ข้างบ้านล้อกันสนุก!สื่อเขมรเย้ย'ไทย'แหล่งต้นทางยาเสพติด หลังอินเดียยึดกัญชาซุกใต้เบาะโดยสารเที่ยวบินจากภูเก็ต

สื่อกัมพูชาตีข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับการลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดนด้วยเครื่องบินกลายมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังจากเจ้าหน้าที่อินเดียเปิดปฏิบัติการปราบปรามยึดกัญชา 1.5 กิโลกรัม ถูกซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะนั่งของผู้โดยสารรายหนึ่ง พร้อมเย้ยหยันว่าคดีนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เพราะว่าเที่ยวบินดังกล่าวมีต้นทางจากจังหวัดภูเก็ต ของประเทศไทย
เคบีเอ็นนิวส์ สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานว่าเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม เจ้าหน้าที่ศุลกากรอินเดีย ณ สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ในนิวเดลี ทำการจับกุมและควบคุมตัวผู้โดยสารชาวอินเดียรายหนึ่ง ซึ่งกำลังลักลอบขนกัญชาไฮโดรโปนิกส์ 1.5 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะหมายเลข 12 บนเที่ยวบินที่มีต้นทางจากจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย พร้อมระบุปฏิบัติการปราบปรามดังกล่าวได้ดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
รายงานข่าวระบุว่าหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลโดยสารผ่านระบบ APIS (ระบบข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าที่สายการบินต้องส่งข้อมูลรายชื่อผู้โดยสารและลูกเรือให้กับหน่วยงานความมั่นคงหรือตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทาง) เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของอินเดีย ได้ทำการตรวจค้นผู้โดยสารชาวอินเดียรายหนึ่ง ซึ่งเดินทางจากภูเก็ตมายังนิวเดลี ด้วยเที่ยวบิน AI 2377
ด้วยเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆในกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ดังนั้นพวกเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเดินหน้าต่อค้นหาทั่วทั้งลำ สุดท้ายก็พบห่อกัญชาขนาดใหญ่ 6 ห่อ น้ำหนักรวม 1.5 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นั่ง
ต่อมาผู้โดยสารรายนี้้ยอมรับว่าเขาซุกกัญชาไว้ใต้เบาะ และเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดหลักฐานเหล่านี้เพื่อสืบสวนต่อ และส่งตัวชายรายดังกล่าวไปดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อินเดียไม่ได้เปิดเผยตัวตนผู้ต้องสงสัยรายนี้เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตามรายงานข่าวของเคบีเอ็นนิวส์
เคบีเอ็นนิวส์ ระบุว่าเรื่องราวนี้เรียกความสนใจแก่ผู้คนในวงกว้างและก่อคำถามต่างๆนานาเกี่ยวกับประเทศไทย เวลานี้ไทยกำหนดมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการลักลอบขนยาเสพติดตามสนามบินต่างๆ และได้ประกาศแจ้งเตือนผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องว่า ไม่สามารถลักลอบนำกัญชาออกจากไทยได้ แล้วทำไมยังคงมีคดีต่างๆเกี่ยวกับกัญชาและยาเสพติดอื่นๆถูกลักลอบออกจากไทย? สื่อมวลชนกัมพูชาแห่งนี้ตั้งคำถามเชิงเหน็บแนม
สื่อมวลชนกัมพูชาแห่งนี้รายงานกล่าวอ้างด้วยว่า การลักลอบค้ายาเสพติดที่มีต้นทางจากประเทศไทย ได้แพร่กระจายไปถึงสนามบินต่างๆทั่วโลก และเวลานี้สนามบินต่างๆทั่วโลกได้ยกระดับมาตรการคัดกรองนักเดินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเดินทางจากไทย หลังสนามบินหลายแห่งตรวจพบปฏิบัติการลักลอบขนยาเสพติดที่มีต้นทางจากดินแดนของไทยหลายต่อหลายครั้ง
(ที่มา:เคบีเอ็นนิวส์)