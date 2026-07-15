เศรษฐกิจจีนไตรมาส 2 เติบโตช้าที่สุดในรอบกว่า 3 ปี แม้อานิสงส์ AI ช่วย 'ส่งออก' เพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราช้าที่สุดในรอบกว่า 3 ปีในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ และต่ำกว่าที่คาดการณ์กันไว้ ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ (15 ก.ค.) แม้ว่าการส่งออกที่แข็งแกร่งซึ่งได้แรงหนุนจากความเฟื่องฟูของปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกจะช่วยชดเชยผลกระทบจากการหยุดชะงักทางการค้าซึ่งเกิดจากสงครามในตะวันออกกลางก็ตาม
การขยายตัวเพียง 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งรายงานโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) สำหรับช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. นั้น ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ 4.5% ในผลสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์โดยสำนักข่าว AFP และเป็นการเติบโตที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2022
นอกจากนี้ อัตราการเติบโตยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ปักกิ่งตั้งไว้ที่ 4.5-5.0% ต่อปี และถือเป็นอัตราต่ำที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
วิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์จีนที่ยืดเยื้อมานานหลายปี บวกกับการใช้จ่ายภายในประเทศที่ซบเซาอย่างต่อเนื่อง ทำให้คณะผู้นำจีนต้องพึ่งพาภาคการส่งออกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโต
อย่างไรก็ตาม สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านได้บั่นทอนการส่งออก เพราะนำมาสู่การปิดกั้นการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราวๆ 1 ใน 5 ของโลก
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ระบุในถ้อยแถลงว่า "ในช่วงครึ่งแรกของปี เศรษฐกิจของประเทศดำเนินไปในกรอบที่เหมาะสม"
"มีปัจจัยภายนอกที่ไม่มั่นคงและไม่แน่นอนหลายประการ และการขัดกันระหว่างอุปทานที่แข็งแกร่งและอุปสงค์ที่อ่อนแอภายในประเทศเป็นสิ่งที่เด่นชัด รากฐานสำหรับการปรับปรุงเศรษฐกิจยังคงต้องได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแกร่งขึ้น" NBS กล่าวเพิ่มเติม
ข้อมูลจาก NBS ยังแสดงให้เห็นว่า ยอดค้าปลีกเติบโตขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในเดือน มิ.ย. ซึ่งสูงกว่าที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กคาดการณ์ว่าจะลดลง 0.1%
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.3% ในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าที่บลูมเบิร์กคาดการณ์ไว้ที่ 4.6%
ทว่าก็เป็นสัญญาณที่น่าหดหู่ เมื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลง 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในครึ่งแรกของปีนี้
- การส่งออกที่เฟื่องฟูด้วย 'เอไอ'
ความต้องการภายในประเทศที่ลดลงเนื่องจากความคาดหวังรายได้ต่ำ ยังคงเป็น "จุดอ่อนที่สุด" ของจีน ตามที่ ยู ซู นักวิเคราะห์จาก The Economist Intelligence Unit บอกกับ AFP
เธอบอกด้วยว่า "ดังนั้น เราคาดว่าผู้กำหนดนโยบายจะให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการบริโภคมากขึ้นในครึ่งหลังของปี และต้นปี 2027" ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ หรือการกำหนดทิศทางการเติบโตของค่าจ้างไปยังแรงงานด่านหน้า
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ จาง จื้อเหว่ย กล่าวว่า รัฐบาลจีนไม่น่าจะปรับเปลี่ยนท่าทีนโยบายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อันเป็นผลมาจากตัวเลขล่าสุด
“เราต้องจำไว้ว่า การเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกนั้นแข็งแกร่งมากถึงร้อยละ 5 ซึ่งหมายความว่า รัฐบาลยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างเป็นทางการ (รายปี) ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 4.5-5” จางเขียนไว้ในบันทึก
“การส่งออกที่เฟื่องฟูยังคงเกินความคาดหมาย และมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งต่อไปในระยะสั้น” เขากล่าวเสริม
ตัวเลขที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนี้ตามมาด้วยข้อมูลเมื่อวันอังคาร (14) ที่แสดงให้เห็นว่า การส่งออกของจีนพุ่งสูงขึ้นถึง 27% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือน มิ.ย. ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากกระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกช่วยกระตุ้นความต้องการชิปและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มูลค่าการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของจีนเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าในเดือน มิ.ย. เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่การส่งออกอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลเพิ่มขึ้น 53.1% จากปีก่อนหน้า
อย่างไรก็ดี การขยายตัวนั้น "เป็นเรื่องของราคาล้วนๆ ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำอย่างต่อเนื่อง" จูเลียน อีแวนส์-พริตชาร์ด จาก Capital Economics กล่าวเมื่อวันอังคาร (14) โดยระบุว่าปริมาณการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ลดลงเมื่อเทียบกับปีต่อปีในเดือน มิ.ย.
ความตึงเครียดกับสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปยังคงเป็นแหล่งที่มาของความขัดแย้ง
จีนยังคงติดอยู่ในข้อพิพาททางการค้าที่คุกรุ่นกับสหภาพยุโรป ซึ่งจีนมีดุลการค้าเกินดุล 32,900 ล้านดอลลาร์ในเดือน มิ.ย.
ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งมีเสถียรภาพมากขึ้นนับตั้งแต่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เยือนปักกิ่งในเดือน พ.ค. ความไม่สมดุลทางการค้าและการแข่งขันในด้านอุตสาหกรรมผลิตชิปก็ยังคงมีอยู่
ที่มา : เอเอฟพี