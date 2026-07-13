ทรัมป์ว่าไง! “ส.ส.อเมริกัน” โวยโดนยิวในเวสต์แบงก์ใช้ไรเฟิลจ่อคุมตัวนานชั่วโมงครึ่ง ช่างกล้ากับ "คนถือพาสปอร์ตสหรัฐฯ" "เนทันยาฮู-ทูตยิว" เย้ย แค่มาทำคอนทเทนต์โชว์สื่อ

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – ส.ส.รัฐแคลิฟอร์เนีย โร คานนา พรรคเดโมแครตเมื่อวันพุธ(8ก.ค) แต่โดนกลุ่มชาวยิวตั้งถิ่นฐานใหม่ในเขตยึดครองเวสต์แบงก์ใช้ปืนไรเฟิลจ่อ ก่อนถูกควบคุมตัวนาน 90 นาทีแต่ถูกช่วยมาได้สำเร็จจากสถานทูตอเมริกันและตำรวจอิสราเอล เจ้าตัวสุดฉุนออกทีวีวันอาทิตย์(12 ก.ค.) ยืนยัน IDF กำลังโกหก คนอิสราเอลใช้อาวุธอเมริกันทำร้ายส.สสหรัฐฯ แต่ทูตอิสราเอลชี้ ส.สเดโมแครตบินเข้ามาแค่ทำคอนเทนต์หวือหวาทางการเมือง เนทันยาฮูอ้างชาวยิวตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นแค่กลุ่มวัยรุ่นคะนอง
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์( 12 ก.ค.)ว่า ส.ส. พรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนีย โร คานนา (Ro Khanna) ล่าสุดออกมาเปิดใจทางโทรทัศน์ NBC News รายการ Meet The Press วันอาทิตย์(12) เล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้พบระหว่างเขาและทีมงานเดินทางไปเยือนทางใต้เวสต์แบงก์เพื่อรับรู้ถึงปัญหาชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ที่โดนชาวอิสราเอลตั้งถิ่นฐานใหม่โจมตีบ่อยครั้ง แต่ตัวเองกลับโดนควบคุมตัวโดยชาวยิวตั้งถิ่นฐานใหม่ในเขตยึดครองเวสต์แบงก์
ทั้งนี้พบว่าส.สอเมริกันได้โพสต์วิดีโอคลิปแสดงหลักฐานทางโซเชียลมีเดียถึงเหตุการณ์ที่ขบวนคอนวอยของตัวเองในวันพุธ(8)ระหว่างอยู่ที่ South Hebron hills ใกล้หมู่บ้าน Zanuta ซึ่งเป็นจุดที่ชาวอิสราเอลได้ขับชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้าน โดยองค์กรแอมเนสตีสากลชี้ว่าเป็น “การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”
อ้างอิงจากบีบีซีของอังกฤษที่รายงาน 2 วันก่อนพบว่า คานนาเปิดเผยว่า เขาโดนควบคุมเป็นเวลานานร่วม 1 ชั่วโมงครึ่งโดยกลุ่มยิวตั้งถิ่นฐานใหม่ระหว่างการเยือนเขตยึดครองเวตส์แบงก์
ส.ส.อเมริกันวัย 49 ปีอยู่ในรถตู้สีขาวโดนรุมล้อมโดยคนเหล่านั้นที่กวัดแกว่งปืนไรเฟิล M4 ของสหรัฐฯ ระหว่างเปิดเผยกับรอยเตอร์
คานนากล่าวบนแพลตฟอร์ม X ว่า เมื่อทหารอิสราเอล IDF มาถึง “คนเหล่านั้นกลับเข้าข้างชาวยิวตั้งถิ่นฐานใหม่และยังคงกักพวกเราไว้”
พร้อมกล่าวต่อว่า “พวกอาญากรเหล่านี้มาพร้อมปืนกล m4 ปืนกลของอเมริกา และพวกเขาควบคุมตัวพวกเราไว้ คนเหล่านั้นปิดถนนและเรียก IDF มาและ IDF อยู่ข้างคนเหล่านั้น ไม่ได้อยู่ข้างคนอเมริกัน”
บีบีซีรายงานว่า คณะ ส.ส.พรรคเดโมแครตได้รับการช่วยเหลือจาก "สถานทูตสหรัฐฯ" และ "ตำรวจอิสราเอล" หลุดออกจากการคุมตัวและสามารถเดินทางไปต่อ
เทลอาวีฟก่อสร้างอาณานิมชาวยิว 160 แห่งและมีชาวยิวอาศัย 700,000 คนในเขตเวสต์แบงก์และเยรูซาเลมตะวันออก เป็นดินแดนที่ปาเลสไตน์ตั้งความหวังว่าจะเป็นรัฐใหม่พร้อมกับกาซา คาดว่ามีชาวปาเลสไตน์อาศัย 3.3 ล้านคน
สื่ออังกฤษชี้ว่า การตั้งถิ่นฐานชาวยิวเหล่านี้ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ
เดอะการ์เดียนรายงานต่อว่า ในการให้สัมภาษณ์รายการ Meet The Press วานนี้(12) ส.ส คานนากล่าวว่า “ทหาร IDF กำลังโกหก”
เขายืนกรานว่า นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ต้องสอบสวนทหาร IDF 4 นาน พร้อมเสริมว่า กล้องทีวีวง
จรปิดสามารถพิสูจน์ได้ว่า พลเมืองอเมริกันถูกควบคุมตัว
เขากล่าวว่า “คนเหล่านั้นช่างกล้าปฎิบัติอย่างไม่เหมาะสมกับคนที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯเช่นนั้นได้อย่างไร?”
รายงการ Meet The Press ได้สัมภาษณ์เนทันยาฮูก่อนหน้า โดยเขาออกมาอ้างว่า กลุ่มคนชาวยิวอาณานิคมที่ว่า “เป็นแค่พวกวัยรุ่นคึกคะนอง”
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เทลอาวีฟกล่าวตอบโต้คานนาเรื่องการคุมตัวว่า คานนาปฎิเสธขอเสนอจากเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่ต้องการเพิ่มหมายของเขาเพื่อการพบปะอดีตตัวประกันชาวยิวที่โดนคุมตัวโดยกลุ่มฮามาสในกาซา
แหล่งข่าวกล่าวต่อหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ว่า “ส.ส.คานนาไม่ได้มาเพื่อเข้าใจต่อสถานการณ์ เขามาเพื่อต้องการตกเป็นข่าว”
ด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหรัฐฯ ไมเคิล ไลเตอร์ (Michael Leiter) ออกมาเปิดเผยกับ CBS News ในรายการคุยข่าววันอาทิตย์(12) Face the Nation ว่า การเดินทางมาเวสต์แบงก์ของส.สอเมริกันคนดังแค่เพื่อทำคอนเทนต์หวือหวาทางการเมืองเท่านั้น