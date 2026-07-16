ให้คนอื่นตายแทน!ทรัมป์กร้าวไม่ตัดเป็นไปได้ยกพลบุกอิหร่าน แต่เป็นกองกำลังชาติอื่นไม่ใช่สหรัฐฯ

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯไม่ตัดความเป็นไปได้ของปฏิบัติการทางภาคพื้นในอิหร่าน แต่บอกว่ากองกำลังฝ่ายพันธมิตรที่ไม่ระบุอย่างเจาะจง อาจเข้ายึดที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สำคัญๆอย่างเกาะคาร์ก ทว่าภารกิจนี้จะไม่มีทหารอเมริกาเข้าร่วมด้วย
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์เมื่อวันอังคาร(14ก.ค.) ทรัมป์เผยว่าเขาจะพิจารณาปฏิบัติการทางภาคพื้น "ถ้าผมคิดว่ามันเหมาะสม" พร้อมระบุ "บางครั้งคุณก็ต้องการยุทธการทางภาคพื้น แต่เรามีคนอื่นๆที่จะดำเนินยุทธการทางภาคพื้นให้เรา อย่างไรก็ตามเราได้เล่นงานเกาะคาร์กไปแล้ว 2 หรือ 3 รอบ อย่างที่ผมเคยพูดว่า เล่นงานทุกๆอย่าง ยกเว้นน้ำมัน"
เกาะคาร์ก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านไปราวๆ 25 กิโลมตร เป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันดิบที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของอิหร่าน รองรับปริมาณน้ำมันเพื่อการส่งออกของประเทศมากถึง 90% ดังนั้นมันจึงทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักสำหรับการสร้างรายได้จากน้ำมันของเตหะราน
ก่อนหน้าข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายน ที่เวลานี้พังครืนลงไปแล้ว ทรัมป์เคยขู่ยึดเกาะคาร์ก "เพื่อยึดน้ำมัน" และระหว่างการสัมภาษณ์เมื่อวันอังคาร(14ก.ค.) เขาถูกถามว่ายังคงมีความตั้งใจยึดเกาะแห่งนี้หรือไม่ ในเรื่องนี้ ทรัมป์ ตอบว่า "ในเรื่องนี้ ถ้าเราลดแสนยานุภาพของพวกเขาลงไปมากพอและลึกเพียงพอ ผมก็จะทำมัน"
ประธานาธิบดีรายนี้ยังประกาศยกระดับปฏิบัติการทางอากาศหนักหน่วงขึ้น บอกว่าการโจมตีของสหรัฐฯจะเดินหน้าต่อไป จนกว่าเขาจะตัดสินว่ามันเป็นที่เพียงพอแล้ว "ปฏิบัติการจะเดินหน้าต่อไปจนกว่าผมจะบอกว่าพอแล้ว สัปดาห์หน้าจะเป็นโรงไฟฟ้า สัปดาห์หน้าจะเป็นสะพาน เราจะขุกรากถอนโคนโรงไฟฟ้าทั้งหมดของพวกเขา เราจะทำลายสะพานทั้งหมดของพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะเข้าสู่โต๊ะเจรจา"
มีพลเรือนมากกว่า 1,500 รายถูกสังหารในอิหร่าน นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หนึ่งในเหตุการณ์ที่นองเลือดที่สุด คือเหตุโจมตีโรงเรียนประถมหญิงล้วนแห่งหนึ่งในเมืองมินาบ คร่าชีวิต 168 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็ก
การสืบสวนโดยใช้ข้อมูลแหล่งข่าวเปิดโดยสื่อมวลชนหลายสำนัก สรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่โรงเรียนถูกโจมตีระหว่างปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯที่มุ่งเล่นงานฐานทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกัน ทรัมป์ปฏิเสธความรับผิดชอบของสหรัฐฯ แต่บอกเมื่อเดือนที่แล้ว ว่า "ความผิดพลาดต่างๆเกิดขึ้นได้" และ "ไม่มีใครทำแบบนั้นโดยตั้งใจ"
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)