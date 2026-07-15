เตหะรานขู่ปิดเส้นทางส่งน้ำมันทั้งหมดในตอ.กลาง ส่งสัญญาณดึง‘ฮูตี’บล็อกช่องแคบบับเอล-มันเดบ ตอบโต้‘ทรัมป์’โวจะถล่มแหลกโรงไฟฟ้า-สะพานอิหร่าน

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ขู่ปิดเส้นทางส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางทั้งหมดที่เอื้อประโยชน์ต่ออเมริกาและพันธมิตร ส่งสัญญาณอาจดึงกบฏฮูตีในเยเมนช่วยปิดช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ทางใต้ของทะเลแดง ซึ่งจะเป็นการเปิดแนวรบใหม่เพื่อตอบโต้ที่วอชิงตันเริ่มปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้ง ด้านทรัมป์ขู่ถล่มโรงไฟฟ้าและสะพาน หากภายในสัปดาห์หน้าเตหะรานยังไม่ยอมกลับสู่โต๊ะเจรจา แต่ยอมถอยเรื่องเก็บค่าคุ้มครองฮอร์มุซ หลังถูกวิจารณ์หนัก
ขณะเดียวกัน เมื่อวันพุธ (15 ก.ค.) สหรัฐฯแถลงว่าได้เข้าโจมตีระลอกใหม่ใส่ระบบป้องกันชายฝั่ง ตลอดจนพวกคลังเก็บและฐานยิงขีปนาวุธร่อนของอิหร่าน ถือเป็นหลักหมายแห่งการบานปลายขยายตัวล่าสุดของการสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่าย ขณะที่พวกเขาต่างกำลังพยายามเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นทางผ่านของการขนส่งน้ำมันและก๊าซทางทะเลราว 1 ใน 5 ของโลกในช่วงก่อนสงคราม
อิหร่านได้ปิดฮอร์มุซหลังจากถูกอเมริกาและอิสราเอลโจมตีเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามคราวนี้ และใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือต่อรองกับอเมริการะหว่างการตกลงหยุดยิงชั่วคราวและเจรจาสงบศึกผ่านประเทศเป็นกลางนานนับเดือน ก่อนที่จะเปิดให้เรือแล่นผ่านช่วงสั้นๆ อีกครั้งภายหลังสองฝ่ายได้ลงนามในกรอบข้อตกลงยุติศึกชั่วคราว ทว่าเพียงไม่กี่วัน ทั้งสองฝ่ายก็กล่าวหากันและกัน และกลับเริ่มโจมตีตอบโต้กันใหม่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว โดยที่ IRGC) ประกาศว่า จะปิดฮอร์มุซไปจนกว่าอเมริกาจะหยุดโจมตีตน
ด้านวอชิงตันได้ตอบโต้ด้วยการฟื้นมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน โดยที่ พลเรือเอกแบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการของกองบัญชาการทหารด้านกลางของสหรัฐฯ (CENTCOM) แถลงในวันอังคารว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อิหร่านจงใจโจมตีพลเรือนทั่วตะวันออกกลางด้วยการโจมตีเรือสินค้า 7 ลำ ส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต สูญหาย หรือบาดเจ็บกว่า 10 คน และกองกำลังสหรัฐฯ กำลังดำเนินการเพื่อให้อิหร่านรับผิดชอบกับความก้าวร้าวไร้เหตุผลที่เป็นอันตรายต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์และยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ เอ็มทีไอ เน็ตเวิร์ก ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการรับมือวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมเดินเรือ เผยว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของนอร์เวย์ถูกโจมตีด้วยอาวุธที่ไม่มีการระบุ บริเวณนอกชายฝั่งโอมานเมื่อเช้าวันอังคาร
ส่วนทางด้านคูเวตรายงานว่า เรือลำหนึ่งของกองทัพเรือถูกโจมตีระหว่างที่อิหร่านระดมยิงขีปนาวุธและโดรน ทำให้ลูกเรือได้รับบาดเจ็บ 4 คน
ทรัมป์ยอมถอยเลิกแผนเก็บค่าคุ้มครองฮอร์มุซ
