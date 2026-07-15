เจ้าของใจหาย! กู้ภัยสกอตแลนด์บุกขึ้นเขาช่วยสุนัขลาบราดอร์ 'เมากัญชา' จนเดินไม่ได้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสกอตแลนด์เข้าช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ตัวหนึ่งซึ่งเผลอกิน "กัญชา" เข้าไป ระหว่างไปเดินป่าบนภูเขาสูงที่สุดในสหราชอาณาจักรกับเจ้าของเมื่อหลายวันก่อน
คริสตินา บลูห์เม เจ้าของสุนัขเล่าว่า "โตเกียว" สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์สีดำ อายุ 5 ปี เกิดอาการไม่สบายและหมดสติไปหลายชั่วโมง ระหว่างการเดินป่าขึ้นเขาเบนเนวิสในสกอตแลนด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค.
“มันดูมีความสุขมากที่ได้กินขนมและดื่มน้ำ และก็กระฉับกระเฉงเหมือนปกติ” บลูห์เม ซึ่งเป็นครูฝึกสุนัขมืออาชีพ บอกกับ CNN เมื่อวันจันทร์ (13) ทั้งสองได้เดินป่าไปพร้อมกับ แม็กนัส ลูกชายวัย 17 ปี ของ บลูห์เม และ เบลซ (Blaze) สุนัขพันธุ์โกลเด้นลาบราดอร์ วัย 2 ปี ของพวกเขา
สถานการณ์เริ่มพลิกผันเมื่อพวกเขาเข้าใกล้ยอดเขา ซึ่งมีความสูง 1,345 เมตร โดยเธอสังเกตว่าเจ้าโตเกียวเริ่มมีอาการขาหลังอ่อนแรง
"ตอนแรกฉันคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง หรือหมอนรองกระดูกเคลื่อนเพราะการปีนเขา แต่แล้วเธอก็เริ่มหมดสติเป็นช่วงๆ ฉันยืนอยู่บนภูเขาลูกนั้นและคิดว่า... ฉันกำลังจะเสียเธอไปแล้ว"
ในตอนแรก บลูห์เม พยายามแบกเจ้าโตเกียวลงมา แต่ด้วยน้ำหนัก 24 กิโลกรัมทำให้เป็นเรื่องยาก แถมตอนนั้นยังมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนพวกเขาเปียกโชก
ในที่สุด เพื่อนนักเดินป่าคนหนึ่งแนะนำให้เธอโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉิน ซึ่งได้ส่งทีมกู้ภัยบนภูเขาไปช่วยเหลือ
เป็นโชคดีสำหรับเจ้าโตเกียว เพราะมีอาสาสมัครจากทีมกู้ภัยบนภูเขาโลชาเบอร์อยู่ใกล้ๆ เนื่องจากเพิ่งไปช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินอีกเหตุการณ์หนึ่งบนยอดเขามา
“พวกเขาอุ้มเธอขึ้นเปล ฉันจับด้านหนึ่งไว้ แล้วเราก็พาเธอลงจากภูเขา” บลูห์เม กล่าว จากนั้นเธอขับรถพาโตเกียวไปหาสัตวแพทย์ที่อยู่ใกล้ที่สุด
สัตวแพทย์วินิจฉัยอาการของโตเกียวได้ทันทีว่า ไม่ได้เกิดจากความเจ็บปวด แต่เกิดจากพิษต่อระบบประสาท
"เธอมีอาการทุกอย่างที่บ่งบอกว่าเสพกัญชา และได้ตรวจเลือดแล้วด้วย สิ่งที่ยืนยันได้แน่ชัดคือ ตอนที่วัดอุณหภูมิ เธอปล่อยลมออกมา และกลิ่นเหมือนกัญชามาก แทบจะเหมือนยืนอยู่ข้างๆ คนที่กำลังสูบกัญชาเลย" เธอให้สัมภาษณ์จากบ้านในมณฑลเซอร์เรย์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ
“มันไม่ใช่เรื่องตลก แต่ก็น่าขำนิดหน่อย” เธอกล่าวเสริม
ทีมกู้ภัยบนภูเขาโลชาเบอร์ได้โพสต์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้บนเฟซบุ๊กเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุว่าพวกเขาได้รับแจ้งให้ไป “ช่วยเหลือสุนัขที่หมดสติ”
พวกเขายืนยันว่า โตเกียว “ฟื้นตัวเต็มที่แล้ว” และ “ขณะนี้คาดว่าโตเกียวซึ่งปกติเป็นสุนัขทำงานที่แข็งแรงและกระฉับกระเฉงมาก อาจกินอะไรบางอย่างเข้าไปทำให้เธอป่วยหนัก”
สัตวแพทย์บอกกับ บลูห์เม ซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าสุนัขกินกัญชาว่า โตเกียวอาจจะเผลอกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่ตกอยู่ตามทางเดิน หรืออาจเป็นอุจจาระของมนุษย์ที่มีสารกัญชาปนเปื้อนอยู่
ที่มา: CNN