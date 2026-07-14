เอเจนซีส์ – ลูกสาวคีธ เคลล็อกก์ อดีตทูตพิเศษสหรัฐฯของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ นักการเงินอังกฤษเซอร์ วิลเลียม บราวเดอร์ และผู้เชี่ยวชาญนักสงคมวิทยารัสเซียที่ลี้ภัยในต่างแดน อีกอร์ อิดแมน ตั้งข้อสงสัยว่า มอสโกอาจมีส่วนในการเสียชีวิตของ “สว.สายเหยี่ยว ลินซีย์ แกรม ที่เกิดหลังจากกลับมาจากยูเครน อ้างมียาพิษที่ทำให้ดูเหมือนเสียชีวิตจากหัวใจวายและอาจเป็นประเภทยาพิษที่ออกฤิทธิ์ช้า
EADaily ของรัสเซียรายงานวันจันทร์(13 ก.ค)ว่า ในสหรัฐฯมีการคาดการณ์ไปต่างๆนานารวมทฤษฎีสมคบคิดถึงการเสียชีวิตของสว.ลินด์ซีย์ แกรม (Lindsey Graham)
พบมีการเรียก FBI เข้าไปร่วมช่วยตำรวจดีซีแต่ไม่เปิดเผยว่า FBI เปิดการสอบสวนการเสียชีวิตหรือไม่
และมาถึงเวลานี้ยังไม่มีใครในรัฐบาลสหรัฐฯชี้ว่า การเสียชีวิตของสว.สายทรัมป์คนดังวัย 71 ปีนี้น่าสงสัย แต่ทว่ามีเหล่าอินฟลู MAGA เพิ่มมากขึ้นต่างเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดต่อการเสียชีวิต สื่อรัสเซียอ้างอิงรายงานจากสถานีวิทยุโปแลนด์
มาร์ค ดีส์เซน (Mark Thiessen)อดีตผู้ช่วยร่างสุนทรพจน์ประจำตัวอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จอร์จ ดับเบิลยู บุชและคอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์กล่าวแสดงความเห็นบนแพลตฟอร์ม X ว่า
“มันมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจเกิดหัวใจวาย"
และเสริมว่า “(ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน) ปูตินวางยาพิษและสังหารฝ่ายตรงข้ามเขาเป็นจำนวนมาก และสว.แกรมเพิ่งอยู่ที่กรุงเคียฟที่ซึ่งเอเจนต์ FSB ปฎิบัติการ”
เขากล่าวต่อว่า “มีความจำเป็นต้องทำการชันสูตรโดยละเอียดรวมถึงการตรวจทางพิษวิทยาเพื่อตัดประเด็นมือที่ 3”
และสอดคล้องกับความเห็นของ เซอร์ วิลเลียม บราวเดอร์ (Sir William Browder) นักการเงินแดนผู้ดีที่ตกเป็นเป้าของรัสเซีย
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานว่า นักการเงินอังกฤษได้ออกมาเรียกร้องในวันอาทิตย์(12)ให้มีการทดสอบทุกประเภทต่อสว.แกรมเพื่อตัดข้อสงสัย โดยเขาชี้ว่า เมื่อวานนี้แกรมประกาศที่กรุงเคียฟว่า เตรียมกลับไปอเมริกาสำหรับกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียที่ตัวเขาประสบความสำเร็จสามารถได้การสนับสนุนจากทำเนียบขาว
“เขาเพิ่งกลับมาจากยูเครนที่ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเอเจนต์รัสเซียปฎิบัติการ พวกรัสเซียนั้นเชี่ยวชาญในการวางยาพิษที่ทำให้ดูเหมือนโรคหัวใจวาย” เซอร์ วิลเลียม บราวเดอร์ โพสต์บนแพลตฟอร์ม X
สื่ออังกฤษชี้ว่า ขณะเดียวกันด้าน เมแกน ม็อบบส์ (Megan Mobbs) บุตรสาวอดีตทูตพิเศษทรัมป์ด้านยูเครน คีธ เคลล็อกก์ (Keith Kellogg)
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานว่า ในขณะที่แกรมอาจเสียชีวิตตามธรรมชาติแต่ทว่ามีเหตุผลที่น่าเชื่อว่า “รัสเซีย” อาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยชี้ไปถึงการเมืองเชิงภูมิศาสตร์และอีกทั้งศัตรูที่เขาเผชิญหน้าอย่างแข็งกร้าว
EADaily ของรัสเซียรายงานว่า มอบบส์ ลูกสาวอดีตทูตพิเศษของทรัมป์แถลงบนแพลตฟอร์ม X เรียกร้องให้การมีการสอบสวนอย่างละเอียด พร้อมกับหารือกับหน่วยงานด้านตำรวจของสหรัฐฯและหน่วยต่อต้านการจารกรรมลับ
สื่อฮังกาเรียน คอนเซอร์เวตีฟ รายงานว่า ด้านผู้เชี่ยวชาญนักสังคมวิทยารัสเซียที่ลี้ภัยในต่างแดนและเคยทำงานให้กับสถาบันทางการเมืองในรัสเซีย อีกอร์ อิดแมน ( Igor Eidman) ออกมาถึงขั้นฟันธงว่า "มีความเป็นไปได้สูง" ที่หน่วยข่าวกรองรัสเซียจะสังหารลินด์ซีย์ แกรม โดยชี้จากเงื่อนเวลาและสถานที่เป็นสำคัญ
อิดแมนวิเคราะห์ว่า แกรมอาจโดยวางยาพิษที่ออกพิษช้าระหว่างที่เขาเยือนยูเครน อย่างไรก็ตามเขาไม่มีหลักฐานใดๆมาสนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดนี้