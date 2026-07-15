เดโมแครตยิ้มหวาน! โพลชี้ 'ทรัมป์' คะแนนนิยมดิ่งใกล้จุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยังคงเผชิญกับความยากลำบากในผลสำรวจความคิดเห็น โดยคะแนนความนิยมของเขาร่วงลงไปใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จากผลสำรวจล่าสุดของ Economist/YouGov ซึ่งพบว่ามีชาวอเมริกันเพียง 37% เท่านั้นที่ "พอใจ" กับการทำงานของเขา
ผลสำรวจซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 ก.ค. โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 1,616 คน พบว่า 59% ไม่พอใจการทำงานของ ทรัมป์ (ค่าผิดพลาดบวกหรือลบไม่เกิน 3.3%) นอกจากนี้ผลสำรวจเดียวกันยังพบว่า 54% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า สถานะของอเมริกาในเวทีโลกแย่ลง นับตั้งแต่เริ่มต้นเทอมที่สองของ ทรัมป์
นอกเหนือจากคะแนนความนิยมในฐานะประธานาธิบดีแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังกล่าวว่า พวกเขาไม่เห็นด้วยกับการจัดการสงครามอิหร่านของ ทรัมป์
จากการสำรวจความคิดเห็นครั้งล่าสุด ชาวอเมริกัน 59% กล่าวว่า พวกเขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือค่อนข้างไม่เห็นด้วย ต่อการกระทำของประธานาธิบดี ตัวเลขนี้คงที่มาตั้งแต่เริ่มต้นสงคราม โดยพุ่งสูงสุดที่ 64% ในช่วงปลายเดือน พ.ค.
คะแนนความนิยมที่ตกต่ำของ ทรัมป์ อาจเป็นผลดีต่อความพยายามของพรรคเดโมแครตที่จะกลับมาควบคุมสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางเทอมเดือน พ.ย. นี้ เนื่องจากผลสำรวจเมื่อวันอังคาร (14) แสดงให้เห็นว่า พรรคเดโมแครตนำพรรครีพับลิกันอยู่ 4%
ผลสำรวจของ The Economist/YouGov ออกมาไม่ถึง 1 วัน ตามหลังผลสำรวจล่าสุดของ Reuters/Ipsos ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชาวอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะยืดเยื้อไปอีกนาน
ผลสำรวจที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ก.ค. แสดงให้เห็นว่า 79% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในอิหร่านจะ "ดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลานาน"
ผลสำรวจของ Reuters/Ipsos คล้ายคลึงกับผลสำรวจล่าสุดของ Economist/YouGov ที่แสดงให้เห็นว่าสงครามกับอิหร่านไม่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวอเมริกัน โดย 58% กล่าวว่า พวกเขาไม่เห็นด้วยกับการโจมตีทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน
ตัวเลขใหม่จากทั้งสองโพลออกมาในช่วงที่การสู้รบระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านปะทุขึ้นอีกครั้ง ทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น และในขณะที่ ทรัมป์ ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นระหว่างสองประเทศ "สิ้นสุดลงแล้ว"
ที่มา: USA Today