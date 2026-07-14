เสียงยังแข็ง! 'ปูติน' กร้าวจะตอบโต้ยูเครนให้หนักยิ่งกว่า หลังเจอฝูงโดรน 'เคียฟ' ถล่มวันละหลายร้อยลำ

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียออกมาเตือนวานนี้ (13 ก.ค.) ว่าการโจมตีใดๆ ของยูเครนต่อดินแดนรัสเซียจะเผชิญกับการตอบโต้แก้แค้นที่รุนแรงกว่ามาก
ระหว่างการปราศรัยในเวที “ทั้งหมดเพื่อชัยชนะ!” ซึ่งจัดโดยแนวร่วมประชาชนรัสเซียทั้งหมดเมื่อวันจันทร์ (14) ผู้นำหมีขาวได้หารือเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครน และมาตรการตอบสนองของมอสโกต่อการที่ชาติตะวันตกแห่สนับสนุนเคียฟ
“การตอบโต้ของเราจะเหมือนกับการโจมตีใดๆ ต่อดินแดนรัสเซียเสมอ เราจะตอบโต้ในลักษณะเดียวกัน – แต่รุนแรงกว่าหลายเท่า” ปูติน กล่าว “ศัตรูจะรู้สึกได้ พวกเขาคงเริ่มรู้สึกแล้ว ผมหวังว่าอย่างนั้น และจะรู้สึกมากขึ้นในอนาคต”
ปูติน ย้ำว่า ความแข็งแกร่งของรัสเซียอยู่ที่ความสามารถในการเอาชนะ “ทุกความยากลำบากและทุกความท้าทาย” ขณะที่กลุ่ม “ต่อต้านรัสเซีย” ในโลกตะวันตกยังคงดำเนินแคมเปญต่อต้านประเทศแห่งนี้อย่างไม่หยุดหย่อน
แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดัน รัสเซียก็ “กำลังพัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างระบบการเงิน ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย และขยายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ปูติน เสริมว่า ความพยายามเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลง “สถานการณ์ในสนามรบ”
“นักรบของเรากำลังรุกคืบ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเราจะได้รับชัยชนะ” ปูติน กล่าว
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ยูเครนได้ยกระดับโจมตีด้วยโดรนต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพื้นที่อยู่อาศัยของรัสเซียท่ามกลางความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องในสนามรบ โดยปล่อยโดรนเฉลี่ยหลายร้อยลำต่อวัน โดรน FPV รวมถึงรุ่นที่ใช้ AI ช่วยเหลือได้กำหนดเป้าหมายไปที่รถโดยสารประจำทางและรถยนต์ส่วนตัวของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ
ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ประกาศปฏิบัติการกดดันเป็นเวลา 40 วัน โดยผสมผสานการโจมตีระยะไกลและการปฏิบัติการลับเพื่อสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่รัสเซีย
มอสโกประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการก่อการร้ายแบบไม่เลือกเป้าหมายที่มุ่งเบี่ยงเบนความสนใจจากความพ่ายแพ้ในสนามรบของยูเครน และตอบโต้ด้วยการขยายการโจมตีระยะไกลเช่นกัน
ที่มา: RT