ยกลูกพี่มาขู่!สื่อเขมรโวฝรั่งเศสพร้อมเปิดกรุให้แผนที่-เอกสาร ช่วยคลี่คลายข้อพิพาทกับไทย

สื่อมวลชนกัมพูชากล่าวอ้างฝรั่งเศสแถลงอย่างเป็นทางการถึงความตั้งใจเปิดหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่งมอบเอกสารและแผนที่ทางประวัติศาสตร์สมัยยุคอาณานิคมแก่กัมพูชา เพื่อช่วยคลี่คลายประเด็นพิพาทด้านชายแดนกับไทย พร้อมขู่จากความเคลื่อนไหวดังกล่าวของฝรั่งเศส "ใครที่ควรถูกกล่าวโทษ จะได้รู้กันในเร็วๆนี้"
เคบีเอ็นนิวส์ รายงานคำมั่นสัญญาดังกล่าวเป็นการรับปากโดยส่วนตัวจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและความดึงดูดใจทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส ระหว่างเดินทางเยือนกรุงพนมเปญอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนกรกฏาคม
สื่อมวลชนกัมพูชาแห่งนี้ อ้างว่าระหว่างแถลงข่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ นิโคลัส ฟอริสซิเยร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและความดึงดูดใจทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าฝรั่งเศสสามารถและพร้อมมอบเอกสารและจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ต่างๆนานา ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเนวเขตแดนถ้าจำเป็น และถ้าได้รับการร้องขอให้ช่วยคลี่คลายข้อพิพาทเกี่ยวกับชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย
อย่างไรก็ตาม นิโคลัส ฟอริสซิเยร์ ยังได้ย้ำเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเน้นว่าฝรั่งเศสจะไม่แทรกแซงกิจการภายในหรือกิจการด้านเขตแดนระหว่าง 2 ประเทศ แต่ฝรั่งเศสมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่และหวังเห็นความขัดแย้งระหว่าง 2 ชาติสามารถคลี่คลายได้อย่างสันติ
(ที่มา:เคบีเอ็นนิวส์)