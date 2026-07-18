ธากาสั่งยึดทรัพย์ "6.2 พันล้านดอลลาร์" ของอดีตนายกฯบังกลาเทศตลอดกาล “ชีค ฮาซินา” หลังเจ้าตัวประกาศเตรียมบินกลับเข้าประเทศ

เอเอฟพี/รอยเตอร์ - รัฐบาลธากาแถลงวันพุธ(15 ก.ค)ประกาศยึดทรัพย์สินเชื่อมโยงอดีตนายกรัฐมนตรี ชีค ฮาซินา มูลค่า 760 พันล้านตากาบังกลาเทศ หรือราว 6.2 พันล้านดอลลาร์ ไม่นานหลังอดีตผู้นำหญิงตลอดกาลที่กำลังลี้ภัยที่อินเดียประกาศแผนเดินทางกลับเข้าประเทศปลายปีนี้
เอเอฟพีรายงานวันพุธ(15 ก.ค)ว่า เป็นการยึดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงอดีตนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ ชีค ฮาสินา ครอบครัว และกลุ่มธุรกิจ 10 กลุ่ม เจ้าหน้าที่ธากาแถลงวันพุธ(15) โดยทรัพย์สินทั้งหมดที่โดนยึดมีมูลค่าร่วมสูงถึง760 พันล้านตากาบังกลา( 6.2 พันล้านดอลลาร์)
นับตั้งแต่ฮาสินาถูกโค่นอำนาจจากการประท้วงที่นำโดยกลุ่มนักศึกษาเมื่อปี 2024 และส่งผลให้อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงหลบไปลี้ภัยที่อินเดีย เจ้าหน้าที่ธากาได้ทำการสอบสวนความมั่งคั่งของฮาสินา และรวมไปถึงครอบครัวและญาติมิตรและกลุ่มธุรกิจใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าได้ประโยชน์ในช่วงระหว่างการอยู่ในตำแหน่ง 15 ปีของเธอ
สำนักงานหน่วยข่าวกรองด้านการเงินบังกลาเทศ BFIU แถลงว่า ประสบความสำเร็จสามารถยึดทรัพย์สินรวมมูลค่า 570 พันล้านตากาบังกลาเทศภายในประเทศและอีก 190 พันล้านตากาบังกลาเทศในต่างแดน
อิคฮ์เตียร์ โมฮัมหมัด มามัน (Ikhtiar Mohammad Mamun) ผู้อำนวยการสำนักงาน BFIU ได้เปิดเผยกับนักข่าวว่าได้ทำการเปิดสอบ 98 เคสที่เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนอดีตนายกฯฮาสินาและคนที่เกี่ยวข้อง
“พวกเรายังคงทำงานเพื่อให้ได้เงินที่ถูกฟอกในต่างแดน” มามันกล่าวและเปิดเผยว่า “พวกเราตั้งความหวังจะสามารถประกาศข่าวดีเพิ่มได้ภายในสิ้นปีนี้”
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฮาสินาออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมา อ้างอิงจากรอยเตอร์รายงานวันจันทร์(13)ว่า อดีตผู้นำหญิงบังกลาเทศเปิดใจให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกกับรอยเตอร์สัปดาห์ที่แล้วว่า เธอตั้งใจจะเดินทางกลับเข้าบังกลาเทศภายในธันวาคมปลายปีและจะมอบตัวต่อศาล พร้อมเปิดเผยว่าเพื่อนร่วมพรรคของเธอที่กำลังลี้ภัยในต่างแดนจะเดินทางกลับมาที่บังกลาเทศเช่นกัน
อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศบังกลาเทศยืนกรานว่า หากว่าฮาสินาเดินทางกลับเข้ามาจริงเธอจะต้องถูกส่งเข้าคุก
ทั้งนี้ก่อนหน้าธากาเคยขอให้อินเดียส่งตัวชีค ฮาสินากลับมาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน แต่นิวเดลีเมื่อเมษายนตอบกลับไปว่า จะทำการตรวจสอบคำร้องขอ
รอยเตอร์รายงานว่า ฮาสินาเผชิญโทษประหารชีวิตในบังกลาเทศและพรรคสันนิบาตอวามีของเธอถูกแบนหลังเกิดการประท้วงจากประชาชนบังกลาเทศที่นำโดยนักศึกษาเมื่อปี 2024 สหประชาชาติรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตไป 1,400 คนหลังฮาสินาปราบปรามการลุกฮือด้วยความรุนแรงและนำไปสู่การโค่นอำนาจและฮาสินาต้องลี้ภัยที่อินเดียตั้งแต่สิงหาคม ปี 2024 นับตั้งแต่นั้น