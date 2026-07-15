งานงอกแล้วกัมพูชา!ปักกิ่งเดือดจี้ลงโทษ คนร้ายเขมรฆ่าข่มขืนแพทย์หญิงจีน กลางคลินิกในพนมเปญ

หลังจากแพทย์หญิงชาวจีนรายหนึ่งถูกสังหารที่คลินิก ในกรุงพนมเปญ เมื่อวันอาทิตย์(12ก.ค.) สถานทูตจีนประจำกัมพูชาในวันอังคาร(14ก.ค.) เผยแพร่ถ้อยแถลงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาสืบสวนคดีเป็นการเร่งด่วน จับกุมผู้ต้องสงสัยและรับประกันความปลอดภัยของพลเมืองชาวจีนในกัมพูชา
ถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยสถานทูตจีนในครั้งนี้ มีขึ้นตามหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ แพทย์หญิงชาวจีนคนหนึ่งถูกสังหารภายในคลินิก ในย่านดังกอร์ของกรุงพนมเปญ
ในถ้อยแถลงระบุว่า ทางสถานทูตจีนได้ติดต่อไปยังกองบัญชาการทั่วไปของตำรวจแห่งชาติกัมพูชาและกองบัญชาการตำรวจนครบาลพนมเปญในทันที เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาขุดคุ้ยหาความจริงของคดีอย่างรวดเร็ว จับกุมผู้ต้องสงสัยและลงโทษคนเหล่านั้นตามกฎหมาย รวมถึงปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองจีนอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้แล้วทางสถานทูตจีนประจำกัมพูชา เปิดเผยด้วยว่าได้ติดต่อไปยังครอบครัวพลเมืองจีนที่เสียชีวิต เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มอบความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการดำเนินการติดตามผลของคดี และจะสังเกตการณ์ความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิด
อ้างอิงถ้อยแถลงของสถานทูตจีน ทางตำรวจท้องถิ่นระบุว่าผู้ต้องสงสัยชายชาวกัมพูชารายหนึ่งถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์(12ก.ค.) พร้อมให้คำยืนยันเจ้าหน้าที่กำลังจัดการกับคดีนี้ตามกฎหมายและรับปากจะใช้มาตการต่างๆปกป้องความปลอดภัยของพลเมืองจีน
รายงานของแคมโบเดียไชนาไทม์ส อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระบุว่า แพทย์หญิงชาวจีนวัย 47 ปีรายนี้ ถูกสังหารเมื่อวันอาทิตย์(12ก.ค.) ในคลินิกที่ชื่อว่า Ziyun Clinic ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงานและเป็นที่พักของเธอ ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยชายชาวกัมพูชาวัย 37 ปี ในวันเดียวกัน
จากการสืบสวนของตำรวจพบว่าผู้ต้องสงสัยและเหยื่อไม่รู้จักกันมาก่อน ในส่วนของคำกล่าวอ้างของครอบครัวผู้ต้องสงสัย ที่อ้างว่าบุคคลรายนี้ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชมานานหลายปี ทางตำรวจบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ แต่มันจำเป็นต้องได้รับการยืนยันผ่านการประเมินของตุลาการ
ตำรวจเน้นย้ำว่าคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวน และเจ้าหน้าที่จะสรุปข้อเท็จจริงของคดีและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการก่ออาชญากรรมตามกระบวนการทางกฎหมาย และใครก็ตามที่เกี่ยวข้องจะถูกนำตัวมาลงโทษทางกฎหมาย รายงานของแคมโบเดียไชนาไทม์สระบุ
แคมโบเดียไชนาไทม์สรายงานต่อว่า ตำรวจได้เก็บรวบรวมหลักฐานหลายชิ้นจากที่เกิดเหตุ และการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชพบว่าผู้เสียชีวิตมีบาดแผลถูกแทงรวม 34 แผล การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมตามด้วยการข่มขืน และเวลานี้อยู่ระหว่างสืบสวนเพิ่มเติม
(ที่มา:โกลบอลไทม์ส)