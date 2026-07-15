ยังไม่วาย!'ทรัมป์'โดนต้านหนักถอยกรูดแผนเก็บค่าต๋งฮอร์มุซ แต่ขอชาติอ่าวเปอร์เซียจ่ายเป็นดีลลงทุนแทน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันอังคาร(14ก.ค.) ถอยหลังกลับจากข้อเสนอเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซ ในสัดส่วน 20% ของมูลค่าสินค้าบนเรือ ท่ามกลางสงครามกับอิหร่าน แต่เผยจะหันไปเสาะหาข้อตกลงการลงทุนกับบรรดาชาติต่างๆในอ่าวเปอร์เซียแทน
สหรัฐฯปฏิบัติการโจมตี 4 คืนติดต่อกัน หลังเตหะรานปิดช่องแคบฮอร์มุซ ที่กระตุ้นให้ ทรัมป์ เมื่อวันจันทร์(13ก.ค.) สั่งคืนสถานะปิดล้อมเรืออิหร่านและประกาศเก็บค่าผ่านทาง
ในทางกลับกัน อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐฯในจอร์แดน ส่วนในบาห์เรน ที่ตั้งของฐานทัพเรือแห่งหนึ่งของอเมริกา ต้องสกัดการโจมตีทางอากาศของอิหร่าน เช่นเดียวกับรัฐอ่าวเปอร์เซียอื่นๆที่ถูกเล่นงานเช่นกัน ขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เผยว่าลูกเรือชาวอินเดียรายหนึ่งเสียชีวิตและคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บ 8 ราย หลังเรือบรรทุกน้ำมันของยูเออี 2 ลำ ถูกขีปนาวุธร่อนของอิหร่านโจมตี
การโจมตีรอบใหม่ที่คืนชีพกลับมาในสัปดาห์ที่แล้ว ก่อข้อสงสัยเกี่ยวกับความดำรงอยู่ของบันทึกความเข้าใจฉบับหนึ่งที่ลงนามเมื่อเดือนก่อน ซึ่งถูกคาดหมายว่ามันจะนำไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวร หลังจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ได้ก่อความปั่นป่วนแก่อุปทานพลังงานโลกและโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อไปทั่วโลก
ความเคลื่อนของ ทรัมป์ ประกาศเรียกเก็บค่าผ่านทาง เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงในวงกว้าง ในนั้นรวมถึงหน่วยงานด้านการเดินเรือของสหประชาชาติที่ยืนกรานว่าพวกเขาคัดค้านการเก็บค่าผ่านทางใดๆในช่องแคบต่างๆที่ถูกใช้ในการล่องเรือระหว่างประเทศ และเน้นย้ำว่าไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายใดๆในการบังคับเก็บค่าผ่านทางช่องแคบต่างๆ
"จากการสนทนาที่มีประสิทธิผลเป็นอย่างสูงกับพวกผู้นำตะวันออกกลาง ผมตัดสินใจแทนที่การเก็บค่าธรรมเนียมชดเชยค่าใช้จ่าย 20% ด้วยข้อตกลงการค้าและการลงทุน ที่บรรดาต่างๆในอ่าวเปอร์เซีย จะเข้ามาดำเนินการในสหรัฐฯแทน" ทรัมป์โพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียล
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าบรรดาชาติอ่าวเปอร์เซียเห็นพ้องกับแนวคิดนี้หรือไม่ ขณะที่ ทรัมป์ เองก็ไม่ได้พาดพิงถึงคำมั่นสัญญาใดๆ โดยเพียงแต่เน้นย้ำว่า "มันจะเป็นการลงทุนมหาศาล แต่ในขณะเดียวกัน มันจะดีต่อพวกเขาและอนาคตของพวกเขาอย่างเหลือเชื่อ"
ทรัมป์บอกว่าเขาไม่ชอบแนวคิดเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้ช่องแคบฮอร์มุซ และเผยว่ามีหลายประเทศที่ต่อสายโทรศัพท์ บอกว่าพวกเขาต้องการลงทุนในสหรัฐฯ แทนการถูกเก็บค่าผ่านทาง
สุดท้ายแล้วที่ข้อความที่โพสต์ในวันอังคาร(14ก.ค.) ทรัมป์ประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดสำหรับเรือทุกลำ ยกเว้นสำหรับอิหร่าน "ดังนั้นเราจะปิดล้อมโดยสมบูรณ์ แต่เฉพาะกับเรือที่มุ่งสู่หรือออกมาจากท่าเรืออิหร่าน หรือขนส่งสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิหร่าน"
ก่อนหน้าสงคราม กระแสน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซในแต่ละวัน และถ้าสหรัฐฯเก็บค่าผ่านทางในสัดส่วน 20% ในมูลค่าสินค้าของเรือแต่ละลำ มันจะก่อรายได้ราวๆ 240 ล้านดอลลาร์ต่อวัน
ไม่นานหลังจาก ทรัมป์ แถลงเกี่ยวกับเรียกเก็บค่าผ่านทางในสัดส่วน 20% ของมูลค่าสินค้าเมื่อวันจันทร์(13ก.ค.) หน่วยงานด้านการเดินเรือของสหประชาชาติ ยืนกรานคัดค้านการเก็บค่าธรรมเนียมกับเรือใดๆที่ล่องผ่านน่านน้ำทางทะเลทั้งหลาย แต่บอกว่าพวกเขาจะรอดูรายละเอียดต่างๆนานาในสิ่งที่อยู่ในความคิดของทรัมป์เสียก่อน
ความเคลื่อนไหวถอยกลับของทรัมป์ในครั้งนี้ มีขึ้นในขณะที่ราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนในวันอังคาร(14ก.ค.) นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการที่สหรัฐฯกลับมาปิดล้อมทางทะเลเล่นงานอิหร่าน และการโจมตีรอบโต้กันไปมารอบใหม่ระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน ที่ตอกย้ำความวิตกกี่ยวกับกระแสพลังงานที่ไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ทั้งนี้ความขัดแย้งนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นที่นิยมในสหรัฐฯ ประชาชนต้องเผชิญราคาน้ำมันที่พุ่งสูง ก่อนศึกเลือกตั้งกลางเทอมสภาคองเกรสจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายน ผลสำรวจความคิดเห็นของรอยเตอร์ส พบว่ามากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสงครามไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปเลย
แม้เศรษฐกิจโลกสามารถรับมือกับภาวะช็อกด้านพลังงานได้ค่อนข้างดีในภาพรวม แต่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ)เตือนเมื่อเดือนที่แล้วว่า สงครามที่ลุกลามยืดยาวออกไปเดินช่วงกลางเดือนกรกฏาคม จะก่อความเสี่ยงใหญ่หลวงต่างๆนานา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากประเทศต่างๆได้ใช้คลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ สำหรับบรรเทาผลกระทบต่อผู้บริโภค ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่
(ที่มา:รอยเตอร์ส)