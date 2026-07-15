รบ.เยเมนภายใต้เงาริยาดเปิดฉากโจมตี “สนามบินซานา” อ้างป้องกันไม่ให้ “เครื่องบินอิหร่าน” ลงจอด กบฏฮูตีสุดฉุนเอาคืนยิงมิสไซล์-โดรนโจมตีสนามบินซาอุฯลูกพี่ใหญ่

เอเจนซีส์ – กบฏฮูตีประกาศเครื่องบินอิหร่านลงจอดสำเร็จแต่ไม่ยอมเปิดเผยว่าที่ใด ก่อนวิพากษ์วิจารณ์ริยาดพร้อมยืนยันจะตอบโต้ก่อนส่งมิสไซล์โจมตีสนามบินซาอุดีอาระเบียในค่ำวันจันทร์(13 ก.ค)หลังความตรึงเครียดยกระดับเมื่อรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากริยาดโจมตีรันเวย์สนามบินซานา
ไทม์สออฟอิสราเอลรายงานวันอังคาร(14 ก.ค)ว่า รัฐบาลเยเมนที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติและมีฐานที่เมืองเอเดนแถลงวันจันทร์(13) ยอมรับว่าได้โจมตีสนามบินซานาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฎฮูตี
พร้อมแสดงเหตุผลอ้างว่า ต้องการป้องกันไม่ให้เครื่องบินอิหร่านร่อนลงจอดที่กรุงซานาหลังจากไม่สามารถที่จะหว่านล้อมผู้แทนกบฎฮูตีที่เดินทางไปกรุงเตหะรานเพื่อร่วมงานศพของอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี นั้นขึ้นเครื่องเที่ยวบินเยเมนแทน
“กลุ่มก่อการร้ายฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่านห้ามเครื่องบินแห่งชาติเยเมนจากการลงจอดที่สนามบินในกรุงซานาในขณะที่ยืนกรานในการปล่อยให้เครื่องบินอิหร่านละเมิดดินแดนเยเมน ผลที่ตามมาทำให้รันเวย์ของสนามบินตกเป็นเป้า” กระทรวงกลาโหมเยเมนกล่าวผ่านแถลงการณ์
อย่างไรก็ตามกบฎฮูตีที่ควบคุมกรุงซานาออกมาอ้างหลังจากนั้นว่า เครื่องบินอิหร่านที่มีคณะผู้แทนกบฎฮูตีอยู่บนเครื่องสามารถร่อนลงจอดในเยเมนสำเร็จ
สถานีโทรทัศนอัล-มาซิราห์(al-Masirah) ของฮูตีรายงานคำแถลงของรัฐมนตรีคมนาคมรัฐบาลฝ่ายกบฏว่า
“เครื่องบินอิหร่านได้ร่อนลงจอดในดินแดนเยเมน พร้อมกับนำผู้ป่วยจำนวนหนึ่งและพลเมืองที่ตกค้าง มาพร้อมผู้แทนทางการของเยเมน”
แต่ทว่าในการรายงานไม่ได้เปิดเผยว่าเครื่องอิหร่านลำดังกล่าวลงจอดที่ใด
อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานว่า ในค่ำวันจันทร์(13) ริยาดที่เป็นผู้นำชาติพันธมิตรป้องกันเยเมนได้รายงานว่า สามารถสกัดมิสไซล์กบฎฮูตีมุ่งหน้าสู่ทางใต้ของซาอุดีอาระเบีย
“ระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดภัยคุกคามขีปนาวุธที่ยิงมาจากกลุ่มก่อการร้ายฮูตีมุ่งหน้าสู่ภาคใต้” โฆษกกองกำลังพันธมิตร เตอร์กี อัล-มาลิกี (Turki al-Maliki)โพสต์บนโซเชียลมีเดีย
ในเวลาต่อมาฝ่ายกบฎฮูตีเปิดเผยว่า ได้ออกปฎิบัติการทหารมีเป้าหมายไปที่สนามบินนานาชาติอับฮา(Abha International Airport)ด้วยมิสไซล์และโดรนเพื่อตอบโต้ริยาดในทางใต้ของซาอุฯ