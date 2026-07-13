นายกรัฐมนตรียูเครนยื่นใบลาออก สนองแผนเซเลนสกี้ปรับครม.รอบสี่

เอพี – เซเลนสกีประกาศเปลี่ยนยุทธศาสตร์การเมืองด้วยการปรับคณะรัฐมนตรีรอบที่ 4 อ้างโยกนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งแค่ปีเดียวไปรับงานในตำแหน่งสำคัญ
ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ ที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งภายใต้กฎอัยการศึก เนื่องจากตามกฎหมายยูเครนไม่สามารถจัดการเลือกตั้งในระหว่างสงครามได้นั้น ได้ปรับคณะรัฐมนตรีเป็นระยะเพื่อสร้างโมเมนตัมใหม่ๆ ให้แก่คณะบริหาร
ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ (12 ก.ค.) นายกรัฐมนตรียูเลีย สวีรีเดนโก ประกาศลาออก โดยเซเลนสกี้เผยว่า ได้มอบหมายงานในตำแหน่งใหม่ที่มีความสำคัญให้สวีรีเดนโก
สวีรีเดนโก ซึ่งเคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจมาก่อน ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนก.ค. 2025 ขณะอายุ 39 ปี หลังจากรับบทสำคัญในการผลักดันข้อตกลงเหมืองแร่ระหว่างยูเครนกับอเมริกา ซึ่งถูกมองว่า เป็นการเชื่อมโยงผลประโยชน์ของอเมริกาเข้ากับความมั่นคงของยูเครน
อดีตนายกรัฐมนตรียูเครนโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า ภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้นำรัฐบาลขณะที่ยูเครนเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และพร้อมรับใช้ประเทศชาติและรับผิดชอบทุกภารกิจที่จะส่งเสริมสถานะของยูเครน ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และผลักดันสันติภาพที่เป็นธรรม ก่อนเสริมว่า ได้หารือเกี่ยวกับ “ขั้นตอนต่อไป” กับเซเลนสกี้ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ทางด้านเซเลนสกี้ประกาศการลาออกของสวีรีเดนโกในโพสต์ที่ระบุว่า ยูเครนกำลังเปลี่ยนยุทธศาสตร์การเมือง และได้เสนอโอกาสให้สวีรีเดนโกรับบทนำในตำแหน่งใหม่ที่มีความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนระหว่างประเทศที่สำคัญมากแห่งหนึ่ง
เซเลนสกี้ยังบอกอีกว่า จะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง โดยภายหลังการประกาศข่าวนี้ เขาได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสหลายคนซึ่งรวมถึงเดนิส ชมีฮัล รัฐมนตรีพลังงาน, อิฮอร์ คลีเมนโก รัฐมนตรีมหาดไทย และมิไคโล เฟโดรอฟ รัฐมนตรีกลาโหม
อย่างไรก็ดี เซเลนสกี้ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นการปรับใหญ่ครั้งที่ 4 นับจากที่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อปี 2022
ขณะเดียวกัน วียาเชสลาฟ เฟโดริชเชฟ ผู้ว่าการแคว้นซามาราของรัสเซีย เผยว่า การโจมตีของยูเครนทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคน ซึ่งรวมถึงเด็กคนหนึ่ง นอกจากนั้นยังทำให้บ้านเรือนและอาคารอพาร์ตเมนต์หลายแห่งได้รับความเสียหาย รวมทั้งที่ตั้งด้านอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
สื่อรัสเซียรายงานว่า เป้าหมายการโจมตีของยูเครนคือ โรงกลั่นน้ำมันซีรานของรอสเนฟ บริษัทน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่ และตั้งอยู่ห่างจากพรมแดนราว 800 กม. โดยโรงกลั่นแห่งนี้ถูกยูเครนโจมตีมาแล้วหลายครั้ง
ยูริ สไลยูซาร์ ผู้ว่าการแคว้นรอสตอฟของรัสเซีย เผยว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรนในคลองที่เชื่อมระหว่างอะซอฟกับทะเลดำ อย่างไรก็ดี เรือดังกล่าวเป็นเรือเปล่าจึงไม่มีความเสี่ยงน้ำมันรั่วไหล
ทั้งนี้ การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนต่อโรงกลั่นน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วรัสเซียส่งผลให้เกิดวิกฤตพลังงานอย่างกว้างขวางจากการขาดแคลนน้ำมันเบนซิน และต้องมีการปันส่วนน้ำมันในหลายแคว้น โดยมอสโกตอบโต้ด้วยการทิ้งระเบิดถล่มเคียฟและเมืองอื่นๆ ตอกย้ำจุดอ่อนของยูเครนในการรับมือการโจมตีด้วยขีปนาวุธทิ้งตัว
เซเลนสกี้ประกาศว่า การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ “แซงก์ชันระยะไกล” เพื่อตอบโต้ที่มอสโกไม่ยอมยุติการรุกราน
ขณะเดียวกัน กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่า ได้โจมตีท่าเรือหลายแห่งในเมืองโอเดสซาและคอร์โนมอร์สก์ในแคว้นโอเดสซาของยูเครน ทว่า เจ้าหน้าที่ยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกล่าวอ้างนี้