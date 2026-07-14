ไม่น่าพลิก! 'แอนดี เบอร์แนม' จ่อขึ้นแท่นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนที่ 7 ในรอบสิบปี

แอนดี เบอร์แนม (Andy Burmham) กลายเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของสหราชอาณาจักร หลังได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส. พรรคแรงงานเพิ่มเติมในการโหวตเมื่อวันจันทร์ (13 ก.ค.) ซึ่งทำให้เขามีคะแนนนำอย่างเด็ดขาดในการแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค
นักการเมืองอาวุโสซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเกรทเทอร์แมนเชสเตอร์มาเกือบสิบปี เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคแรงงานเพียงคนเดียวที่ประกาศตนเป็นผู้สมัครเพื่อแทนที่นายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ ที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่ง
สตาร์เมอร์ ประกาศลาออกเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากถูกกดดันภายในพรรคมานานหลายเดือนจากเรื่องอื้อฉาว ความผิดพลาด และการเปลี่ยนนโยบายหลายครั้ง
เกือบจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่า เบอร์แนม วัย 56 ปี จะได้เป็นหัวหน้าพรรคแรงงานคนต่อไปในปลายสัปดาห์นี้ และเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศในสัปดาห์หน้า หลังจากที่พรรคได้ยืนยันผลการลงคะแนนล่าสุด ซึ่งเป็นเสมือนการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
หลังได้รับคะแนนเสียงจาก ส.ส. พรรคแรงงาน 322 คน จากทั้งหมด 403 คน ในวันแรกของการเสนอชื่อเมื่อวันพฤหัสบดี (9) เขาก็ได้รับคะแนนเสียงเพิ่มอีก 27 เสียงภายในบ่ายวันจันทร์ (13) ตามการนับคะแนนของพรรคแรงงาน
คะแนนเสียงที่ได้รับการยืนยันแล้วทั้งหมด 349 เสียง หมายความว่า จะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้สมัครคนอื่นจะได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 81 เสียงที่จำเป็นในการท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงาน
การเสนอชื่อจะสิ้นสุดในวันพฤหัสบดี (16) และหากไม่มีการแข่งขัน เบอร์แนม จะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพรรคแรงงาน และนายกรัฐมนตรีระหว่างการประชุมพิเศษในวันถัดไป
จากนั้นเขาจะเข้ารับตำแหน่งแทน สตาร์เมอร์ ที่ทำเนียบหมายเลข 10 ถนนดาวนิงสตรีท ในวันจันทร์หน้า (20) ไม่นานหลังจากเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการว่า เขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ของสหราชอาณาจักรในรอบสิบปี
ที่มา: เอเอฟพี