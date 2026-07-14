เลบานอนและอิสราเอลเจรจากันที่กรุงโรม ท่ามกลางความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลาง

เลบานอนและอิสราเอลกำลังเจรจากันอีกครั้งภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐฯ ที่กรุงโรมในวันอังคาร (14 ก.ค.) ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างวอชิงตันและเตหะราน
ทั้งสองประเทศซึ่งอยู่ในภาวะสงครามอย่างเป็นทางการมานานหลายทศวรรษ ได้บรรลุข้อตกลงกรอบการทำงานเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน หลังจากการเจรจา 5 รอบในวอชิงตัน โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน และปูทางไปสู่สันติภาพ
แต่ฮิซบอลเลาะห์ปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเรียกร้องให้กลุ่มปลดอาวุธ และการดำเนินการตามข้อตกลงจะเริ่มต้นด้วยการถอนกำลังของอิสราเอลออกจาก "เขตนำร่อง" สองแห่งในเลบานอนตอนใต้
สำนักงานประธานาธิบดีเลบานอนประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า คณะผู้แทนของเลบานอนที่กรุงโรมได้รับคำสั่งให้ "เรียกร้องให้กองกำลังอิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่นำร่องสองแห่งโดยทันที ก่อนที่จะมีการหารือใดๆ เพิ่มเติม"
แหล่งข่าวทางการทูตของเลบานอนที่คุ้นเคยกับเนื้อหาของการเจรจาเปิดเผยว่า "กองทัพเลบานอนพร้อมที่จะเข้าควบคุมพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลจะถอนตัวออกไปทีละน้อย"
"อิสราเอลยินดีที่จะถอนตัวออกไปทีละน้อย" ออร์นา มิซราฮี นักวิเคราะห์จากสถาบันเพื่อการศึกษาความมั่นคงแห่งชาติ (INSS) ในเทลอาวีฟ กล่าวกับสำนักงาน AFP ในเยรูซาเลม แต่มีเงื่อนไขว่า "จะต้องไม่มีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อยู่ในพื้นที่ที่อิสราเอลถอนตัวออกไป"
เธอกล่าวเสริมว่า อิสราเอลยังต้องการให้แน่ใจ "ว่ากองทัพเลบานอนจะมีความสามารถที่จะรักษาพื้นที่นั้นให้เป็นเขตปลอดอาวุธและเป็นสถานที่ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีก"
คณะผู้แทนทางทหารของสหรัฐฯ เริ่มหารือกับกองทัพเลบานอนในกรุงเบรุตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับกระบวนการถอนกำลังของอิสราเอลออกจาก "เขตนำร่อง" แห่งหนึ่ง
ที่มา เอเอฟพี