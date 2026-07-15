“มาครง” ฉลอง "วันบัสตีย์เดย์" ครั้งสุดท้ายจัดพิธีสวนสนามกองทัพใหญ่สุดตั้งแต่ WW2 ยืนยัน “ยุโรปต้องปกป้องตัวเองแม้เสียชีวิตก็ตาม”

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง วานนี้(14 ก.ค)ฉลองวันชาติฝรั่งเศสอย่างยิ่งใหญ่แสดงแสนยานุภาพทางการทหารยุโรปและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับชาติพันธมิตรและยูเครน ผู้นำอังกฤษ เยอรมัน และชาติอื่นๆเข้าร่วมคึกคัก ประกาศยุโรปตื่นขึ้นมาแล้วและจะปกป้องเสรีภาพแม้ต้องหลั่งเลือดก็ตาม
เลอมงด์ของฝรั่งเศสรายงานวันอังคาร(14 ก.ค)ว่า กลายเป็นการสวนสนามวันบัสตีย์เดย์ (Bastille Day) ครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง
เป็นการจัดอย่างยิ่งใหญ่มีทหารฝรั่งเศสจำนวนมากเข้าร่วมรวมผู้นำประเทศและดินแดนต่างๆทั่วโลกหลายสิบคนรวมประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ที่ได้รับเชิญเพื่อเป็นเกียรติและรวมไปถึงการร่วมสวนสนามโดยทหารยูเครนและทหารกองกำลังยุโรปหลายร้อยนาย
ขณะเดียวกันผู้นำยุโรปอื่นที่เข้าร่วมในพิธีสวนสนามได้แก่ นายกรัฐมนตรีเยอรมัน ฟรีดริช แมร์ซ และนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ที่เข้าร่วมในงานด้านการต่างประเทศเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลงจากตำแหน่ง
พิธีสวนสนามมีทหารเกือบ 6,700 นาย เครื่องบิน 98 ลำ เฮลิคอปเตอร์ 31 ลำ และยานยนต์การทหารอีก 315 คัน โดยจะเป็นการเดินสวนสนามในเส้นทางระหว่างประตูชัยฝรั่งเศส(Arc de Triomphe) และจตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด(Place de la Concorde)
ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นเครื่องบินรบฝรั่งเศสมาพร้อมมิสไซล์ฝึกซ้อมบินเหนือถนนฌ็องเซลีเซ่ (Avenue des Champs-Élysées) แสดงความพร้อมของกองทัพแดนน้ำหอมในการรบ
เลอมงด์รายงานว่า ขณะเดียวกันนักบินยูเครนที่ได้รับการฝึกในฝรั่งเศสขับเครื่องบินรบฝรั่งเศส Mirage 2000 จำนวน 2 ลำขับผ่านเหนือท้องฟ้า
เครื่องบินรบ 2 ลำนี้ฝรั่งเศสบริจาคให้ยูเครนเพื่อรบต่อสู้โดรนรัสเซีย
ประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวยกย่องการปรากฎตัวร่วมของชาวยูเครนว่า “เป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและการยอมรับความแข็งแกร่งของยูเครน ประชาชนของพวกเรา และกองทัพของพวกเรา”
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานเสริมว่า การสวนสนามวันบัสตีย์เดย์นี้เป็นครั้งสุดท้ายของมาครงในฐานะประธานาธิบดีฝรั่งเศสก่อนที่เขาจะลงจากตำแหน่งในปีหน้า
การจัดพิธีสวนสนามของฝรั่งเศสปีนี้เป็นการจัดที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2
ทำเนียบฝรั่งเศสแถลงว่า “พิธีสวนสนามจะเป็นสัญลักษณ์ของการตื่นขึ้นมาของยุโรป” พร้อมกับความพยายามทั่วทวีปในการเพิ่มงบประมาณการป้องกันประเทศและลดการพึ่งพาต่อสหรัฐฯ
เลอมงด์ชี้ว่า การสวนสนามวันจันทร์(14) เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกับพันธมิตรและยูเครน ผู้นำแดนน้ำหอมประกาศว่า ยุโรปจะสู้เพื่อเสรีภาพถึงแม้ว่าทหารตัวเองต้องหลั่งเลือดก็ตาม
“สารที่พวกเราส่งไปยังโลกคือ “ใช่ สันติภาพเป็นเป้าหมายพวกเรา” ประธานาธิบดี เอ็มมานุเอล มาครง แถลง
และเสริมว่า “ใช่ พวกเราเชิดชูเสรีภาพและหลักของกฎหมาย และใช่ พวกเราพร้อมที่จะสู้เพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้เสมอ และแม้กระทั่งต้องหลั่งเลือดหากจำเป็น”
RFI ของฝรั่งเศสรายงานว่า การเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศส 14 ก.ค มีการแสดงพลุดอกไม้ไฟที่หอไอเฟิลลารแสดงโดรนที่เป็นแปรขบวนเพื่อแสดงรูปเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นของขวัญจากฝรั่งเศสมอบให้กับสหรัฐฯที่เดินทางเรือจากยุโรปมาถึงอเมริกาเมื่อปี 1885 เฉลิมฉลองอเมริกาเสร็จสิ้นสงครามกลางเมืองเลิกทาส ทั้งนี้สหรัฐฯเพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปีไปเมื่อต้นเดือนเช่นกัน