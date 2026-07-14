ไม่ทันได้เก็บค่าต๋ง!เตหะรานสวนยิงเรือรบมะกัน-โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในฮอร์มุซ ตอบโต้USปฏิบัติการถล่มอิหร่านชุดใหญ่อีกรอบ

กองทัพสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน 3 คืนติดต่อกันในวันจันทร์(13ก.ค.) แต่ถูกสวนยิงใส่เรือของกองทัพและเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำโดนเล่นงานในช่องแคบฮอร์มุซ เหตุปะทะรอบใหม่ซึ่งไม่ขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สั่งคืนสถานะปิดล้อมเรืออิหร่านในอ่าวเปอร์เซีย และรับประกันว่าเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งนี้จะยังคงเปิดใช้งานได้ต่อไป แต่ต้องแลกกับค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ถ้อยแถลงของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ระบุว่าได้เริ่มโจมตีตามบัญชาของทรัมป์ หลังประธานาธิบดีอเมริกา ให้สัมภาษณ์กับรายการ Hugh Hewitt Show ว่า "อิหร่านจะถูกโจมตีหนักมากๆในคืนนี้ และพวกเขาจะเล่นงานพวกเขาอย่างหนักในวันพรุ่งนี้ และพวกเขาจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยสักอย่าง" ต่อมา ทรัมปื บอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่า อเมริกากำลังโจมตีศักยภาพของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
อย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้น กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปิดเผยว่าขีปนาวุธร่อน 2 ลูกของอิหร่าน พุ่งโดยเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำของพวกเขา ได้แก่เรือมอมบาซาและเรืออัล บาฮิยาห์ ซึ่งกำลังล่องผ่านเลนทางใต้ของช่องแคบ บริเวณน่านน้ำเขตแดนของโอมาน ส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต 1 รายและได้รับบาดเจ็บ 8 คน
ศูนย์ปฏิบัติการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) เผยว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่ง ถูกโจมตีโดยวัตถุไม่ทราบชนิด ขณะกำลังเดินทางอยู่ห่างจากเมืองกาฮัต ของโอมาน ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 40 ไมล์ทะเล(ราว 74 กิโลเมตร) แต่ลูกเรือทุกคนปลอดภัยดี
เหตุปะทะล่าสุดนี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียลก่อนหน้านี้ในวันจันทร์(13ก.ค.) ระบุว่า "ฮอร์มุซเปิดและจะยังคงเปิดต่อไป ไม่ว่ามีอิหร่านเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม เราคืนสถานะมาตรการปิดล้อมอิหร่าน"
"นับจากนี้เป็นต้นไป สหรัฐฯที่รู้จักกันในฐานะผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อความเป็นธรรม จะเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินภารกิจดังกล่าว ที่อัตรา 20% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด" ทรัมป์ระบุ
กองบัญชาการทหารร่วมของอิหร่าน บอกว่าสหรัฐฯไม่มีบทบาทใดๆในการตัดสินอนาคตของฮอร์มุซและจะไม่ยอมให้เข้าแทรกแซง ส่วน อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่าเตหะรานคือผู้พิทักษ์ช่องแคบและจะยังคงเป็นตลอดไป พร้อมตอบโต้ความคิดเห็นของทรัมป์ว่า "แน่นอน 20% มันมากเกินไป เราจะยุติธรรมกว่านั้น"
ไม่นานหลังจากกองทัพสหรัฐฯแถลงโจมตีรอบใหม่ สื่อมวลชนอิหร่านรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุระเบิดในเมืองท่าบันดาร์ อับบาส, เกาะคิชและเกาะเกชม์ของอิหร่าน รวมถึงเกาะอาบูมูซาในอ่าวเปอร์เซีย ส่วนสำนักข่าวฟาร์สนิวส์ ระบุว่าพวกชาวบ้านในเมืองแจม ในจังหวัดบูเชห์ร ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งเช่นกัน แต่ไม่ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นบริเวณใด อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลไม่มีรายงานความสูญเสีย
ฟาร์สนิวส์รายงานว่า จังหวัดคูเซสถาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน ถูกเล่นงานโดยจรวดของสหรัฐฯในช่วงเช้าวันอังคาร(14ก.ค.) มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 รายและเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือ
ในขณะเดียวกัน สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของอิหร่าน รายงานอ้างกองทัพ ระบุว่าพวกเขาเล็งเป้าเล่นงานเรือ'ศัตรู'สหรัฐฯลำหนึ่งด้วยขีปนาวุธร่อน รวมถึงใช้โดรนโจมตีที่ตั้งต่างๆและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯในคูเวต นอกจากนี้แล้วสื่อมวลชนเตหะรานระบุด้วยว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ยังได้สอยร่วงโดรน MQ-1 ลำหนึ่งของสหรัฐฯเหนือช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้แล้วยังได้ยินเสียงไซเรนดังขึ้นในตอนเช้าวันอังคาร(14ก.ค.) ในบาห์เรน อีกหนึ่งที่ตั้งของฐานทัพอเมริกา
เหตุการณ์ต่างๆนานาเหล่านี้ มีขึ้นตามหลังเหตุยิงขีปนาวุธและใช้โดรนโจมตีแลกหมัดกันไปมาต่อเนื่องหลายวัน ทวีความดุเดือดในความเป็นปรปักษ์ระหว่าง 2 ชาติ ตามหลัง อิหร่าน ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งก่อข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงชั่วคราวในการยุติสงครามและผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยาน
หน่วยงานการเดินเรือของสหประชาชาติตีกลับข้อเสนอของทรัมป์ บอกว่าพวกเขาคัดค้านการเก็บค่าผ่านทางใดๆสำหรับช่องแคบต่างๆที่ใช้ในการล่องเรือนานาชาติ และเน้นย้ำว่าไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายใดๆสำหรับการบังคับเก็บค่าผ่านทางช่องแคบ
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ เคยบ่งชี้ว่าอเมริกาอาจเก็บค่าผ่านทางช่องแคบ แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ทำเช่นนั้น และมันไม่เป็นที่ชัดเจนว่าสหรัฐฯจะทำตามคำประกาศของทรัมป์ในคราวนี้หรือไม่
ศูนย์ข้อมูลทางทะเลร่วมที่นำโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ เปิดเผยว่าอเมริกาจะคืนสถานะปิดล้อมทางทะเลกดดันอิหร่าน ณ เวลา 20.00 จีเอ็มทีของวันอังคารที่ 14 กรกฏาคม (ตรงกับเมืองไทย 03.00น.เช้าวันพุธ) และจะบังคับใช้กับเรือทุกลำไม่ว่าจะประดับธงชาติใดก็ตาม ครอบคลุมทั่วทุกชายฝั่งอิหร่าน ในนั้นรวมถึงท่าเรือและสถานีน้ำมันทั้งหลาย
ถ้อยแถลงระบุว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ขัดขวางการผ่านทางโดยสุจริต ผ่านช่องแคบเพื่อไปยังหรือมาจากจุดหมายปลายทางที่ไม่ใช่ของอิหร่าน เรือบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะได้รับอนุญาต แต่ต้องผ่านการตรวจสอบก่อน
(ที่มา:รอยเตอร์ส)