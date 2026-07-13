บทเรียนที่ไม่เคยจำ!สื่อนอกย้อนอดีต8เหตุการณ์ร้าย ไฟนรกเข่นฆ่าชีวิตผู้คนในไทย

เหตุการณ์ไฟไหม้ร้ายแรงในช่วงกลางดึกวันอาทิตย์(12ก.ค.) ได้ปลิดชีพผู้คนไป 27 รายและบาดเจ็บสาหัสอีก 22 คน ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนนานาชาติแทบทุกสำนัก โดยเฉพาะกรณีที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และล่าสุดรอยเตอร์สได้ย้อนอดีตเหตุการณ์ไฟไหม้อื่นต่างๆนาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงหลายปีหรือหลายทศวรษที่ผ่านมา ตอกย้ำถึงความจำเป็นสำหรับการปฏิรูปกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
29 ธันวาคม 2024 : มีผู้เสียชีวิต 3 ราย จากสหรัฐฯ, บราซิลและยูเครน ในเหตุไฟไหม้โรงแรมแห่งหนึ่ง ใกล้ย่านอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายประหยัด (Backpacker District) ของกรุงเทพฯ
1 ตุลาคม 2024 : มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 23 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็ก ครั้งที่รถโรงเรียนคันหนึ่งซึ่งบรรทุกเด็กนักเรียนและครูกว่า 40 คน เกิดไฟลุกไหม้บริเวณย่านชานเมืองกรุงเทพฯ ระหว่างเดินทางไปทัศนศึกษา
30 กรกฏาคม 2023 : มีผู้เสียชีวิต 12 รายและบาดเจ็บอีกกว่า 100 คน เมื่อพลุไฟเกิดระเบิดในคลังเก็บแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนราธิวาส ที่มีชายแดนติดกับมาเลเซีย
วันที่ 5 สิงหาคม 2022 : ไฟลุกไหม้โหมกระพือเผาผลาญไนท์คลับ Mountain B ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 180 กิโลเมตร มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 13 รายและบาดเจ็บ 35 คน
5 กรกฏาคม 2021 : เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายหนึ่งต้องมาจบชีวิตและคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บ 29 ราย นอกจากนี้แล้วอีกหลายพันคนต้องอพยพ หลังเกิดระเบิดที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
1 มกราคม 2009 : มีผู้เสียชีวิตมากถึง 65 ราย ในเหตุการณ์ไฟไหม้ไนท์คลับแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บอีก 200 ราย ในเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นระหว่างที่พวกเขากำลังเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
11 กรกฏาคม 1997 : มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 90 ราย ในเหตุไฟไหม้ ณ โรงแรม 16 ชั้นที่ตั้งอยู่ติดชายหาด ในเมืองพัทยา ห่างจากกรุงเทพฯไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 200 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่บอกว่าไฟมีต้นเพลิงมาจากแก๊สประกอบอาหารเกิดระเบิด บริเวณโรงอาหารชั้นล่างของโรงแรม ก่อนลุกลามอย่างรวดเร็ว
10 พฤษภาคม 1993 : เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานจองเคเดอร์อินดัสเทรียล บริษัทผลิตของเล่นรายใหญ่จากฮ่องกง ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม สังหารคนงานไป 188 คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 500 ราย
(ที่มา:รอยเตอร์ส/mgronline)