งามหน้า! อดีตผู้การกองพล “แอนน์แห่งเคียฟ” ถูกจับคดีลักพาตัว-ฆาตกรรม 2 พี่น้อง สั่นสะเทือนกองทัพยูเครน

เอเอฟพี/รอยเตอร์/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ตำรวจยูเครนจับกุม "สตานิสลาฟ ลูคานอฟ" อดีตผู้บัญชาการกองพลน้อยที่ 155 หรือ "แอนน์แห่งเคียฟ" ในข้อหาพัวพันคดีลักพาตัวและสังหารพี่น้อง 2 คน หลังเหตุทะเลาะวิวาทเรื่องเสียงดัง ขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ศาลสั่งฝากขังอย่างน้อย 60 วัน ด้านคดีลุกลามจับผู้ต้องหาแล้วรวม 10 ราย
สำนักข่าวเอเอฟพี (AFP) รายงานเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจยูเครนได้ควบคุมตัว สตานิสลาฟ ลูคานอฟ (Stanislav Luchanov) อดีตผู้บัญชาการกองพลน้อยที่ 155 ของกองทัพยูเครน ในข้อหาพัวพันคดีลักพาตัวและฆาตกรรม 2 พี่น้องชาย ซึ่งกลายเป็นคดีอื้อฉาวที่ได้รับความสนใจไปทั่วประเทศ
ลูคานอฟเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลน้อยที่ 155 หรือ "แอนน์แห่งเคียฟ" (Anne of Kyiv) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2024 โดยใช้พระนามของเจ้าหญิงแห่งเคียฟในยุคกลาง ผู้เสกสมรสเข้าสู่ราชวงศ์ฝรั่งเศส หน่วยดังกล่าวมีทหารบางส่วนได้รับการฝึกในฝรั่งเศสและโปแลนด์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป และมีกำลังพลราว 4,800 นาย
อย่างไรก็ตาม กองพลน้อยที่ 155 เคยตกเป็นข่าวอื้อฉาวมาแล้วหลายครั้ง ทั้งปัญหาทหารเกณฑ์หลบหนีจำนวนหลายร้อยนาย ขวัญกำลังใจตกต่ำ และการขาดแคลนยุทโธปกรณ์
รายงานยังระบุว่า แม้ฝรั่งเศสจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่อง แต่ในวันชาติฝรั่งเศสปีนี้ มีทหารยูเครนจำนวน 25 นายเข้าร่วมขบวนสวนสนามที่กรุงปารีส ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์
ตำรวจยูเครนเปิดเผยว่า ลูคานอฟมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวและสังหารชาย 2 พี่น้อง ซึ่งหายตัวไปจากพื้นที่ใกล้กรุงเคียฟเมื่อเดือนมิถุนายน หลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับการส่งเสียงดัง โดยสำนักข่าว Kyiv Independent ระบุว่า ผู้เสียชีวิตคือ แม็คซิม เอ็ม (Maksym M.) และ โรมัน เอ็ม (Roman M.) ชาวหมู่บ้านคาลีนิฟกา
ด้านลูคานอฟให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว โดยยืนยันว่าตนเองปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ขณะที่ศาลเมืองโรคิตเนอ ทางตอนใต้ของกรุงเคียฟ มีคำสั่งควบคุมตัวอดีตผู้บัญชาการกองพลน้อยที่ 155 เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน ระหว่างการดำเนินคดี ตามรายงานของผู้สื่อข่าวเอเอฟพีที่เข้าร่วมการไต่สวน
ในวันเดียวกัน ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี กล่าวระหว่างการประชุมกลุ่มพันธมิตร Coalition of the Willing ซึ่งมีสมาชิก 31 ประเทศ นำโดยสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส โดยเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรเร่งมอบขีปนาวุธแพทริออตจำนวน 300 ลูกก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว พร้อมยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาในคดีลักพาตัวและฆาตกรรมครั้งนี้แล้วรวม 10 คน รวมถึงทหารในสังกัดกองพลน้อยที่ 155 อีก 1 นาย
ตำรวจระบุว่า ชนวนเหตุของคดีเกิดจากผู้เสียชีวิตทั้งสองได้ดูหมิ่นหญิงคนหนึ่งระหว่างเหตุทะเลาะเรื่องเสียงดัง ก่อนที่สามีของหญิงรายดังกล่าวจะไปตามเพื่อนทหารมาช่วยแก้แค้น
อย่างไรก็ตาม สื่อยูเครนบางแห่งรายงานว่า หญิงที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งอาจเป็นภรรยาของลูคานอฟ ขณะที่ตำรวจยืนยันเพียงว่า สามีของหญิงคนดังกล่าวเป็นทหารชั้นผู้น้อยในกองทัพยูเครน และไม่ได้ยืนยันว่ามีความเกี่ยวข้องกับอดีตผู้บัญชาการกองพลน้อยรายนี้
รายงานระบุเพิ่มเติมว่า ลูคานอฟถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลน้อยที่ 155 ก่อนหน้านี้ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมดังกล่าว และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย.