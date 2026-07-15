น้ำมันขึ้นแตะสูงสุด1เดือน-ทองฟื้นแรง หุ้นสหรัฐฯปิดบวกหลังเงินเฟ้ออ่อนตัวผิดคาด

ราคาน้ำมันขยับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนในวันอังคาร(14ก.ค.) หลัง ทรัมป์ กลับมาปิดล้อมทางทะเลกดดันอิหร่าน และวอชิงตันกับเตหะรานโจมตีกันอีกรอบ โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับกระแสพลังงานที่ไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนวอลล์สตรีทและทองคำปิดบวก จากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงเกินคาด
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 1.20 ดอลลาร์ ปิดที่ 79.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 1.43 ดอลลาร์ ปิดที่ 84.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กองกำลังสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกระลอกเป็นคืนที่ 3 ติดต่อกัน หลังจากเตหะรานประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์(13ก.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สั่งคืนชีพมาตรการปิดล้อมเรืออิหร่านและเสนอเก็บค่าผ่านทางเรือสินค้าที่ล่องผ่านน่านน้ำอันสำคัญแห่งนี้
อย่างไรก็ตามในวันอังคาร(14ก.ค.) ทรัมป์ ถอยกลับจากข้อเสนอคิดค่าพิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซ 20% ของมูลค่าสินค้าของเรือแต่ละลำ โดยบอกว่าเขาจะเสาะหาข้อตกลงการลงทุนร่วมกับบรรดารัฐต่างๆในอ่าวเปอร์เซียแทน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันอังคาร(14ก.ค.) โดยเอสแอนด์พี500และแนสแดค ได้แรงหนุนจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ และรายงานเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงเกินคาด กระตุ้นการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ดาวโจนส์ ลดลง 9.63 จุด (0.02 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 52,508.27 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 28.25 จุด (0.38 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,543.59 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 233.83 จุด (0.90 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,107.01 จุด
ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิดของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ พบว่าเงินฟ้ออ่อนตัวลงมากกว่าที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมายไว้ในเดือนมิถุนายน ส่วนใหญ่สืบเนื่องจากแรงกดดันราคาพลังงานที่เบาลง ท่ามกลางสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่านในเดือนที่แล้ว
เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) เข้าให้ข้อมูลกับสภาคองเกรสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่ง โดยบางส่วนเขาได้พูดคร่าวๆเกี่ยวกับแผนของเฟดในการควบคุมแรงกดดันราคาขาขึ้น
การเข้าให้ข้อมูลครั้งนี้มีขึ้นในเวลาที่สหรัฐฯและอิหร่านเปิดศึกสู้รบกันอีกรอบเพื่อแย่งชิงการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ อันนำมาซึ่งการยิงตอบโต้กันไปมาระหว่าง 2 ฝ่าย ความเคลื่อนไหวที่ผลักราคาน้ำมันพุ่งทะยานและรื้อฟื้นความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันทางราคา
ส่วนราคาทองคำฟื้นตัวพอสมควรในวันอังคาร(14ก.ค.) หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปาดห์ นักลงทุนช้อนชื้อเพื่อเก็งกำไร ก่อนที่สหรัฐฯจะเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆนานา ที่อาจปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 64.00 ดอลลาร์ หรือ 1.6 % ปิดที่ 4,069.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)