โลกตะลึง! “สหรัฐฯ” เปิดปฎิบัติการทำลาย “ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC” อ้างขวางปฎิบัติการทหารอเมริกันเป็นภัยคุกคามอธิปไตย "ฮิวแมนไรท์วอช" ทนไม่ไหวจวก “ทรัมป์” ต้องการก่ออาชญากรรมสงคราม

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ เปิดแคมเปญ วันจันทร์(13 ก.ค) ออกมาอ้างว่าศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC นั้นขวางปฎิบัติการทหารและตำรวจสหรัฐฯที่เป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยสหรัฐฯ เตรียมใช้มาตรการแซงค์ชั่น รวมช่องทางการทูตติดต่อประเทศต่างๆเพื่อโดดเดียว ICC อดีตผู้อำนวยการใหญ่ฮิวแมนไรท์วอชประกาศ ทรัมป์ต้องการก่ออาชญากรรมสงคราม
เดอะการ์เดียนนของอังกฤษ รายงานวันอังคาร(14 ก.ค)ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ออกข้อเขียนในบทบรรณาธิการของวอลสตรีทเจอร์นัลตีพิมพ์ในวันจันทร์(13) แสดงจุดประสงค์ต้องการรื้อศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC
เป็นการส่งสารที่แสดงให้เห็นว่าอธิปไตยของรัฐ (sovereign state) อยู่เหนือแนวคิดโลกาภิวัฒน์(globalism)ที่นานาประเทศประสานร่วมกันที่รวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศ
“สหรัฐฯกำลังเริ่มต้นแคมเปญทางการทูตด้วยสารง่ายๆคือ อธิปไตยของรัฐ (sovereign state) อยู่เหนือแนวคิดโลกาภิวัฒน์(globalism) พวกที่ได้ประโยชน์จากความมั่นคงของอเมริกาจะต้องไม่ยืนอยู่เฉยๆในขณะที่คนที่ให้ความมั่นคงตกเป็นเป้า” รูบิโอกล่าวในข้อเขียนอ้างอิงจากไทม์สออฟอิสราเอล
เขากล่าวต่อว่า “นี่เป็นแค่การเริ่มต้น การใช้เครื่องมือทั้งหมดไปที่แผนของรัฐบาล ทำงานร่วมกับทุกพันธมิตรที่เราสามารถมีจุดประสงค์ร่วมกัน พวกเราจะรื้อ ICC อิฐทีละก้อนหากจำเป็น”
สื่ออิสราเอลรายงานว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯคนอื่นเป็นต้นว่า อดีตประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช เคยกล่าวมานานแล้วว่า ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ไม่สมควรมีอำนาจในการสอบสวนและดำเนินคดีพลเมืองสหรัฐฯ โดยเฉพาะทหารอเมริกัน
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯเปิดเผยวานนี้(13)ว่า มีทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณาเพื่อจัดการกับ ICC รวมถึง คำสั่งห้ามการเดินทาง ถอนวีซ่า เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อ ICC และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และใช้แรงกดดันทางการทูตต่อชาติอื่นๆเพื่อถอนตัวออกจาก ICC
เดอะการ์เดียนรายงานว่า กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯต้องการบีบให้ประเทศต่างๆทั่วโลกถอนตัวออกจากศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อทำลายความชอบธรรมระดับนานาชาติ
ทั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการที่รัฐบาลทรัมป์ใช้ในประเทศด้วยการสั่งปิดหน่วยงาน USAID อ้างช่วยเหลือผู้ก่อการร้าย รื้อกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฐจากการที่มีการสอนความเท่าเทียมเพศที่ 3 ในสหรัฐฯ
อินฟลู MAGA ชาร์ลี เคิร์ก ก่อนโดนลอบสังหารในสหรัฐฯเขาได้เดินทางไปทั่วโลกรวมที่ ญี่ปุ่น พร้อมกับแสดงการวิพากษ์วิจารณ์ถึงระบอบโลกาภิวัฒน์ที่เฟื่องฟูในตะวันตกและในสหรัฐฯในสมัยยุครัฐบาลพรรคเดโมแครตต่างกับอเมริกาในปัจจุบันสมัยทรัมป์ที่กลายเป็นไรท์วิงขาวขวาจัดคริสเตียนชาตินิยม และเชื่อว่าสหรัฐฯกลายเป็นประเทศเดียวที่ต้องแบกภาระคนทั้งโลกไว้ทั้งภาระการป้องกันประเทศในยุโรปและความช่วยเหลือต่อประชาคมโลก
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยกับ CNN ของสหรัฐฯ ถึงแผนของรูบิโอว่า “ประเทศต่างๆที่ปฎิเสธที่จะไม่ยอมรับอำนาจที่ผิดพลาดของ ICC แต่กลับพึ่งพาความช่วยเหลือจากอเมริกานั้นจะถูกเพ่งเล็ง” เสริมต่อว่า อาจมีการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร คำสั่งห้ามการเดินทาง และการเพิกถอนวีซ่า
ด้านอดีตผู้อำนวยการใหญ่ฮิวแมนไรท์วอช เคนเนธ รอธ (Kenneth Roth) ออกมาวิจารณ์ว่า “ทรัมป์ต้องการที่จะสามารถก่ออาชญากรรมสงครามในดินแดนของประเทศต่างๆที่ยอมรับขอบเขตอำนาจศาล”
รอธกล่าวว่า มีข่าวลือว่ารัฐบาลสหรัฐฯอาจประกาศคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ทั้งหมด “นี่เป็นสิ่งที่บอกคุณว่านี่เป็นแคมเปญการโจมตีก่อนต่อมาตรการใดๆที่ศาลอาญาระหว่างประเทศอาจพิจารณาดำเนินการต่อเหตุเวเนซุเอลาหรือที่อื่นๆทั่วโลก”
ซึ่งหากมีมาตรการนี้บังคับใช้ พลเมืองสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และบริษัทต่างๆหรือธนาคารจะไม่ได้รับอนุญาตทำงานร่วมกับ ICC