เรือล่มใกล้อัลคาทราซ ดับ 1 สูญหาย 3

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุเมื่อวันอังคาร (14 ก.ค.) ว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย และสูญหาย 3 ราย หลังเกิดเหตุการณ์เรือบรรทุกผู้โดยสาร 20 คน ล่มใกล้เกาะอัลคาทราซ อดีตเรือนจำและแหล่งท่องเที่ยวในอ่าวซานฟรานซิสโก
เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน และเรือกู้ภัยที่ดำเนินการโดยหน่วยดับเพลิงและตำรวจท้องถิ่น กำลังทำงานร่วมกับหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ เพื่อค้นหาผู้ที่สูญหาย
หัวหน้าหน่วยดับเพลิง ดีน คริสเปน กล่าวว่า หน่วยกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุ "เรือไฟไหม้ ห่างจากเกาะอัลคาทราซ 600 หลา" เมื่อเวลาประมาณ 15.35 น. ตามวิดีโอสั้นๆ ที่โพสต์บนอินสตาแกรมโดยนายกเทศมนตรีซานฟรานซิสโก
เมื่อหน่วยกู้ภัยเข้าใกล้ พบเรือที่ล่มในสภาพพลิกคว่ำ จึงได้พยายามช่วยผู้ประสบภัย
"พวกเขาเริ่มทำการปฐมพยาบาลด้วยการนวดหัวใจและผายปอดทันที นำผู้ป่วยขึ้นฝั่ง และประกาศว่าเสียชีวิตแล้ว" คริสเปนกล่าว
หน่วยดับเพลิงรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้สูญหาย 2 ราย แต่ต่อมาได้อัปเดตจำนวนเป็น 3 ราย โดยอ้างคำให้การของพยาน
ร้อยโทเอเลียส มาเรียโน จากหน่วยดับเพลิงซานฟรานซิสโก กล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า การค้นหาผู้ที่ยังคงสูญหายจะดำเนินต่อไป "ตลอดทั้งคืน"
ทีมกู้ภัยใช้การถ่ายภาพความร้อน การพยากรณ์ระดับน้ำขึ้นน้ำลง และแบบจำลองเพื่อช่วยกำหนดทิศทางการค้นหา
มาเรียโนกล่าวว่า เรือลำดังกล่าวเป็นเรือยนต์ส่วนตัวจากสต็อกตัน รัฐแคลิฟอร์เนีย
เจ้าหน้าที่ไม่ทราบมาก่อนว่า เรือลำนี้มุ่งหน้าไปยังอัลคาทราซ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ที่อาคารเก่าของเรือนจำชื่อดังยังคงตั้งอยู่
อย่างน้อยหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บสาหัสในน้ำเมื่อหน่วยกู้ภัยมาถึง หนังสือพิมพ์ลอสแอนเจลิสไทมส์รายงาน
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าผู้โดยสารที่เหลืออีก 16 คนได้รับการช่วยเหลือแล้ว
ที่มา เอเอฟพี