ทางออกถูกขวาง-ใช้วัสดุติดไฟง่าย!สื่อนอกตีข่าวเหยื่อ'ผับมรณะ'ในไทย เจอ'กับดักแห่งความตาย'หนีออกมาไม่ได้

รอยเตอร์สสัมภาษณ์บรรดาเหยื่อผู้รอดชีวิต เล่าวินาทีเฉียดตายจากเหตุไฟไหม้บาร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งคร่าชีวิตนักดื่มเที่ยวอย่างน้อย 27 รายในคืนวันอาทิตย์(12ก.ค.) ขณะที่นิวยอร์กไทม์สถึงขั้นพาดหัวข่าว เรียกเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็น "กับดักแห่งความตาย"
"ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว มันเป็นการขยายตัวที่เร็วมาก ไม่มีทางออกมาได้เลย" อุษา เทศศรี วัย 41 ปี ให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าว ตามรายงานของรอยเตอร์ส พร้อมเล่าต่อว่าเพื่อนของเธอ 2 คนเสียชีวิต ในเหตุการณ์เปลวเพลิงโหมกระพือทั่วร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ตอนเวลาราวๆเที่ยงคืน
รายงานของรอยเตอร์สอ้างคำกล่าวของผู้ประสบเหตุรายนี้ เล่าต่อว่าเธอนั่งอยู่บนถนน ตอนที่หน่วยกู้ภัยนำร่างของเพื่อนรายหนึ่งออกมา ทั้งที่ไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ พวกเธอเพิ่งดื่มกินและเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน "ฉันแทบเสียสติ มันดูเหมือนกับเธอแค่นอนหลับไป"
รอยเตอร์สระบุว่า เหตุไฟไหม้ครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 70 ราย จำนวนมากอาการสาหัส ถือเป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งเลวร้ายที่สุดหนหนึ่งในประวัติการณ์ไม่นานที่ผ่านมาของไทย และถูกหยิบยกไปเปรียบเทียบกับเหตุไฟไหม้เผาผลาญชีวิตนักดื่มเที่ยววัยหนุ่มสาว 40 คนในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บาร์ที่อัดแน่นแห่งหนึ่ง ในสวิตเซอร์แลนด์
ตำรวจเปิดเผยว่ากำลังสืบสวนความเป็นไปได้ของความประมาทเลินเล่อต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงการมีสิ่งกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉิน ในขณะที่ผู้คนต่างพากันเบียดเสียดรีบหนีออกจากบาร์ที่กำลังถูกไฟโหมไหม้อย่างรุนแรง
ขณะเดียวกันรอยเตอร์สรายงานว่าหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพฯ เผยว่าจากการประเมินเบื้องต้น พบว่าไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศตัวหนึ่งที่ติดตั้งบนเพดาน อาจเป็นต้นตอของไฟไหม้ ส่วนตำรวจบอกว่าผับแห่งนี้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับทางหนีไฟ การใช้ไฟเกินกำลังและการใช้วัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
นิวยอร์กไทม์ส สื่อมวลชนสหรัฐฯ ถึงขั้นพาดหัวข่าวของเหตุการณ์นี้ว่า "Fire in Bangkok Bar Was a Death Trap With Inaccessible Exits and Flammable Foam(ไฟไหม้บาร์ในกรุงเทพฯคือกับดักแห่งความตาย ไม่มีทางออกที่เข้าถึงได้และใช้โฟมที่ติดไฟง่าย"
รายงานข่าวของนิวยอร์กไทม์ส อ้างคำสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่สืบสวนรายหนึ่ง ระบุว่าโรงเหล้าแห่งนี้ใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเก็บเสียง และประตูทางออกบางส่วนถูกขัดขวางและบางส่วนใช้งานไม่ได้
ในรายงานของรอยเตอร์ส ระบุว่าในบรรดาฝูงชนที่อัดแน่นภายในบาร์เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์(12ก.ค.) นอกเหนือจากนักดนตรีแล้ว ยังมีคนขับแท็กซี่และคนหนุ่มสาวที่เดินทางมาจากนอกเมือง เพื่อมาหางานทำในกรุงเทพฯ และเหยื่อบางคนได้งานเป็นพนักงานเสิร์ฟ ในนั้นรวมถึง Pongpaset Pongpanee แรงงานต่างด้าววัย 21 ปี จากลาว ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ทำงานในบาร์แห่งนี้ ร่วมกับ Kaewudon Pongpanee พี่ชายของเขา
Kaewudon วัย 24 ปี เล่าว่าเขาคว้าถังดับเพลิงในความพยายามเอาชนะเปลวไฟ เพื่อกลับไปช่วยน้องชายที่ติดอยู่ภายใน "ผมได้ยินเสียงคนกรีดร้อง ผมอยากเข้าไปช่วยน้องชาย แต่ผมไม่สามารถกลับเข้าไปได้ มันเต็มไปด้วยควัน ฝุ่นและความร้อน"
(ที่มา:รอยเตอร์ส/นิวยอร์กไทม์ส)