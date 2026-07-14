ยุโรปอ่วม! อากาศร้อนจัดคร่าชีวิตทั่วยุโรปทะลุ 10,000 "ฝรั่งเศส" ระทึกไฟป่าโหมหนักห่างกรุงปารีส 70 โล ปิดมอเตอร์เวย์ด่วน ส่วน "ไฟป่าสเปน" ดับไม่ต่ำกว่า 13 "นายกฯสเปน" เข้าพื้นที่ดูสถานการณ์

รอยเตอร์ – ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากฮีเวฟทั่วยุโรปฤดูร้อนปีนี้มีไม่ต่ำกว่า 10,650 คน ขณะที่ไฟป่าเผาผลาญป่าชื่อดังใกล้กรุงปารีสวันจันทร์(13 ก.ค) ทำให้ถนนมอเตอร์เวย์ปิดและระดมเครื่องบินดับเพลิง จับผู้ต้องสงสัยเชื่อเกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า 2 คน ส่วนไฟป่าสเปนยอดเสียชีวิตล่าสุด 13 ราย นายกรัฐมนตรีสเปน เปโดร ซานเชซ เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยม
รอยเตอร์รายงานวันจันทร์(13 ก.ค)ว่า ยุโรปกำลังผจญฮีทเวฟครั้งที่ 3 ของฤดูร้อนปีนี้ พร้อมด้วยพืชปกคลุมดินที่แล้งจัดและอุณหภูมิสูงยิ่งเป็นตัวเร่งไฟป่าจากคาบสมุทรไอบีเรีย (Iberian Peninsula)มาจนถึงฝรั่งเศส นักวิทยาศาสตร์มากมายกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศกำลังทำให้เกิดไฟป่าถี่ขึ้นและยากที่รับมือ
ฝรั่งเศสส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายร้อยเข้าดับไฟป่าที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นใกล้กับถนนมอเตอร์เวย์ใกล้ฟงเตนบลู( Fontainebleau) ที่มีพระราชวังชื่อดังของฝรั่งเศสตั้งอยู่
ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจากไฟป่าสเปนที่เกิดขึ้นทางใต้ จ. อัลเมเรีย (Almeria) มาอยู่ที่ 13 คน หลังหญิงชาวอังกฤษวัย 93 ปีเสียชีวิตจากไฟป่าในวันอาทิตย์(12) ตัวเลขผู้สูญหายมาอยู่ที่ 10 คนในวันจันทร์(13) อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่สเปนเกิดขึ้นในวันเดียวกันที่นายกรัฐมนตรีสเปน เปโดร ซานเชซ มาเยือนพื้นที่ไฟป่าพร้อมเรียกร้องให้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันการเกิดไฟป่าในสเปน
ไฟป่าฟงเตนบลู ห่างจากกรุงปารีสไปแค่ 70 ก.ม ส่งผลทำให้มีการสั่งปิดถนนไฮเวย์ A6 ที่เชื่อมระหว่างกรุงปารีสกับลิยง (Lyon) และทางใต้ และเป็นครั้งแรกที่พื้นที่เกรตเตอร์ปารีส มีการส่งกำลังทางอากาศออกไปเพื่อดับไฟป่าที่ทำให้ท้องฟ้ามืดมิด ไฟป่าลูกที่เล็กกว่าไม่ต่ำกว่า 1 ลูกในพื้นที่ทำให้รถไฟฟ้าความเร็วสูงให้บริการอย่างติดขัด
เป็นครั้งแรกที่เครื่องบินดับเพลิง Canadair ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำแซน(River Seine) เพื่อดับใช้ดับไฟ และมีประชาชนไม่ต่ำกว่า 800 คนถูกอพยพออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย
ฝรั่งเศสประสบความสำเร็จสามารถดับไฟป่าได้เป็นส่วนใหญ่ภายในบ่ายวันจันทร์(13) แต่ทว่าลมกระโชก(wind gust) ทำให้การดับไฟป่ายุ่งยาก
ด้านรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศส โลรองต์ นูเนซ (Laurent Nunez) เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่าฟงเตนบลู น่าสงสัยโดยมีถึง 10 จุดที่ไฟป่าเริ่มภายในรัศมี 1 ก.ม บ่งชี้ว่าอาจเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจ
ประชาชนฝรั่งเศสร่วม 26 ล้านคนอยู่ภายใต้ความเสี่ยงจากคำเตือนฮีทเวฟสีแดงในวันจันทร์(13) รวมพื้นที่เกรตเตอร์ปารีส นักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่า คาดว่าคลื่นความร้อนคาดจะยังคงอยู่ไปจนถึงกลางสัปดาห์
คลื่นความร้อนที่ 3 คาดว่าจะยังคงอยู่ไปไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์นั้นจะเข้าสู่พื้นที่ใกล้เคียงอิตาลี ส่งผลทำให้เกิดความร้อนชื้นสูงและสภาพอากาศร้อนอบอ้าว นักอุตุนิยมวิทยาเปิดเผย ขณะที่อุณหภูมิลึกเข้าไปในดินแดนซาร์ดิเนีย(Sardinia)อาจแตะ 42 องศาเซลเซียส – 43 องศาเซลเซียสในวันอังคาร(14)
รอยเตอร์รายงานว่า ตัวเลขทางการล่าสุดชี้ว่ามีตัวเลขผู้เสียชีวิตเกี่ยวข้องกับคลื่นฮีทเวฟทั่วยุโรปตั้งแต่ปลายมิถุนายนมาจนถึงปัจจุบันจำนวน 10,650 คนทั่วยุโรป
EuroMOMO องค์กรที่จับตาการเคลื่อนไหวเสียชีวิตที่เกิดขึ้นผิดปกติในยุโรปแถลงว่า มีตัวเลขผู้เสียชีวิตกว่า 9,000 คนในยุโรปอยู่ในกลุ่มอายุ 65 คนและสูงกว่า