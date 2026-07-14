จีนสั่งอพยพกว่า 260,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงจากอิทธิพลพายุ 'บาหวี่'

ไต้ฝุ่นบาหวี่ซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มจีนแผ่นดินใหญ่ในปีนี้ส่งผลให้ทางการต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 260,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่อิทธิพลของพายุได้ก่อให้เกิดอุทกภัยที่รุนแรง
ทางการจีนระบุว่า คาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคาร (14) โดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ เนื่องจากบาหวี่ได้ดึงความชื้นเขตร้อนจำนวนมหาศาลขึ้นไปทางเหนือ ทำให้เกิดกระแสลมชื้นพัดเข้าสู่ภาคเหนือของจีนอย่างต่อเนื่อง
ในเมืองเสิ่นหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ประภาคารแห่งหนึ่งได้ตัดสายไฟฟ้าแรงสูงและเริ่มลอยไปตามกระแสน้ำท่วมตามถนนสายหลักและลอดใต้สะพาน ตามวิดีโอที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียของจีน
โรงเรียนและสถาบันฝึกอบรมทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ระงับการเรียนการสอน ขณะที่บริการขนส่งสาธารณะได้รับผลกระทบอย่างมากในเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงเสิ่นหยางและจี๋หลิน
บาหวี่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ขนาดเท่าประเทศฝรั่งเศสก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อ 13 วันก่อน โครงสร้างของพายุยังคงอยู่เกือบสมบูรณ์ในวันจันทร์ (13) แม้ว่าจะขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนในคืนวันเสาร์ (11) ทำให้มันเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่คงอยู่นานที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปีนี้
นักอุตุนิยมวิทยาจีนกล่าวว่า อายุยืนยาวของมันส่วนใหญ่เกิดจากแกนกลางที่อบอุ่นซึ่งได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีผิดปกติ ทำให้บาหวี่สามารถกักเก็บความชื้นไว้ได้มากขณะที่มันเคลื่อนตัวไปทางเหนือสู่คาบสมุทรเกาหลี
บาหวี่ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะก่อใฟ้เกิดฝนตกหนัก เมื่อมันเคลื่อนตัวช้าลงและเริ่มปล่อยความชื้นทั้งหมดที่กักเก็บไว้
ที่มา: รอยเตอร์