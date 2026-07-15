โรงกลั่นน้ำมันญี่ปุ่นเตรียมกระจายแหล่งที่มาของน้ำมันดิบ และสำรวจหาแนวทางสนับสนุนผู้ผลิตในตะวันออกกลาง รวมถึงโครงการขยายท่อส่งน้ำมันที่เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันของญี่ปุ่นกล่าวในวันพุธว่า โรงกลั่นน้ำมันของญี่ปุ่นจะกระจายแหล่งที่มาของน้ำมันดิบ พร้อมทั้งสำรวจหาแนวทางสนับสนุนผู้ผลิตในตะวันออกกลาง รวมถึงโครงการขยายท่อส่งน้ำมันที่เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ
“สิ่งสำคัญที่สุดคือการหาทางเลือกอื่นที่ใช้ได้จริงแทนการขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซ มากกว่าการเพียงแค่เปลี่ยนน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง” ชุนอิจิ ไคโตะ ประธานสมาคมปิโตรเลียมแห่งญี่ปุ่น (PAJ) กล่าวในการแถลงข่าว
ไคโตะกล่าวว่า ผู้ผลิตในตะวันออกกลาง รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบีย ได้ขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าร่วมหรือสนับสนุนแผนการขยายท่อส่งน้ำมันเพื่อเลี่ยงช่องแคบ
ไคโตะ ซึ่งเป็นประธานของโรงกลั่นอิเดมิตสึ โคซัน กล่าวว่า น้ำมันดิบจากสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในทางเลือกในการกระจายแหล่งที่มา
"แต่ด้วยโครงสร้างโรงกลั่นน้ำมันของญี่ปุ่นในปัจจุบัน ซึ่งเหมาะสมกับน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางมากกว่า ทำให้การจัดการน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ ในปริมาณมากเป็นเรื่องยากในขณะนี้" ไคโตะกล่าว
ไคโตะหวังว่ามาตรการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจัดหาพลังงานที่มั่นคง พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไคโตะกล่าวว่า จากบทเรียนวิกฤตการณ์อิหร่าน อุตสาหกรรมน้ำมันจะพยายามเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานโดยการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศผู้ผลิตน้ำมัน การรักษาความจุของเรือบรรทุกน้ำมัน และการปรับปรุงความยืดหยุ่นของโรงกลั่น
ไคโตะปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสำรองแนฟทาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเรียวเซ อากาซาวะ กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่ารัฐบาลจะพิจารณา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วางแผนที่จะเร่งการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการส่งออกเป็นสองเท่าผ่านทางท่าเรือฟูไจราห์ภายในปี 2027 ซาอุดีอาระเบียกำลังพิจารณาขยายกำลังการผลิตของท่อส่งน้ำมันไปยังชายฝั่งทะเลแดงฝั่งตะวันตก
ที่มา รอยเตอร์