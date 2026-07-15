นิวซีแลนด์ตรวจพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5

เจ้าหน้าที่นิวซีแลนด์ระบุในวันพุธ (15 ก.ค.) ว่าตรวจพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 เป็นครั้งแรก หลังจากเจอนกทะเลอพยพตัวหนึ่งบนชายหาดในเวลลิงตัน
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงและอัตราการตายสูงในสัตว์ปีกและนกป่าทั่วโลก
“ชาวนิวซีแลนด์ถูกขอให้ระมัดระวัง เนื่องจากนกทะเลอพยพตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นนกสกัวสีน้ำตาล ถูกตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ในวันนี้ โดยพบมันบนชายหาดเพโทนในเวลลิงตัน” แอนดรูว์ ฮอกการ์ด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงทางชีวภาพกล่าว
เขาเสริมว่า ยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อระหว่างนกป่า หรือการตายหมู่ของสัตว์ป่าในขณะนี้
ออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นเพียงแผ่นดินใหญ่แห่งเดียวที่ปลอดจากเชื้อสายพันธุ์ H5 มานานหลายปี ก็เพิ่งตรวจพบหวัดนกเคสแรกเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งนับตั้งแต่นั้นทางการออสเตรเลียก็มีรายงานเจอไข้หวัดนก 14 เคส
ทางการนิวซีแลนด์พยายามปกป้องนกที่ใกล้สูญพันธุ์ที่สุด 5 ชนิดของประเทศ ได้แก่ นกคาคาโป นกทาคาเฮ นกชายฝั่ง นกตีนแดง และนกแก้วหน้าส้ม โดยการฉีดวัคซีนให้กับประชากรนกที่กำลังผสมพันธุ์
ก่อนที่มนุษย์จะเข้ามา นิวซีแลนด์ไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และนกสายพันธุ์เฉพาะถิ่นหลายชนิด เช่น นกกีวี ก็บินไม่ได้
ประชาชนถูกขอให้รายงานต่อทางการ หากพบกลุ่มนกป่วยตั้งแต่สามตัวขึ้นไป
ที่มา เอเอฟพี