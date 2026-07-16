น้ำมันบวกแคบจากข้อมูลเชื้อเพลิงสหรัฐฯ หุ้นอเมริกาปรับขึ้น-ทองคำปรับลด

ราคาน้ำมันขยับลงในวันพุธ(15ก.ค.) จากข้อมูลคลังปิโตรเลียมสำรองของอเมริกา เมินสหรัฐฯโจมตีรอบใหม่เล่นงานที่ตั้งทางทหารของอิหร่าน ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกและทองคำปรับลดเล็กน้อย หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯอ่อนตัวลงผิดคาด แต่ยังคงสูงอยู่
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 26 เซนต์ ปิดที่ 79.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 22 เซนต์ ปิดที่ 84.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯรายงานคลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศ ลดลง 1.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว น้อยกว่าที่คาดหมายไว้ว่าจะลดลง 2.6 ล้านบาร์เรล ข้อมูลที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งราคาพลังงาน
ความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน เพิกเฉยต่อกรณีที่วอชิงตันกลับมาปิดล้อมทางทะเลเล่นงานท่าเรืออิหร่านรอบใหม่และเปิดฉากโจมตีถล่มอิหร่านอีกรอบเมื่อคืนที่ผ่านมา กระตุ้นให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ขู่ปิดทุกเส้นการส่งออกอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับอเมริกาและบรรดาพันธมิตร
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกต่อเนื่องในวันพุธ(15ก.ค.) ยังได้แรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงผิดคาด และรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ของบริษัทต่างๆ ที่เริ่มทยอยออกมาและหลายบริษัทมีผลดำเนินการที่แข็งแกร่ง
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 150.37 จุด (0.29 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 52,658.64 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 28.81 จุด (0.38 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,572.40 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 162.22 จุด (0.62 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,269.23 จุด
ดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) ของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ มอบข้อมูลยืนยัน 2 วันติดเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงผิดคาด ขณะที่นักลงทุนจับตา เควิช วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) เข้าให้ปากคำกับคณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภา ในวันที่ 2 ที่ให้ข้อมูลกับสภาคองเกรส
เช่นเดียวกับดัชนีราคาผู้บริโภคเมื่อวันอังคาร(14ก.ค.) ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตบ่งชี้ว่า แม้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงสืบเนื่องจากแรงกดดันทางราคาจากสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน แต่มันอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อเดือนที่แล้ว คลายความกังวลในระยะสั้น กรณีที่เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ดัชนีราคาผู้ผลิตที่อ่อนแอเกินคาดนี้ พยุงให้ราคาทองคำปรับลดเล็กน้อยในวันพุธ(15ก.ค.) แม้มีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความเป็นปได้ของการคงดอกเบี้ยในระดับสูง สืบเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 17.90 ดอลลาร์ หรือ 0.4 % ปิดที่ 4,051.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)