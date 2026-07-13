ไม่รบเองไปเลย? แหล่งข่าวชี้ 'เยอรมนี' ออกเงินซื้อโดรนโจมตี 50,000 ลำให้ 'ยูเครน' สู้ศึกรัสเซีย

สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวซึ่งระบุว่า รัฐบาลเยอรมนีให้ทุนสนับสนุนโดรนโจมตี 50,000 ลำแก่ยูเครน ซึ่งถือเป็นโดรนล็อตใหญ่ที่สุดล็อตหนึ่งที่ถูกซื้อโดยรัฐบาลตะวันตกเพื่อมอบให้กับเคียฟ
ยูเครนพึ่งพาอากาศยานไร้คนขับหลากหลายประเภทในสงครามกับรัสเซียที่ดำเนินมานานกว่า 4 ปี และกำลังผลิตโดรนหลายล้านลำต่อปี โดยกองทัพยูเครนทำการโจมตีเป้าหมายด้วยโดรนหลายพันครั้งต่อวัน
คำสั่งซื้อโดรนโจมตีนี้เกี่ยวข้องกับโดรนแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (FPV) รุ่น Shrike ที่ผลิตโดย SkyFall ผู้ผลิตรายใหญ่ของยูเครน และติดตั้งซอฟต์แวร์จาก Auterion บริษัทเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ ซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตามและโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติในขั้นตอนสุดท้ายของการบิน
ลอเรนซ์ ไมเออร์ ซีอีโอของ Auterion ยืนยันขนาดของสัญญานี้ โดยเสริมว่ามันมีมูลค่าประมาณ 90 ล้านยูโร (103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศในยุโรป
ไมเออร์ เผยกับรอยเตอร์ว่า โดรนบางส่วนได้ถูกส่งมอบให้รัฐบาลยูเครนแล้ว และส่วนที่เหลือจะส่งมอบภายในปีนี้
SkyFall ยืนยันการมีส่วนร่วมของเยอรมนี แต่กล่าวว่าบริษัทไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของคำสั่งซื้อได้
กระทรวงกลาโหมของเยอรมนีปฏิเสธที่จะให้ความเห็น โดยอ้างถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ส่วนกระทรวงกลาโหมของยูเครนก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเช่นกัน
โดรน Shrike ซึ่งเป็นโดรนราคาประหยัดที่ถูกใช้งานในยูเครนตั้งแต่ปี 2023 เริ่มได้รับความสนใจในต่างประเทศในระยะหลังมานี้
โดรนรุ่น Shrike 10-F ที่ผลิตโดย SkyFall ร่วมกับบริษัท Skycutter ของสหราชอาณาจักรเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในรอบแรกของการแข่งขันที่จัดโดยเพนตากอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อโดรนโจมตีทางเดียวหลายแสนลำ Auterion กล่าวว่า ซอฟต์แวร์ของบริษัทถูกนำไปใช้ในหลายรายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ไมเออร์ กล่าวว่า Auterion กำลังช่วยจัดหาโดรนทั้งหมด 100,000 ลำให้กับยูเครนในปีนี้ โดยร่วมมือกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หลายราย และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลตะวันตกหลายแห่ง
โครงการนี้ยังรวมถึงสัญญามูลค่า 50 ล้านดอลลาร์จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อจัดหาโดรน 33,000 ลำ ซึ่งเขากล่าวว่าได้ส่งมอบให้กับยูเครนแล้ว
เดือนที่แล้ว สหราชอาณาจักรประกาศจะจัดหาโดรน 150,000 ลำให้กับยูเครนในปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพกเกจเงินทุนที่ครอบคลุมกว่า 752 ล้านปอนด์ หรือราว 33,500 ล้านบาท
ที่มา: รอยเตอร์