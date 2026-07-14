ฝีมือคนเขมร!กัมพูชายังกล้าคุยโว ชี้การค้ากับไทยดิ่งฮวบ เป็นผลจากการบอยคอตต์สินค้าไทย

มูลค่าโดยรวมของการค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและไทย ในช่วงครึ่งปีแรก อยู่ที่เกือบ 1,400 ล้านดอลลาร์(ราว 46,600 ล้านบาท) ลดลงเกือบ 40% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่คนในแวดวงธุรกิจระบุว่าสาเหตุของตัวเลขที่ลดลงนี้ มาจากการที่ประชาชนจำนวนมากร่วมกันคว่ำบาตรสินค้าไทย
กระนั้นไทยยังคงเป็นคู่หูรายใหญ่ที่สุดอันดับ 5 ของกัมพูชา รองจากจีน, สหรัฐฯ, เวียดนาม และญี่ปุ่น
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งกัมพูชา เปิดเผยข้อมูลระบุว่าการค้าทวิภาคีโดยรวมระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน อยู่ที่ 1,370 ล้านดอลลาร์(ราว 45,600 ล้านบาท) ลดลง 37.5% ลดลงจากระดับ 2,190 ล้านดอลลาร์(ราว 73,000 ล้านบาท) ของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2025
การนำเข้าจากไทยมีมูลค่า 1,010 ล้านดอลลาร์(ราว 33,600 ล้านบาท) ลดลง 41.9% ส่วนการส่งออกของกัมพูชาไปยังไทย อยู่ที่ 357.21 ล้านดอลลาร์(ราว 11,900 ล้านบาท) ลดลงเพียง 20.3% นั่นหมายความว่า กัมพูชา ขาดดุลการค้ากับไทย เหลือราวๆ 656.79 ล้านดอลลาร์(ราว 21,800 ล้านบาท)
ลิม เฮง ประธานหอการค้ากัมพูชา ให้สัมภาษณ์กับพนมเปญโพสต์เมื่อวันจันทร์(13ก.ค.) ระบุว่าการรุกรานของไทยที่มีต่ออธิปไตยของกัมพูชา กระตุ้นให้พวกผู้บริโภคบอยคอตต์สินค้าไทย และมันเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้การค้าทวิภาคีลดลงอย่างมาก
เขาอวดอ้างว่านอกเหนือจากการบอยคอตต์สินค้าไทยแล้ว ศักยภาพการผลิตภายในประเทศของกัมพูชาเอง ก็กำลังยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประธานหอการค้ากัมพูชากล่าวต่อว่า สินค้าที่นำเข้าจากไทยเกือบทั้งหมดในปัจจุบัน ประกอบด้วยวัตถุดิบ, ชิ้นส่วนและส่วนประกอบในการผลิตสินค้าอื่นๆ ที่ใช้งานโดยโรงงานต่างๆและผู้ลงทุนอื่นๆที่ปฏิบัติการในกัมพูชา ซึ่งหลายรายการมีการนำเข้ามาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
"ผลิตภัณฑ์บางส่วนที่กัมพูชาเคยนำเข้าจากไทย ในตอนนี้บรรดาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของกัมพูชา(SMEs)สามารถผลิตกันภายในได้แล้ว ส่วนสินค้าอื่นๆที่ครั้งหนึ่งเคยมีต้นจากทางไทย ก็ถูกแทนที่ด้วยการนำเข้าจากประเทศอื่นๆ อย่างเช่นเวียดนาม, จีนและเกาหลีใต้" เขากล่าว
เชีย จันดารา ประธานสมาคมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์และธุรกิจโบรกเกอร์ ในกัมพูชา บอกว่าความขัดแย้งติดอาวุธเมื่อปีที่แล้ว เป็นตัวยุยงส่งเสริมให้พวกผู้บริโภคกัมพููชาลดหรือหยุดใช้สินค้าไทยโดยสิ้นเชิง
เขาเตือนว่าการค้าระหว่าง 2 ประเทศจะถดถอยต่อไป ถ้าไทยยังคงไว้ซึ่งการปิดด่านชายแดน พร้อมบอกว่าแม้ปัจจุบันไม่มีการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างกัมพูชาและไทย แต่สินค้าต่างๆยังคงส่งผ่านมาทางลาว หรือขนส่งทางทะเลหรือทางอากาศ
"ผมเชื่อว่าการเดินหน้ายกระดับศักยภาพการผลิตภายในประเทศของกัมพูชา ประกอบกับประชาชนให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายความว่าการนำเข้าสินค้าจากไทยมายังกัมพูชา จะไม่กลับสู่ระดับเดียวกับก่อนหน้านี้" เขากล่าว
ตามข้อมูลของกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งกัมพูชา พบว่าการค้าโดยรวมระหว่างกัมพูชาและไทยตลอดปี 2025 อยู่ที่ระดับ 3,660 ล้านดอลลาร์(ราว 121,000 ล้านบาท) ลดลง 14.9% จากระดับ 4,290 ล้านดอลลาร์(ราว 143,000 ล้านบาท) ในปี 2024
กัมพูชา นำเข้าจาก ไทย รวมทั้งสิ้น 2,920 ล้านดอลลาร์(ราว 97,300 ล้านบาท) ลดลง 15% ขณะที่ กัมพูชา ส่งออกไป ไทย แตะระดับ 732.85 ล้านดอลลาร์(ราว 24,000 ล้านบาท) ลดลง 14.1%
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)