ที่วอชิงตัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บนสื่อสังคมทรูธโซเชียลของตนเมื่อวันอังคารว่า จะยกเลิกแผนการเก็บค่าคุ้มครอง 20% ของมูลค่าสินค้าบนเรือจากเรือทุกลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และเปลี่ยนเป็นการทำข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่ประเทศในอ่าวเปอร์เซียจะเข้าไปลงทุนมูลค่ามหาศาลในอเมริกาแทน
ทั้งนี้ การที่เมื่อไม่กี่วันก่อน ทรัมป์พูดว่าจะเรียกเก็บค่าคุ้มครองในการผ่านฮอร์มุซ ได้ถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงจากหลายฝ่าย ซึ่งรวมถึงหน่วยงานขนส่งทางทะเลของสหประชาชาติ
อย่างไรก็ดี ทรัมป์ยังขู่จะถล่มโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานต่างๆ ในอิหร่านให้แหลกลาญในสัปดาห์หน้า ยกเว้นแต่เตหะรานยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาสันติภาพ
IRGCไล่ถล่มฐานทัพอเมริกา
สื่ออิหร่านรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดใกล้เมืองบันดาร์อับบาส บนเกาะเกสม์ เมืองบันดาร์ อิหม่าม โคไมนี และเมืองบูเชห์ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์พลเรือนเพียงแห่งเดียวของอิหร่าน
ฟาเตเมห์ โมฮาเจรานี โฆษกรัฐบาลอิหร่าน แถลงว่า นับจากสัปดาห์ที่แล้ว มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอเมริกาอย่างน้อย 30 คน ขณะที่กองทัพอิหร่านระบุว่า ทหารเสียชีวิต 7 นาย หลังจากฐานทัพบัมปูร์ทางตะวันออกเฉียงใต้ถูกโจมตีเมื่อคืนวันอังคาร
ภายหลังการโจมตีของอเมริกา IRGC ได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีศูนย์บัญชาการและควบคุม ฐานลอจิสติกส์ สถานที่จัดเก็บเชื้อเพลิงและอาวุธของกองเรือที่ 5 ของอเมริกาในบาห์เรน รวมทั้งเผาทำลายศูนย์ลอจิสติกส์ของอเมริกาในเขตอุตสาหกรรมมีนาอับดุลลาห์ของคูเวต และโจมตีโรงเก็บเครื่องบินในฐานทัพของอเมริกาที่เมืองอาซรากของจอร์แดน
คาเซม การิบาบาดี รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่าน แถลงว่า การปิดล้อมทางทะเลของอเมริกาเท่ากับเป็นการล้มเลิกบันทึกความเข้าใจเพื่อหาทางยุติสงครามถาวรที่ตกลงกันเมื่อเดือนที่แล้ว
ขณะเดียวกัน IRGC ประกาศปิดกั้นเส้นทางส่งออกพลังงานจากตะวันออกกลางทั้งหมดที่เอื้อประโยชน์ต่ออเมริกาและพันธมิตร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกนักวิเคราะห์พากันตีความว่า อิหร่านกำลังส่งสัญญาณว่า อาจใช้กบฏฮูตีในเยเมน ปิดช่องแคบบับ เอล-มันเดบที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดน และเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งเป็นทางผ่านของเรือสินค้าจำนวนมาก ซึ่งพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
เว็บไซต์เพรสส์ ทีวีของอิหร่านรายงานว่า เมื่อวันจันทร์ (13) เจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งของฮูตี ออกมาเตือนว่า ฮูตีพร้อมปิดบับ เอล-มันเดบ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดขึ้นไปอยู่ที่ 200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากซาอุดีอาระเบียยังคงโจมตีเยเมน
ฮูตีระบุว่าได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีซาอุดีอาระเบีย โดยกล่าวหาว่า ริยาดโจมตีสนามบินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตนเมื่อวันจันทร์ ซึ่งเป็นการฉีกข้อตกลงสงบศึกที่ดำเนินมา 4 ปีระหว่างฮูตีกับริยาด
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี /เอพี)