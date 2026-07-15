ขมคอเลย!ชาวเน็ตด่ายับพ่อแม่อุ้มเด็กให้อุจจาระลงถังขยะ กลิ่นเหม็นคลุ้งในอาคารสนามบิน(ชมคลิป)

ท่ามกลางสายตาผู้โดยสารคนอื่นๆ ผู้ปกครองคู่หนึ่งทำตัวไม่สนโลก ณ สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เซีย ด้วยการอุ้มเด็กให้อุจจาระลงถังขยะ บริเวณห้องพักรอขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารขาออก ทั้งที่้ห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆ เหตุการณ์ที่เรียกเสียงประณามอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์
เหตุการณ์นี้ถูกถ่ายภาพไว้ได้และแชร์บน Threads โดยผู้ใช้นามว่า @oklatuu700 เมื่อวันจันทร์(13ก.ค.) ท่ามกลางรายงานข่าวที่ระบุว่ามันเกิดขึ้นก่อนที่พวกผู้โดยสารจะขึ้นบินจากกัวลาลัมเปอร์ไปยังปีนัง
บุคคลที่โพสต์วิดีโอ อ้างว่าผู้เป็นพ่ออุ้มเด็กให้อยู่เหนือถังขยะ ปล่อยให้เด็กอุจจาระออกมา โดยมีผู้เป็นแม่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆ แม้ห้องน้ำสาธารณะก็อยู่ใกล้ๆ หลังจากนั้นพบเห็นแม่เด็กเดินตรงไปยังห้องน้ำสาธารณะดังกล่าว เพื่อล้างมือ
"ห้องน้ำก็อยู่แค่ตรงนั้น" ผู้โพสต์วิดีโอเขียน พร้อมระบุกลิ่นอุจจาระตลบอบอวลไปทั่วบริเวณพื้นที่นั่งรอขึ้นเครื่องบิน
นับตั้งแต่นั้นวิอีโอนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ "ช่างเป็นพฤติกรรมที่น่าอดสู" ผู้ใช้รายหนึ่งเขียน ขณะที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมครอบครัวนี้ถึงไม่ไปใช้ห้องน้ำใกล้ๆ บางส่วนเรียกร้องให้นักเดินทางรักษาสุขอนามัยสาธารณะขั้นพื้นฐานและมีความเกรงใจในพื้นที่ส่วนร่วม
เหตุการณ์นี้ยังถูกนำไปเปรียบเทียบกับประเด็นถกเถียงหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ที่เกี่ยวข้องกับเหล่านักท่องเที่ยวสาวชาวมาเลเซีย ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด หลังโพสต์วิดีโอบน TikTok ทำท่าล้อเลียนและตำหนิติเตียนชาวบ้านท้องถิ่นในจีน ว่า "ตัวเหม็นและสกปรก"
แม้มีการคาดเดากันไปต่างๆนานา แต่ไม่เป็นที่ยืนยันว่าผู้ปกครองของเด็กเป็นใครและเป็นคนสัญชาติใด
อีกความเห็นหนึ่งอ้างว่าเคยเห็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่สนามบินเดียวกันนี้ "ฉันไม่มีเวลาบันทึกภาพ ฉันแค่ตะโกนไปว่า ขอโทษนะ กรุณาไปที่ห้องสุขา" ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่งเขียน พร้อมแนะนำว่าผู้โพสต์คลิปควรเข้าไปเผชิญหน้าบอกกับครอบครัวนี้ตรงๆ แทนที่จะแค่ถ่ายคลิปเหตุการณ์แล้วมาแชร์มันลงบนสื่อออนไลน์
Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) บริษัทที่รัฐวิสาหกิจและเอกชนร่วมทุนบริหารสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ให้สัมภาษณ์กับเอเชียวัน ว่าอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 มีห้องน้ำ 149 ห้อง อยู่ทั่วบริเวณอาคาร ในนั้นรวมถึงพื้นที่สาธารณะและบริเวณพื้นที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง ซึ่งรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับเด็กๆ "เราขอเชิญชวนให้นักเดินทางใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้อย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สนามบินของเราได้หากต้องการ"
(ที่มา:เอเชียวัน)