บอลโลกฟีเวอร์! เด็กเกิดใหม่เปรูกว่า 500 คนถูกตั้งชื่อ 'ฮาลันด์' ตามดาวยิงนอร์เวย์

สำนักงานทะเบียนราษฎรของเปรูเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (10 ก.ค.) ว่า แฟนบอลชาวเปรูจำนวนมากตั้งชื่อลูกน้อยแรกเกิดของตนตามชื่อของ เออร์ลิง ฮาลันด์ กองหน้าดาวเด่นของนอร์เวย์ ก่อนที่ทีมของเขาจะลงเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลกกับอังกฤษ
ฮาลันด์ซึ่งได้ฉายาว่าเครื่องจักรทำประตูของนอร์เวย์ กำลังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในฟุตบอลโลก 2026 ครั้งนี้
นักกีฬาคนดังทำประตูไปทั้งหมด 7 ประตูจากการลงเล่น 4 นัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ และทำประตูทั้งสองลูกในชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของทีมเหนือบราซิล ช่วยให้นอร์เวย์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ก่อนจะไปพ่ายให้กับอังกฤษด้วยสกอร์ 1-2
แฟนๆ ของเขาในเปรูถึงกับตั้งชื่อลูกหลานตามชื่อเขา โดยมีเด็กถึง 468 คนที่ใช้นามสกุลของนักเตะวัย 25 ปีคนนี้ ตามข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎรแห่งชาติเปรู
นอกจากนี้ ยังมีเด็กทารกอีก 91 คนที่พ่อแม่ให้ใช้ชื่อเต็มๆ ไปเลยว่า เออร์ลิง ฮาลันด์
"นักฟุตบอลดาวดังหลายคนเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวเปรูเอาชื่อไปจดทะเบียนเป็นชื่อลูกหลานของตน" อีวาน ตอร์เรส โฆษกสำนักทะเบียน กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ปานาเมริกานา
ตอร์เรส บอกด้วยว่า เด็กแรกเกิดชาวเปรูส่วนใหญ่ที่ตั้งชื่อตาม ฮาลันด์ นั้นลงทะเบียนในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการแข่งขันฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้น และจำนวนก็พุ่งสูงขึ้นเมื่อนอร์เวย์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
“ฮาลันด์ ก็เป็นชาวเปรูเช่นกัน” เขากล่าว
กระแสความคลั่งไคล้ฟุตบอลได้สร้างแรงบันดาลใจให้พ่อแม่มือใหม่ในเปรูมาแล้ว โดยมีคนเกิดในประเทศนี้ถึง 3,402 คนที่ใช้ชื่อ เมสซี ซึ่ง 292 คนในจำนวนนี้มีชื่อเต็มว่า ลิโอเนล เมสซี เหมือนดาวเตะชาวอาร์เจนตินา
คริสเตียโน โรนัลโด ของโปรตุเกสก็มีคนใช้ชื่อเดียวกันในเปรูถึง 1,185 คน ขณะที่ 1,241 คนใช้ชื่อยามาล ซึ่งตั้งตามชื่อของ ลามีน ยามาล นักเตะดาวเด่นของสเปน
ส่วนชื่อ เนย์มาร์ นั้นถือว่าฮิตสุดๆ โดยมีเด็กถึง 33,809 คนที่ใช้ชื่อ เนย์มาร์ ตามนักฟุตบอลชาวบราซิล
ที่มา: เอเอฟพี