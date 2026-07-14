โรงเรียนถอดเมนูไข่จุดชนวนพายุการเมืองในอินเดีย

ครูในอินเดียกังวลว่าจำนวนนักเรียนอาจลดลง หลังจากที่โรงเรียนของรัฐ ที่อยู่ในรัฐทางตะวันออกของอินเดีย หยุดเสิร์ฟไข่เป็นอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านอาหารที่ก่อให้เกิดพายุทางการเมือง
ไข่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมในรัฐเบงกอลตะวันตก ถูกนำออกจากเมนู หลังจากที่รัฐบาลชาตินิยมฮินดูที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งของรัฐระบุว่า องค์กรการกุศลทางศาสนาจะจัดหาอาหารมังสวิรัติปรุงสุกฟรีในโรงเรียนของรัฐ
การจัดการใหม่นี้ได้จุดประกายการถกเถียงที่ดำเนินมายาวนานเกี่ยวกับอาหาร ศาสนา และโภชนาการ ในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอีกครั้ง โดยนักวิจารณ์กล่าวหารัฐบาลว่า พยายามทำให้เด็กนักเรียนหันมากินมังสวิรัติ
พรรคของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ซึ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งระดับภูมิภาคที่รัฐเบงกอลตะวันตกเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม มักส่งเสริมการกินมังสวิรัติเป็นส่วนหนึ่งของวาระชาตินิยม แม้ว่าชาวฮินดูส่วนใหญ่ในอินเดียจะกินเนื้อสัตว์และปลา
ไข่ซึ่งชาวฮินดูโดยทั่วไปถือว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์นั้น กลับถูกบริโภคอย่างแพร่หลายยิ่งกว่า
มามาตา บาเนอร์จี อดีตหัวหน้าคณะรัฐมนตรีรัฐเบงกอลตะวันตก ซึ่งพรรคทรีนามูลคองเกรส (TMC) ของเธอพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากครองอำนาจมา 15 ปี ได้ประณามการเคลื่อนไหวที่จะนำไข่ออกจากอาหารกลางวันในโรงเรียนว่าเป็นการกระทำที่ "ขัดกับวัฒนธรรม" ของรัฐซึ่งมีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน
โดลา เซน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรค TMC กล่าวกับ AFP ว่า "รัฐบาล BJP กำลังพยายามบังคับให้เด็กนักเรียนกินมังสวิรัติ"
ครูบางคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราการเข้าเรียนรวมถึงโภชนาการที่ดีด้วย
ครูคนหนึ่งกล่าวกับ AFP ว่า "อาหารกลางวันเป็นหนึ่งในสิ่งดึงดูดใจที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ"
แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลระดับประเทศที่เชื่อมโยงไข่กับการเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ แต่ครูรายนี้กล่าวว่า "นักเรียนมาโรงเรียนเป็นจำนวนมากในวันที่จัดเมนูไข่ให้กิน"
ในรัฐกรณาฏกะทางตอนใต้ ตัวเลขอย่างเป็นทางการจากปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าจำนวนเด็กที่มาเรียนเพิ่มขึ้นจาก 93.5 เป็น 98.97 เปอร์เซ็นต์ หลังจากขยายการแจกไข่เป็นหกวันต่อสัปดาห์
ในรัฐเวสต์เบงกอล ไข่ซึ่งก่อนหน้านี้เสิร์ฟเพียงสัปดาห์ละครั้ง ถูกแทนที่ด้วยอาหารจากพืชเมื่อเดือนที่แล้ว เนื่องจากรัฐบาลได้เลือกสมาคมนานาชาติเพื่อการเผยแพร่พระกฤษณะ (ISKCON) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อขบวนการแฮร์กฤษณะ เป็นผู้จัดหาอาหารกลางวันในโรงเรียนรายใหม่
ISKCON เป็นผู้จัดหาอาหารกลางวันในโรงเรียนชั้นนำของอินเดีย ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตามข้อมูลของสหประชาชาติ และเสิร์ฟเฉพาะอาหารมังสวิรัติเท่านั้น
โครงการอาหารกลางวันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าช่วยปรับเพิ่มอัตราการลงทะเบียนเรียนทั่วประเทศ โดยมีเอกสารงานวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายฉบับระบุว่าเพิ่มขึ้นถึง 15 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้านโภชนาการด้วย
รายงานปี 2021 โดยสถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศพบว่าโครงการนี้มีบทบาทสำคัญในการลดภาวะแคระแกร็นในเด็กอินเดีย
เมื่อมีการตัดไข่ออกจากเมนู นักรณรงค์ด้านสาธารณสุขได้ออกมาเตือนว่า เด็กจากครอบครัวยากจน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการอาหารกลางวัน อาจสูญเสียแหล่งโปรตีนและสารอาหารสำคัญอื่นๆ ไป
ที่มา เอเอฟพี