งานนี้มีหนาว! อิหร่านเปิดรายชื่อผู้นำโลกที่โดน 'หมายหัว' ฐานเอี่ยวสังหาร 'คาเมเนอี'

หนังสือพิมพ์สายอนุรักษนิยมในอิหร่านซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการเผยแพร่เนื้อหาเชิงยั่วยุ ตีพิมพ์รายชื่อบุคคลที่จะถูก "หมายหัว" เพื่อแก้แค้นสำหรับการลอบสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุด ซึ่งรวมถึงผู้นำของสหรัฐฯ อิสราเอล และประเทศในยุโรป
การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลได้สังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ในวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งเป็นวันแรกของสงคราม และ โมจตาบา คาเมเนอี บุตรชายและผู้สืบทอดตำแหน่งของเขา ได้ประกาศว่าจะล้างแค้นให้บิดาและสมาชิกในครอบครัว
"การแก้แค้นคือเจตจำนงของชาติเรา และจะต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้" โมจตาบา กล่าวเมื่อวันเสาร์ (11) ซึ่งเป็นถ้อยแถลงแรกของเขานับตั้งแต่อิหร่านจัดพิธีศพให้กับบิดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
"อาชญากรเหล่านี้ ซึ่งชื่อของพวกเขาปรากฏอยู่ในรายชื่อ จะนำความปรารถนาที่จะตายอย่างสงบสุขบนเตียงนอนของพวกเขาไปสู่หลุมศพ"
หนังสือพิมพ์ฮัมชาห์รี (Hamshahri) ซึ่งตีพิมพ์โดยทางการในเมืองหลวงของอิหร่าน ได้เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิกออนไลน์เมื่อคืนวันเสาร์ (11) โดยมีภาพถ่ายของผู้นำต่างชาติ 13 คน พร้อมกับคำแถลงของ โมจตาบา
ผู้นำสูงสุดอิหร่านกล่าวว่า อิหร่านได้รวบรวมรายชื่อบุคคลเป้าหมายไว้แล้ว แต่เขาเองไม่ได้ระบุชื่อ และก็ไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆ ว่า รายชื่อของหนังสือพิมพ์ฮัมชาห์รีคือข้อมูลที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการ
บุคคลในภาพอินโฟกราฟิกดังกล่าวมีทั้งประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล นายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ แห่งอังกฤษ ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส นายกรัฐมนตรีจอร์เจีย เมโลนี แห่งอิตาลี และนายกรัฐมนตรี ฟรีดริช แมร์ซ แห่งเยอรมนี
ในรายชื่อยังมี มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย
ในช่วงสงคราม อิหร่านกล่าวหาประเทศในยุโรปว่าไม่ประณามการโจมตีดินแดนของตน และสมรู้ร่วมคิดโดยอนุญาตให้เครื่องบินรบของสหรัฐฯ บินผ่านน่านฟ้า
โมจตาบา คาเมเนอี ไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ก่อนสงคราม และมีรายงานว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่คร่าชีวิตบิดาของเขา
ที่มา: เอเอฟพี