถุนายน และบังคับใช้ "กฎระเบียบของอิหร่าน" เกี่ยวกับการสัญจรของเรือในช่องแคบ
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เปิดเผยในวันพุธ(15ก.ค.) พวกเขาได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐฯในภูมิภาค ในนั้นรวมถึงบาห์เรน, คูเวตและจอร์แดน โดยที่ คูเวต ระบุว่ากองกำลังของพวกเขาได้ยิงสกัดขีปนาวุธ 4 ลูกและโดรน 21 ลำ ที่ยิงออกมาจากอิหร่าน แต่ไม่มีผู้ได้รับาดเจ็บ หรือรายงานความเสียหายร้ายแรงใดๆ
(ที่มา:รอยเตอร์ส)