ทูตจีนประจำ UN ซัดสหรัฐฯ ลากตะวันออกกลาง 'ลงสู่หุบเหวอันตราย' ด้วยสงครามกับอิหร่าน

จีนกล่าวหาสหรัฐฯ กลางเวทีสหประชาชาติวานนี้ (14 ก.ค.) ว่ากำลังดึงภูมิภาคตะวันออกกลางลงสู่ "หุบเหวที่อันตราย" ด้วยสงครามกับอิหร่าน
ระหว่างการอภิปรายเกี่ยวกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน ซุน เหล่ย (Sun Lei) เอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติ กล่าวว่า "สหรัฐอเมริกามีความรับผิดชอบที่ปฏิเสธไม่ได้ต่อสถานการณ์ปัจจุบันในเยเมนและทะเลแดง"
"สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ขัดขวางความพยายามของคณะมนตรีความมั่นคงในการยุติการสู้รบ และปล่อยให้วิกฤตในฉนวนกาซาและการขยายตัวของความตึงเครียดดำเนินต่อไป" ซุน กล่าว
"โดยปราศจากการอนุมัติของคณะมนตรีความมั่นคง และท่ามกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ดำเนินอยู่ สหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง จนทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคตกอยู่ในหุบเหวที่อันตราย"
ซุน ตอบโต้คำวิจารณ์จีนจาก ไมค์ วอลซ์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ ซึ่งเพิ่งกล่าวหาปักกิ่งว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอาวุธของสหประชาชาติที่มีต่อกลุ่มกบฏฮูตี
“รัฐต่างๆ เช่น อิหร่าน และในระดับหนึ่ง บริษัทและหน่วยงานต่างๆ ในจีน ได้ละเมิดมติที่ 2216 โดยแทบไม่เผชิญผลลัพธ์ใดๆ” วอลซ์ กล่าว
มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2216 ซึ่งรับรองในปี 2015 กำหนดให้กลุ่มฮูตีต้องยุติการสู้รบและถอนตัวออกจากดินแดนที่พวกเขายึดครองในเยเมน
ข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรด้านอาวุธต่อกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและพันธมิตร รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรรายบุคคล เช่น การอายัดทรัพย์สิน และการห้ามเดินทาง
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ตึงเครียดระหว่างสองมหาอำนาจ ทูตของปักกิ่งกล่าวว่า วอชิงตัน "ควรไตร่ตรองถึงการกระทำของตนเอง และดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรม เพื่อขจัดผลกระทบเชิงลบจากการกระทำและคำพูดของตน"
ที่มา: เอเอฟพี