เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ ก่อเหตุยิงคนเสียชีวิตอีกครั้ง

เมื่อวันจันทร์ (13 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ ยิงชายคนหนึ่งเสียชีวิต ซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่าเป็นชาวโคลอมเบียวัย 26 ปี นับเป็นการสังหารโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางครั้งที่สองในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์
เหตุการณ์ยิงครั้งนี้เกิดขึ้นในเมืองบิดเดฟอร์ด เมืองที่มีประชากร 22,000 คน ในรัฐเมนทางตอนเหนือ และน่าจะยิ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อนโยบายการเนรเทศผู้อพยพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และการจัดการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ICE)
ในตอนแรก วุฒิสมาชิกแองกัส คิง จากรัฐเมน กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เขาเข้าใจจากบทสนทนากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ มาร์คเวย์น มัลลิน ว่าเหยื่อเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของ ICE เนื่องจากสถานะการเข้าเมืองของเขา
แต่ต่อมาในวันจันทร์ โฆษกของคิงกล่าวว่า วุฒิสมาชิกได้รับแจ้งในการสนทนาครั้งที่สองกับมัลลินว่า เหยื่อไม่ใช่เป้าหมายของหมายจับ
"คนที่ถูกฆ่าไม่ใช่คนที่พวกเขากำลังตามหา" คิงกล่าวกับ CNN
คิงเรียกร้องให้มีการ "สอบสวนอย่างเต็มที่ โปร่งใส และเปิดเผย" แต่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ผู้ก่อเหตุดูเหมือนจะไม่ได้สวมกล้องติดตัว
ICE กล่าวว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจะถูกพักงานตามระเบียบปฏิบัติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการยิงที่เกิดจากฝีมือเจ้าหน้าที่ ซึ่งทาง FBI ระบุว่ากำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่เช่นกัน
ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีชายชาวเม็กซิกันถูกเจ้าหน้าที่ ICE ยิงเสียชีวิตระหว่างการพยายามหยุดรถในรัฐเท็กซัส
ที่มา เอเอฟพี